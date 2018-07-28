خيول الإمارات تواجه النخبة في «الكينغ جورج»

المصدر: لندن ــ بهاء الدين عطا

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية عصر اليوم، نحو مضمار أسكوت العريق بإنجلترا، حيث ينطلق سباق كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، والذي يدخل في نطاق سلسلة بطولة السباقات البريطانية للخيول عمر 3 سنوات.

وتواجه خيول الإمارات تحدي النخبة في السباق ويمثلها «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون. وقد حل وصيفاً في سباق الديربي الإنجليزي، خلف «مسار»، إلى جانب «بويتس وورد» لسعيد سهيل. وقد نال لقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» خلال مشاركته الأخيرة في مهرجان رويال أسكوت بإشراف السير مايكل ستاوت. و«ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري بإشراف ديفيد سيمكوك. وقد حل وصيفاً في آخر مشاركاته يوم 21 يوليو، خلف «إموشنلس» لجودلفين، بسباق «ستفنتون ستيكس» بمضمار نيوبري لمسافة الميل وربع الميل «ليستد». ومن أبرز المنافسين على اللقب «كراكسمان» بإشراف جون غوسدن. وقد حل وصيفاً خلف «بويتس ورد» لسعيد سهيل يوم 20 يونيو الماضي خلال مهرجان رويال آسكوت. و«كيو غاردنس» بإشراف إيدن أوبرين، و«والدجيست» بإشراف أندريه فابر و«باتيل» لإسطبل الأصايل بإشراف إف.غرافارد، «كريستال أوشن» بإشراف السير مايكل ستاوت، «روستروبوفيتش» بإشراف إيدن أوبرين. ويسعى لانتزاع لقب الشوط كل من: «سالوين» بإشراف سيلفستر كيرك، «كورونيت» بإشراف جون غوسدن، «هايدرانغا» بإشراف إيدن أوبرين، «نيلسون» بإشراف نفس المدرب، و«كليفس أوف موهر» بإشراف إيدن أوبرين أيضاً.

خيول الإمارات في مواجهة الأقوياء | البيان

الشوط الافتتاحي

ينطلق الشوط الافتتاحي الأول في الخامسة إلا عشر دقائق «بتوقيت الإمارات» لمسافة 1200 متر، وهو سباق «برينسيس مارغريت كينلاند ستيكس» للمهرات للفئة الثالثة عمر سنتين، وتتصدرها «أجرار» بإشراف ريتشارد هانون.وأبرز المرشحات للقب «بيوند ريزون» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، و«لوفرز نون» لجودلفين بإشراف نفس المدرب. إلى جانب «شابيلي» و«أوكتيف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف مارك جونستون. و«مين أديشن» لسيف علي بإشراف مارك جونستون، وتنافس بقوة على اللقب كل من: «آنجلز هايد أواي» بإشراف جون غوسدن، «فيري لاند» بإشراف إيدن أوبرين، «ناتاليزجوي» بإشراف مارك جونستون، «سيرفلان» بإشراف مزجون هارينجتون، «سكينتز سكاتر» بإشراف بي. بريندجاست و«رويال إنترفنشن» بإشراف إيد ووكر، و«ذا ماكيم بوليت» بإشراف بريا إليسون و«أورا» بإشراف إم. كالاهان.

شوط «بورش هانديكاب»

يشهد الشوط الثاني «بورش هانديكاب» لمسافة الميل والمخصص للخيول عمر 3 سنوات، مشاركة 17 خيلاً من أبرزها «فيل أوف كنت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بإشراف مارك جونستون، «مقرر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف السير مايكل ستاوت، «سام غولد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، «أسكاليتر» لسعيد بالعبيدة بإشراف شارلي فيللوس، ومن أبرز المنافسين على اللقب «كراك أون كراك أوت» بإشراف كلايف كوكس، «جورج أوف هارتس» بإشراف ريتشارد هيوز، «أورانج سوت» بإشراف ريتشارد هانون، «بابا ستور» بإشراف آندرو بالدينغ، «بارتي فيرس تو» بإشراف جيم جولدي، «سيمبلي بريثليس» بإشراف كلايف كوكس، «الشاو بريدج» بإشراف جيمس باتيل، «رم رند» بإشراف ريتشارد هانون، «كوروسيف» بإشراف هوغو بالمر و«أكوريوم» بإشراف مارك جونستون.

يعتبر الشوط الثالث «جيجاست إنترناشيونال ستيكس» لمسافة 1400 متر، من بين أقوى الأشواط نظراً للمشاركة القياسية، حيث يتنافس خلاله 47 خيلاً مستواهم متقارب ومن أبرزهم «بريان ذا سنيل» لجودلفين بإشراف ريتشارد فاهي، «فيكتوري ويف» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، «تبارك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف ريتشارد هانون، «مكلل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف ماركوس يريجونينغ، «مبتسم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف وليام هاجس، ويتنافس للفوز باللقب كل من: «هجام» و«أرين هارت» للشيخ عبدالله المالك الصباح بإشراف ديفيد أوميرا، «جورج أوف هارتس» بإشراف ريتشارد هيوز و«كلوب أيل» لـشيفلي بارك ستد بإشراف ريتشارد فاهي، «سبانش سيتي» بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، «رايت أكشن» بإشراف ريتشارد فاهي، «ساليوتي» بإشراف أماندا بيريتي، «مليونير» بإشراف جون بست و«دازال غولد» بإشراف روبرت كويل.

الشوط الخامس

ينتظر أن يشهد الشوط الخامس «وولدريدج جروب بات إيدري ستيكس» لمسافة 1400 متر «ليستد» للخيول عمر سنتين، صراعاً ساخناً بين 20 خيلاً قوياً يتصدرها «الهلالي» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«جود فورشن» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، «لي بيلوسا» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، «سبورتنغ شانس» لعبدالله المنصوري بإشراف سايمون كريسفورد و«المر» لمالكه آرام بإشراف بريان ميهان و«آركتيك ساوند» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون. ويتطلع للفوز بلقب الشوط كل من: «بلوندر وريور» بإشراف هوغو بالمر، «فيدرال لو» بقيادة أويسن مورفي وإشراف آرشي واتسون، «جونيوس بروتوس» بقيادة هاري بنتلي وإشراف رالف بيكيت و«بيرشيان مون» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «لونجنز هانديكاب» لمسافة 1400 متر والمخصص للفارسات الهاويات وللخيول عمر 3 سنوات، صراعاً شرساً بين 23 خيلاً من أبرزها: «بريستبيري بارك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون.

ومن أبرز المشاركين «فيلدزمان» بإشراف ديفيد غريفيث، «ماي أميغو» بقيادة مس بيكي سميث وإشراف مارجوري فيفي، «غيَّار» بإشراف تيم إيسترباي، «هاري بيو» بقيادة مس كاترين بيغلي، «ديستروير» بإشراف توم تاتي، «إيزي تايفر» بقيادة مس جينا أندروز وإشراف مالكولم ساوندرز، بيغ ستورم كومينغ» بإشراف جون كوين.

الشوط الختامي

يشهد الشوط السابع والختامي «كانيسباي بلودستوك هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل مشاركة 23 خيلاً قوياً يتصدرها «القمر» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي. ومن أبرز المشاركين بالشوط «ستار أوف ذا إيست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بإشراف مارك جونستون، و«كينجز بروكتور» المملوك لسموه أيضاً بإشراف مارك جونستون، ويتطلع للفوز باللقب كل من: نوبل غيفت بإشراف وليام نايت، «فاست دانسر» بقيادة كاميرون نويل، وإشراف جوزيف توتي، «كويمان» بإشراف ميك شانون، «إليجياك» بإشراف مارك جونستون، «بيراتي كينغ» بقيادة بات كوسجراف وإشراف هاري دنلوب.

اللقب

يتوقع الخبراء أن ينحصر الصراع على اللقب بين «نيفر سرندر» بإشراف شارلي هايلز، «سليبنغ ليون» بإشراف جيمس فانشاو، «مغفور» لمالكه كوجو بارتنرشب بإشراف إيريك ألستون، «دارك بيرل» بقيادة جيرالد موس وإشراف إيد ووكر، «ستار أوف ساوث ورلد» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، «وات أوليكوم» بقيادة جوي هاينس وإشراف باتريك شامينغ.

سجل

حمدان بن راشد يتوّج باللقب مرتين

توج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بلقب بطولة سباق الكينغ جورج مرتين من قبل، حيث فاز الأسطورة «نشوان» لسموه بطلاً عام 1989 بقيادة الفارس ويلي كارسون وإشراف المدرب ديك هيرن مسجلاً زمناً قدره 2.32.27 دقيقة. والمهرة «تغرودة» باللقب الثاني في عام 2014 بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب جون جوسدن، مسجلة زمناً قدره 2.28.13 دقيقة.

حمدان بن راشد أثناء تتويج أحد الخيول الفائزة سابقاً | البيان

وتشارك خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في سباق اليوم ويمثلها «مقرر» في الشوط الثاني «بورش هانديكاب» لمسافة الميل بإشراف مارك جونستون. ويشارك «تبارك» و«مكلل» في الشوط الثالث «جيجاست انترناشيونال ستيكس» لمسافة 1400 متر. وتغيب خيول سموه عن المشاركة في الشوط الرئيسي «الكينغ جورج والملكة إليزابيث ستيكس».

1951

انطلق أول سباق للكينغ جورج والملكة إليزابيث عام 1951 ونال لقبه «سبريم كورت» بقيادة الفارس شارلي أليوت وإشراف المدرب إيفان وليام مسجلاً زمناً قدره 2.29.40 دقيقة. وحقق المالك أغا خان الفوز باللقب ثلاث مرات من قبل، وكانت البداية عام 1981 وحقق الفوز باللقب الثاني عام 2003 . وفي 2005 عاد اللقب مرة أخرى إلى أغا خان عبر «أزمر».لندن - البيان الرياضي

تكريم «سوين» لجودلفين بطل 1997و1998

تم تكريم الجواد «سوين»، أحد نجوم جودلفين في عقد التسعينيات، بأحدث نسخة من جائزة «كينغ جورج دايموند آند بيرلس» الرفيعة.

وبالتالي يقتفي «سوين» أثر الخيول العظام المتألقة في مضمار أسكوت من أمثال «غروندي» و«دانسينغ بريف» و«غاليليو» في الفوز بهذه الجائزة، والتي تم تقديمها في حفل أقيم في لندن، توطئة للمواجهة المرتقبة في النسخة الجديدة من السباق الأبرز للخيول من كل الأعمار كينغ جورج (ج1) اليوم.

سعيد بن سرور متفائل بتحقيق نتائج جيدة | البيان

في 1998، أصبح «سوين» أول جواد ذكر يتمكن من الفوز بسباق كينغ جورج في عامين متتاليين، وأثبت أنه أحد أفضل خيول جودلفين تميزاً في الأداء المشاركة في السباقات الدولية في تلك الحقبة.

المدرب سعيد بن سرور وصف «سوين» بأنه «أحد أفضل الخيول التي امتلكها جودلفين على الإطلاق».

وأضاف: «ما زال الناس يتذكرونه ويحبونه، وكان جواداً خاصاً للغاية بالنسبة لنا، وفاز مرتين بسباق كينغ جورج، وسيظل عالقاً في الذاكرة لفترة طويلة».

وقال بوبي بريتين، مدير التسويق في جودلفين، والذي استلم الجائزة نيابة عن ملاك الجواد: «امتلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، العديد من الخيول المميزة، ويعد «سوين» واحداً منها، ونحن في جودلفين نثمن عالياً حصول «سوين» على هذا التكريم نظير فوزه في عامين متتاليين بسباق كينغ جورج قبل 20 عاماً عبر هذه الجائزة».