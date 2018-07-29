«بن بطل» لجودلفين في تحدٍّ جديد بألمانيا

المصدر: ميونخ - البيان الرياضي

يأمل مدرب جودلفين سعيد بن سرور بهطول أمطار في ميونخ قبل مشاركة الجواد «بن بطل» في سباق غروسر دالماير برايس بايرشيس زوختنين (ج 1) اليوم الذي يعتبر منصة انطلاق إلى ملبورن.

وتسود أجواء حارة حالياً في ألمانيا -وأجزاء أخرى من أوروبا- ولكن تم تأكيد مشاركة 10 خيول لهذا السباق الممتد لمسافة الميل وربع الميل، الذي يعد في الغالب محطة نحو السباق الأهم من بعد بادن-بادن في سبتمبر ونهاية أسبوع سباقات الآرك الفرنسي في باريس في أكتوبر.

وعبّر سعيد بن سرور عن قلق بشأن الطقس وتأثيره المحتمل في أرضية السباق في ميونخ في نهاية هذا الأسبوع.

وقال المدرب: «بلغت درجة الحرارة في ألمانيا 48 درجة مئوية يوم الخميس».

وأضاف: «بل الطقس هناك أكثر سخونة من دبي في هذا الوقت من العام، وآمل أن تهطل بعض الأمطار قبل السباق».

ويعتبر «بن بطل» واحداً من الخيول الموهوبة لدى سعيد، وحلّ بالمركز الخامس في الديربي الإنجليزي في إبسوم (ج 1)، وثانياً في سباق دانتي ستيكس (ج 2) في يورك في عمر ثلاث سنوات.

وفي الرابعة من العمر، فاز ابن الفحل «دباوي» في ثلاثة من أصل أربع مشاركات في ميدان، بما في ذلك سباق دبي تيرف (ج 1)، قبل أن يرجع مرة أخرى إلى بريطانيا. وخيّب الآمال بحلوله بالمركز العاشر في سباق كوين آن ستيكس في رويال أسكوت، ولكن يعتقد المدرب أن الأرضية كانت سريعة للغاية بالنسبة إلى الجواد «بن بطل».

وأضاف: «لقد تمرّن بشكل جيد منذ سباق رويال أسكوت، وأنا مرتاح من حالته، وأي هطول للأمطار في ألمانيا سيكون من مصلحته».