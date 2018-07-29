«دبي الدولي» للخيول العربية في نيوبري اليوم

المصدر: لندن – خالد المهيري

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تنطلق اليوم على مضمار نيوبري العريق في بريطانيا النسخة 37 لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة، والذي تبلغ إجمالي قيمة جوائزه 193 ألف جنيه استرليني. والحفل الذي يعد الأرقى للخيول العربية عالمياً، اجتذب 80 خيلاً لأشواطه الثمانية ما ينذر بمواجهات عاصفة تعكس المستوى التنافسي الرفيع الذي بلغته السباقات العربية. واستقطب السباق 36 خيلاً من خارج بريطانيا وهي الخيول التي تأهلت للمنافسة على الحوافز المطروحة في أربعة أشواط، بالإضافة إلى 15 خيلاً تأهلت من داخل بريطانيا عبر منظومة من 17 سباقاً تحضرياً للحدث الكبير تقام في خمس دول.

إثارة مرتقبة

وعلى الرغم من غياب خيول راعي السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن الشوط الرئيس، دبي إنترناشونال ستيكس (جروب1)، إلا أن الإثارة حاضرة من خلال سبعة خيول مميزة يتقدمها بطل كحيلة كلاسيك «رضا» بإشراف المدرب جوليان سمارت وقيادة تي بشيلوت، وهو المرشح المفضل للفوز في مواجهة نجم مربط عذبة «مهداف عذبة» بإشراف فيل كولينجتون وقيادة الفارس تايغ أوشيه، والذي خسر منه في كحيلة كلاسيك، لكن مستواه يتطور وإذا هطلت أمطار كما هو متوقع ستساعده.

مشاركة خاصة

ويدخل في الصراع «نفيس» للخيالة السلطانية بإشراف شارليس كوردين وقيادة أوليفييه بلييه، وهو بطل الدربي العربي على نفس المسافة في فرنسا وبريطانيا العام الماضي. وينافس أيضاً «الموفق» و«إشفاق» ابن «أسرع من البرق» الفائز بذات السباق عام 2011، بجانب «فيري» الذي لديه فوز وحيد على أرضية «بوليتراك» و«زين انغور سنتوريان» الذي يلزمه تحسين مستواه حتى يستطيع المنافسة على أحد مراكز الصدارة.

سباق جبل علي

سبعة من خيرة خيول السرعة العربية تتنافس في باكورة سباقات الفئة الأولى في الحفل (الشوط الخامس)، سباق «جبل علي زعبيل انترناشونال ستيكس» على مسافة ستة فيرلونغ وتبلغ قيمة جوائزه 35,000 استرليني. ويعود «لوسيل» للدفاع عن اللقب الذي أحرزه في العام الماضي، لكنه لم يشارك من ذلك الحين ما يطرح علامة استفهام حول جاهزيته بالرغم من قوته. وينازعه شرف الفوز «مذهاف عذبة» بإشراف فيل كولينجتون وقيادة تايغ أوشيه، غير أن مسافته المفضلة هي الميل والأرضية الأنسب له هي السريعة. ويدخل في المنافسة ممثل الخيالة السلطانية «الشامي» بإشراف سعيد البادي وقيادة دي تيرنر، وهو شقيق الفرس «المهند» الفائزة ثلاث مرات بهذا السباق. هناك خطورة من «كاو كات»وصيف ذات السباق عام 2016، و«أحذر» الفائز بسباق ج3.

سبعة خيول

تمثيل قوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشوط الافتتاحي برعاية طيران الإمارات على مسافة الميل حيث يدفع سموه بسبعة خيول قوية تصعب هزيمتها أبزرها «الكاسر» بإشراف جيمس أوين وقيادة فرانسوا بيرتراس، وهو غير مهزوم في مشاركتين حتى الآن، وتنافسه المهرة «أنفاس» من كتيبة المدرب فيل كولينجتون وقيادة تايغ أوشيه وتشمل البقية «العزيز» والمهرة«رفيف» والفرس «تقديرات» ورفيقتها «سماوات» والمهرة «أشجان»، والجواد «كاو كولا» يعتبر أبرز مصادر الخطر.

شوط السفارة

تتنافس سبعة جياد أصيلة بشوط سفارة الدولة في لندن على مسافة الميل ويتصدر الترشيحات ممثل الخيالة السلطانية الجواد «لهيب» بإشراف سعيد البادي وقيادة أنس السيابي ولديه ثلاثة انتصارات على الرمل في عمان، وينافسه «نو أند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد بإشراف دي واتريجانت وقيادة فرانسوا بيرتراس، وهو من عائلة الفحل «نو ريسك الموري»، بجانب «إماراتي» لسموه أيضاً بإشراف جيمس أوين وقيادة تايغ أوشيه وهو فائز مرتين على ذات المسافة، ورفيقه «إقليم» لسموه أيضاً بقيادة مارتن دواير.

سحب

تقوم طيران الإمارات بالتعاون مع مجموعة روتانا الفندقية، بالسحب على ثلاث عطلات لسعداء الحظ لقضاء عطلة لا تنسى في دبي، حيث سيتم السحب طوال اليوم بين الأشواط وسيمنح كل فائز تذكرة سفر لندن – دبي مع العودة على طيران الإمارات.

فعاليات ومسابقات ممتعة للجمهور

يشهد سباق النسخة 37 لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة على مضمار نيوبري بضواحي لندن عدداً كبيراً من الفعاليات والمسابقات، لعل أهمها مسابقات الأناقة للسيدات، حيث تحصل الفائزة على تذكرة سفر إلى دبي مع الإقامة خمس ليال في أحد فنادق روتانا من فئة خمس نجوم في دبي، فيما تحصل ثلاث وصيفات على أطقم مجوهرات مميزة، هناك أيضاً مسابقة لأفضل قبعة للأطفال من الجنسين وسيمنح الفائز من فئتي البنات والأولاد جهاز أيباد لكل منهما مع جوائز ترضية لوصيفين من كل فئة.

الجمهور على موعد مع المتعة والجوائز | البيان

كما ينظم السباق مسابقة رينبو للتلاميذ، و التي استحدثتها اللجنة المنظمة بالتعاون مع المضمار وتختص بالتلوين التعبيري لتلاميذ وتلميذات المدارس الأولية (الحلقة الدنيا من المدارس الابتدائية). ويتم تزويد المدارس المشاركة، وعددها 13 مدرسة في منطقة غرب بيركشير التي تشكل محيط مضمار نيوبري، يتم تزويدها بمجسمات بالحجم الطبيعي لخيول عربية باللون الأبيض، ويتوجب على التلاميذ وتحت إشراف المدرسة القيام بتلوين تلك المجسمات والكتابة عليها وزخرفتها بما يخطر على بالهم وتجود به مشاعرهم من أفكار وانطباعات وإبداعات تكون ذات صلة بالخيل والتراث العربي. نيوبري - البيان الرياضي

«الفارس» يسعى إلى التعديل

منافسة قوية متوقعة في سباق اليوم | البيان

عشرة خيول ناضجة تتنافس بالشوط السابع روتانا هانديكاب ستيكس على مسافة الميل،ضمن النسخة 37 لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة على مضمار نيوبري بضواحي لندن ،يتقدمها «الفارس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف جيمس أوين، وقيادة تايغ أوشيه، وذلك ضمن سبعة خيول لراعي السباق. «الفارس» ابن الفحل العتيد «مجاني» أحرز المركز الثاني في السباق ذاته بالعام الماضي، ويسعى هنا للتعديل. وينافسه رفيقه بالإسطبل «أوزان» بقيادة سايمون ووكر، وقد حل ثالثاً في السباق نفسه 2016، ثم احتل أحد مراكز الصدارة في سباق جروب1.

«هاليب دي فورجيس» بإشراف فيل كولينجتون وقيادة فرانسوا بيرتراس، احتل المركز السادس العام الماضي، ويسعى لنتيجة أفضل بجانب «المنذر»، و«سليمة»، و«تطبيق»، و«منور» بالقبعة الصفراء للمرة الأولى في تاريخ مشاركات خيول شادويل.

مشاركة كثيفة

تحتشد مجموعة كبيرة قوامها 18 خيلاً بالشوط الثامن والأخير على مسافة سبعة فيرلونغ، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وتتصدر الترشيحات الفرس ذات السنوات التسع «ديليشيس» المملوكة لشركة ديليشيس للخيول، بإشراف جيمس أوين وقيادة سايمون ووكر، وقد سبق لها الفوز بسباق جروب2 في أميركا، خسرت عدة مرات في دولة الإمارات. وسيكون «مرسال» قريباً وينافس كل من «ابن الريح» للشيخة مريم آل مكتوم، بإشراف بي همرسلي وقيادة الفارسة إيلي ماكينزي. الشيخة مريم ستكون ممثلة بجوادين آخرين، هما «ماجد بن قريان» بقيادة مايك بالمر، بجانب رفيقته الفرس «جوهرة بنت شويمان».

«جود» تستهدف المجد في «حتا»

جانب من المنافسات في نسخة سابقة | البيان

تتصدر المهرة «جود» العائدة لمؤسسة ياس لإدارة السباقات، الترشيحات للفوز بسباق «ج1» فحول «شادويل حتا انترناشونال ستيكس» على مسافة 2000 متر، والمخصص للمهرات والأفراس فقط، ضمن النسخة 37 لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة على مضمار نيوبري بضواحي لندن ،ويحتدم التنافس بوجود «شموس عذبة» الفائزة مؤخراً بسباق ج3.

ورفيقتها بالاسطبل «شرسة» فائزة على ذات المضمار والمسافة بأحد السباقات التحضيرية وحظوظها وافرة بقيادة هاري بنتلي. وتلفت الأنظار أيضاً «ألما» شقيقة «نورين» الفائزة بالسباق عام 1997، لكنها خسرت من «جود» في السباق التحضيري. راعي السباق سيكون ممثلا بالمهرة «نيشان» الفائزة بأحد السباقات التحضيرية.

الخيول الناشئة

تتجه الأنظار في الشوط الوحيد للخيول الناشئة، على مسافة سبعة فيرلونغ، إلى مهرة الخيالة السلطانية «انسياب» ويعزز حظوظها فوزها بأحد السباقات التحضيرية بقيادة الفارسة الموهوبة ايلي ماكنزي التي ستتولى قيادتها مجدداً. رفيقتها بالإسطبل «هادية» تشكل خطراً عليها بقيادة أنس السيابي. التهديد الأكبر لهما يتمثل في الإيطالية «زوي دي غالورا» الأخت غير الشقيقة لبطل ذات السباق في 2016 «ايرج دي غالورا». «عميد» و«موارد» إبنا الفحل «نو ريسك المري» يحملان شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. «عميد» فائز على ذات المسافة ومستواه يتطور وفرصته أفضل من «موارد» الذي يوحي نسبه بأنه ربما يكون أفضل على مسافة أطول.

رعاية وطنية متميزة للسباق الكبير

يحظى سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة في نيوبري ، برعاية مميزة من كوكبة من ألمع المؤسسات الوطنية والدولية والتي ظلت تقترن بهذا الحدث الكبير منذ أن جرى تطويره إلى مناسبة ترفيهية واجتماعية فريدة عام 2003.

جمهور غفير يحرص على متابعة السباق | البيان

وتتكفل إسطبلات شادويل العائدة لراعي الحفل والواقعة في منطقة نيوماركت في بريطانيا ونالت جائزة أفضل مزرعة لتربية الخيول في بريطانيا أكثر من مرة، برعاية الشوط الرئيسي وهو سباق دبي إنترناشونال ستيكس بجائزة مالية هي الأعلى في بريطانيا وتبلغ 58 ألف جنيه إسترليني.

طيران الإمارات

وترمي طيران الإمارات بثقلها خلف هذا الحدث منذ عام 2003، حيث ترعى عادة الشوط الافتتاحي في الحفل بجوائز مالية قدرها 12,000 استرليني.

وتتكفل سفارة الدولة في لندن، وباهتمام خاص من سليمان المزروعي سفير الدولة في المملكة المتحدة،برعاية ثاني أشواط الحفل، وجائزته 8,000 إسترليني.

و يواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعمه حيث يتكفل برعاية الشوط الثاني والذي يحمل اسمه، وتبلغ الجائز 10 آلاف جنيه إسترليني. ويواصل مضمار جبل علي بناء على توجيهات راعيه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تدعيم مسيرة هذا السباق منذ عام 2003.

وتبدورها تدعم فنادق روتانا أيضاً الحفل منذ عام 2011 وتقدم الإقامة الفندقية لخمس ليال للفائزين الثلاثة بمسابقة العطلات المجانية في دبي. وترعى روتانا الشوط السابع على مسافة ميل ونصف الميل، وتبلغ جوائزه 10 آلاف جنيه استرليني.