«بويتس وارد» بطل «الكينغ جورج»

المصدر: لندن - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهد مضمار أسكوت العريق بإنجلترا أمس إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلة إنجازات خيول الإمارات في السباقات العالمية، حيث توج «بويتس وارد» لسعيد سهيل بطلاً للسباق محققاً الفوز 13 لخيول الإمارات في السباق الكلاسيكي الإنجليزي.

شهد السباق الأمير أندرو دوق يورك، وعدد من المسؤولين والمُلاك، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول الإنجليزية.

وأضاف «بويتس وارد»، لمالكه سعيد سهيل، إنجازاً جديداً لخيول الإمارات في سباقات الخيل العالمية، وذلك بانتزاعه لقب الشوط الرئيسي «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 2.25.84 دقيقة بفارق رقبة عن «كريستال أوشن» بقيادة وليام بويك، فيما جاء «كورونيت» في المركز الثالث بقيادة أوليفيه بيليه وإشراف جون غوسدن.

وتنافس للفوز باللقب 7 خيول بعد انسحاب «كراكسمان». ويعتبر هذا الفوز السادس الذي يحققه المدرب مايكل ستاوت بالفوز باللقب في خلال 37 عاماً.

وعقب ختام الشوط، قام الأمير أندور دوق يورك، بتسليم جائزة الشوط إلى المالك سعيد سهيل، والمدرب السير مايكل ستاوت، والفارس جيمس دويل.

سعيد سهيل والمدرب ستاوت والفارس دويل خلال التتويج باللقب | تصوير: عبد الله خليفة

«آنجلز» بطلة الافتتاح

انتزعت «آنجلز هايد أواي» المملوكة لـ«شيفلي بارك ستد» لقب الشوط الأول الافتتاحي «ذا برينسيس مارغريت كينلاند ستيكس» لمسافة 1200 متر، والمخصص للمهرات عمر سنتين، وذلك بقيادة الفارس روبرت هافلين، وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلة زمناً قدره 1.14.59 دقيقة، بفارق طولين ونصف الطول عن «رويال إنترفيو» بقيادة جيرالد موس وإشراف إيد ووكر، فيما جاءت «ذا ماكيم بوليت» في المركز الثالث بقيادة أوسين ميرفي، وتلتها في المركز الرابع «شابيللي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف مارك جونستون.

وتنافست في الشوط 7 مهرات، وكانت البطلة المرشحة الثانية للقب، لكنها حققت اللقب بجدارة ومهارة عند خط النهاية.

«كراك» بطل «بورش هانديكاب»

وظفر «كراك أون كراك» بلقب الشوط الثاني «بورش هانديكاب ستيكس» لمسافة 1760 متراً، بقيادة الفارس آدام كيربي وإشراف المدرب كلايف كوكس، مسجلاً زمناً قدره 1.40.67 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «الشو بديدج» بقيادة دانيل تودهوب، وإشراف المدرب جيمس بتهيل، فيما جاء «بيترس» في المركز الثالث بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف بريان ميهان.

وتنافس في الشوط 15 خيلاً، وكان «كراك أون كراك» المرشح للقب وبالفعل انتزع الفوز محققاً توقعات الجمهور.

«بيرنت شوغر» نجم الثالث

تُوج «بيرنت شوغر» لـ«ميدل بارك ريسنغ» بطلاً للشوط الثالث «ذا جيجاست إنترناشيونال ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة شين كيلي وإشراف روجر فل، مسجلاً زمناً قدره 1.26.91 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ارابليت» بقيادة بين كورتيس وإشراف هوغو بالمر، فيما جاء «ريب أورف» في المركز الثالث بقيادة هايلي تيرنر، وإشراف المدرب ديفيد السوورث.

وتنافس للفوز باللقب 29 خيلاً.

"بويتس وارد" عند اقترابه من خط النهاية

«فيكتوري» ينال الخامس

وحقق «فيكتوري كوماند» الفوز بلقب الشوط الخامس «ذا وولد ريدج قروب بات ايدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «ليستد» وذلك بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 1.29.25 دقيقة وبفارق طولين عن «غلوريوس لوفر» بقيادة جيرالد موس وإشراف المدرب إيد ووكر.

فيما جاء «نيث ذا غريت» في المركز الثالث بقيادة دانيل تود هوب، وإشراف أرشي واتسون.

وتنافس للفوز باللقب 6 خيول.

«كليفس» يتوج بالسادس

وتوج «كليفس أوف كابري» بطلاً للشوط السادس «لونجينز هانديكاب ستيكس» لمسافة 1400 متر والمخصص للفارسات الهواة وللخيول عمر 3 سنوات وأكثر.

وقادت الفارسة جينا أندروز «كليفس أوف كابري» لانتزاع اللقب مسجلة زمناً قدره 1.28.70 دقيقة بفارق طولين عن «نورماندي باريري» بقيادة جوانا ماسون، فيما جاء «نك فيدر» في المركز الثالث بقيادة مس ال. أونيل، وإشراف المدرب مايكل ويغهام.

تنافس للفوز باللقب 12 خيلاً، وكان «كليفس أوف كايري» المرشح الأول للقب، وبالفعل حقق توقعات معجبيه.

«كويمان» مسك الختام

نال «كويمان» بقيادة الفارس جون إيجان لقب الشوط السابع والأخير في السباق «ذا كانيسباي بلوود ستوك هانديكاب ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل، وذلك بإشراف المدرب ميك شانون مسجلاً زمناً قدره 2.30.06 دقيقة بفارق رقبة عن «باجان غولد» بقيادة أندريا إتزيني وإشراف ستيوارت وليامز، فيما جاء «سليبنغ ليون» في المركز الثالث بقيادة توم كويلي.

تنافس في الشوط 10 خيول، وشهدت المرحلة الأخيرة تنافساً شرساً بين «كويمان» و«باجان غولد»، حسمه الأول بمهارة عند خط النهاية.

سعيد سهيل:«كريستال أوشن» منافس قوي..وفخور باللقب

أعرب سعيد سهيل عن فخره واعتزازه بالفوز بلقب سباق الكينغ جورج، مؤكداً في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن الفوز توفيق من عند الله تعالى.

وأهدى سعيد سهيل الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ وإلى شعب الإمارات.

وقال سعيد سهيل إنه كان متفائلاً بالفوز، خاصة أن البطل تألق في مهرجان رويال أسكوت الشهر الماضي في المضمار نفسه، ونال لقب «برينس أوف ويلز ستيكس».

وأضاف إن السباق شهد صراعاً شرساً في المرحلة الأخيرة مع الوصيف «كريستال أوشن» الذي كان من أبرز المنافسين والمرشحين للقب.

وعن وجهته المقبلة، قال إنه لم تحدّد مشاركته المقبلة، وإن هناك العديد من الخيارات.

سعيد سهيل محتفلاً مع الفارس بالفوز | تصوير: عبد الله خليفة

إنجاز

ومن جانبه، تحدّث المدرب السير مايكل ستاوت، مشيداً بالإنجاز الكبير الذي رفع رصيد إنجازاته في السباق إلى 6 انتصارات، مؤكداً أنه كان متفائلاً بالفوز، وأن الصراع سينحصر في خط النهاية مع «كريستال أوشن» الذي يشرف على تدريبه أيضاً.

وأشاد ستاوت بمستوى البطل، مؤكداً أنه سبق أن قهر الأقوياء في المضمار نفسه بسباق «برينس أوف ويلز ستيكس»، معلناً أن وجهته المقبلة لم تحدّد حتى الآن.

فرحة

وأعرب الفارس جيمس دويل عن فرحته الكبيرة بالفوز، خاصة أنه تمكّن من حسم الصراع لمصلحته في اللحظات الحاسمة، مشيداً بمستوى البطل الذي أظهر قدراته وكفاءته في اللحظات الأخيرة من الشوط، متمنياً التوفيق والنجاح في مشاركاته المقبلة.

إنجازات الإمارات

1988 متوتو

1989 نشوان

1990 بيلميز

1993 أوبرا هاوس

1994 كينغ ثييتر

1995 لم ترى

1997 سوين

1998 سوين

1999 ديلامي

2004 دوين

2014 تغرودة

2015 بوستبوند

2018 بويتس وارد