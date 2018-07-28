محمد بن راشـد يشهـد إنجاز فرسان الإمارات في إيطاليا

المصدر: توسكانا - علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، مهرجان سموه للقدرة في مدينة بيزا بإقليم توسكانا في إيطاليا، بمشاركة نحو 500 فارس وفارسة من الإمارات وأوروبا ومختلف دول العالم، والذي أقيم برعاية مؤسسة ميدان وشركة عزيزي للتطوير العقاري بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة القدرة والتحمّل.

وهيمن فرسان الإمارات على ألقاب المهرجان والذي تضمن 3 سباقات دولية وهي: السباق الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين»، وسباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كم المصنف «نجمتين»، والسباق الثالث لمسافة 81 كم «نجمة واحدة».

محمد بن راشد قبل انطلاق المهرجان بحضور سلطان السبوسي وعدنان بن زعل وعبدالله بن حزيم | تصوير: خليفة عيسى

وتوّج الفارس سعيد الخياري بطلاً للسباق الرئيسي لمسافة 120 كم ممتطياً صهوة «ساهيس لوتويس» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.29.14 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سالم العويسي على صهوة «كاستليبار تازاني» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.51.07 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي ممتطياً صهوة «أرادينار» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.51.08 ساعات. وجاء في المركز الرابع الفارس حمد عبيد الكعبي ممتطياً صهوة «سيام دي بارذس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.56.14 ساعات.

وحلق الفارس سهيل الغيلاني بلقب منافسات الشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كم، ممتطياً صهوة «إيه إس آرابي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.00.50 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة «رحايل كابيرات» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.00.51 ساعات، وحل ثالثاً الفارس شاهين المزروعي على صهوة «يولمي دي فريهو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 5.04.13 ساعات.

وظفر بلقب تحدي 81 كم، الفارس علي الزرعوني على صهوة «بيلنو دي سومانت» لإسطبلات البراري، مسجلاً زمناً قدره 3.35.47 ساعات، وحلّ ثانياً الفارس محمد العبار ممتطياً صهوة «جيلني»، مسجلاً زمناً قدره 3.40.23 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الإسباني غراجيرا رودريغز على صهوة «فاوديولا دي بوزولس»، مسجلاً زمناً قدره 4.09.36 ساعات.

وبعد انتهاء السباقات، قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وميرويس عزيزي رئيس شركة عزيزي للتطوير العقاري، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى في السباقات الثلاثة.

فارس العرب خلال متابعته سباقات القدرة في إيطاليا

مراحل السباق

تصدر الفارس الشيخ حمد بن دلموك المرحلة الأولى من السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم، وبلغت مسافة المرحلة الأولى 33.900 كلم «الأعلام البرتقالية»، ممتطياً صهوة «كازون أميركانو» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.16.15 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس سالم الكتبي على صهوة «أرادينار» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.16.31 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد المهيري ممتطياً صهوة «نابي دي كاسو» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 1.16.45 ساعة.

وتصدر الفارس سعيد المهيري المرحلة الثانية من السباق لمسافة 27.100 كلم «الأعلام البيضاء»، ممتطياً صهوة «نابي دي كاسو» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 2.18.11 ساعات، وحافظ سالم الكتبي على مركزه الثاني ممتطياً صهوة «أرادينار» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 2.18.31 ساعات، وقفز إلى المركز الثالث الفارس سعيد الخياري على صهوة «ساهيس لوتويس» بدلاً من المركز الحادي عشر، مسجلاً زمناً قدره 2.18.46 ساعات.

وفي المرحلة الثالثة لمسافة 30.500 كلم «الأعلام الزرقاء» قفز الفارس عبدالله غانم المري إلى المركز الأول بعد أن حلّ سادساً في المرحلة الثانية، ممتطياً صهوة «كاران العلم» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 3.33.09 ساعات، وحلّ ثانياً الفارس سعيد الخياري مسجلاً زمناً قدره 3.33.32 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد أحمد المري ممتطياً صهوة «وميض» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 3.33.35 ساعات.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى من تحدي الشباب والناشئين عن صدارة سعيد سالم المهيري للمرحلة لمسافة 33.900 كلم «الأعلام البرتقالية»، ممتطياً صهوة «رحايل كبيرات» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 1.30.56 ساعة، وحل ثانياً الفارس حمدان أحمد المري على صهوة «مزيونة» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.31.15 ساعة، وجاء ثالثاً الفارس شاهين يحيى المزروعي على صهوة «إل مي دي فريهو» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 1.31.19 ساعة.

محمد بن راشد خلال تفقده الاستعدادات للسباق

وفي المرحلة الثانية «الأعلام البيضاء» لمسافة 27.100 كلم، هيمن على صدارة هذه المرحلة الفارس شاهين المزروعي مسجلاً زمناً قدره 2.35.16 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «إي إس آرابي» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 2.35.22 ساعات، وجاء ثالثاً الفارس سعيد سالم المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.35.22 ساعات.

وواصل الفارس سهيل الغيلاني تقدمه في المرحلة الثالثة من سباق الشباب والناشئين لمسافة 30.500 كلم «الأعلام الزرقاء»، بعد احتلاله الصدارة مسجلاً زمناً قدره 3.59.41 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري مسجلاً 3.59.41 ساعات، فيما جاء الفارس محمد الكتبي في المركز الثالث على صهوة «باهيا دي كامبوي» لإسطبلات البوادي.

محمد بن راشد في حديث مع سالم بن غدير بحضور سلطان السبوسي وعدنان بن زعل

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شهدت سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، نحو 106 حالات انسحاب من الخيول المشاركة، بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي الذي يعقب كل مرحلة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب أو العرج، أو بناء على رغبة الفارس نفسه بعدم استكمال السباق رأفة بالخيل، وانسحب 98 فارساً من السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم، و8 فرسان من منافسات الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم.

محمد السبوسي: هدفنا كأس العالم

قال المدرب محمد السبوسي إن الإنجاز الذي حققته اسطبلات إم 7 عبر انتزاع لقبي السباقين الرئيس وسباق الشباب والناشئين، جاء بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث اختار سموه الخيول الأبطال الفائزة، مشيراً إلى أن ذلك ليس بغريب على فارس العرب حيث يمتلك سموه نظرة ثاقبة.

تتويج أبطال 81 كلم بحضور محمد العضب وميرويس عزيزي

وأوضح السبوسي أن الهدف والتحدي المقبل هو تحقيق لقب مونديال القدرة في بطولة العالم لألعاب الفروسية، فيما تعتبر السباقات الأوروبية محطة للتجهيز للموسم المحلي والفوز بمثابة فرصة للاحتكاك بمختلف الاسطبلات العالمية، مشيراً إلى أن الفوز بالمركز الأول في سباقين خلال مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، هو وسام فخر لأن الحدث يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وكشف السبوسي أن الخيول المسجلة لكأس العالم تمتلك نتائج جيدة تبشر بالخير متمنياً أن يكون اللقب العالمي حليف الإمارات. وأفاد السبوسي بأن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يستقطب العديد من الفرسان والمدربين من أصحاب الخبرة والذين عاصروا هذه الرياضة منذ سنوات طويلة.

العضب:حضور فارس العرب شهادة فخر

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمثابة شهادة فخر ونجاح للحدث، حيث أثلج حضور سموه صدور جميع المشاركين والضيوف، وأعطى الحدث رونقاً خاصاً، وكان حضور سموه دافعاً كبيراً للفرسان، متوجهاً بالشكر إلى فارس العرب على الدعم الكبير اللامحدود الذي تحظى به الفروسية بصورة عامة ورياضة القدرة والتحمل بصفة خاصة، مما قاد فرسان الإمارات إلى تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة في سجل المشاركات الدولية، إضافة إلى تميز الإمارات على المستوى الإداري والتنظيمي والفني في رياضة الفروسية.

ميرويس عزيزي يسلم سعيد الخياري الكأس الذهبية بحضور محمد العضب

وأعرب العضب عن سعادته بالمستوى الرائع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، سواء على مستوى المشاركة أو الحضور المميز من إيطاليا وأوروبا، أو التنظيم.

وأوضح العضب أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعتبر منصة عالمية لالتقاء الشعوب، وذلك بعد أن شهد الحدث حضوراً من مختلف أطياف المجتمع، مؤكداً أن تنوع الأعمار في المهرجان يؤكد استمرارية وتواصل الأجيال في رياضة القدرة والتحمل، حيث شهدت السباقات مشاركة فرسان وفارسات من مختلف الفئات السنية.

كوستا بطلة أوروبا للشباب والناشئين

توجت الفارسة الإسبانية كوستا كودينا بلقب بطولة أمم أوروبا للشباب والناشئين لمسافة 120 كم، والتي أقيمت أول من أمس، برعاية مؤسسة ميدان و«عزيزي للتطوير العقاري»، ونالت كودينا المركز الأول ممتطية صهوة «تنيز كوست»، مسجلة زمناً قدره 5.17.27 ساعات، وجاءت في المركز الثاني الفارسة السلوفاكية سبيكوفا ميشيلا على صهوة «غيرولا دي كيركس».

جانب من السباق

وتألقت الإمارات في البطولة الأوروبية على المستوى الإداري والتنظيمي والفني بشهادة دولية، وذلك بعد أن تولى محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية رئاسة لجنة الاستئناف، وأحمد علي الحمادي الحكم الأجنبي المكلف من الاتحاد الدولي للفروسية.

البطل: فرسان الإمارات رقم صعب

أهدى الفارس سعيد الخياري بطل السباق الرئيسي لمسافة 120 كم، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، متوجهاً بالشكر إلى سموهما على الدعم اللامحدود الذي انعكس إيجاباً على مشاركة فرسان الإمارات. كما أهدى الخياري الفوز إلى شعب الإمارات كافة وإلى طاقم إسطبلات إم 7.

سعيد الخياري بطل سباق 120كلم

وأوضح الخياري أن فرسان الإمارات يعتبرون رقماً صعباً بعد اكتساب خبرة طويلة في سباقات القدرة خاصة على مستوى تحديات 120 كم والتي تتطلب سرعات عالية، مشيراً إلى أن الإنجازات المستمرة تؤكد جاهزية أبناء الإمارات لبطولة العالم للقدرة بعد تألقهم في مختلف السباقات الماضية.

وذكر الخياري أن بداية السباق كانت صعبة وشهد السباق ارتفاع معدلات السرعة خاصة في المرحلة الأولى، إلا أن امتداد المرحلة الأخيرة على مسافة طويلة مما تطلب تهدئة السرعة رغم أن خيول الإمارات اعتادت على السرعة، مشيراً إلى أن أجواء الطقس في السباق كانت حارة نسبياً.

وأشاد البطل الخياري بأداء الجواد «ساهيس لوتويس» الذي أثبت جدارته واستحقاقه للقب.

صقر الريسي: الحدث محطّ أنظار العالم

أعرب صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، عن سعادته بتجدد اللقاء في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الحدث الذي يعد محط الأنظار في إيطاليا وأوروبا ودول العالم الأخرى، وينتظره الجميع بشغف كبير، وقال إن مهرجان القدرة يعتبر من الأحداث الرياضية المهمة التي تستضيفها منطقة توسكانا في إيطاليا، ويترجم قوة العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال هذه الرياضة العريقة المشتركة بين الطرفين، مشيراً إلى أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يُعد دافعاً كبيراً للفرسان المشاركين إلى جانب زوّار وحضور المهرجان.

منافسة قوية خلال السباقات

وأشاد الريسي بالمشاركة القوية في المهرجان من فرسان العالم، ما يؤكد حجم وأهمية الكرنفال الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، مضيفاً أن فرسان الإمارات أثبتوا احترافيتهم في مختلف سباقات القدرة العالمية. ولفت سفير الدولة لدى إيطاليا إلى أن الرياضة تسهم في تقريب المسافات بين الشعوب، حيث تعتبر الإمارات بلد سلام ووئام في جميع أنحاء العالم وتنثر السعادة أينما حضر اسم الدولة في مختلف المحافل الدولية.