بطولة لبنان لجمال الخيل العربي تنطلق اليوم

المصدر: بيروت - البيان الرياضي

تحت رعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتعاون مع جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة في لبنان، تنطلق اليوم، منافسات بطولة لبنان المحلية السادسة لجمال الخيل العربي، وتستمر على مدار يومين في بلدة رياق البقاعية - بمدرسة القديسة حنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وبالتزامن مع «عام زايد» والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وتحت شعار (عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة).

وتندرج بطولة لبنان لجمال الخيول ضمن أجندة النسخة العاشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية، الذي يسعى جاهدا لترسيخ هذه الرياضة المتميزة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي في ظل رعاية ودعم كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

نجاح كبير

وتشارك في البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية، تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في لبنان، والعديد من أبطال البطولات الدولية التي سبق تنظيمها وعدد من الفائزين بالبطولات العالمية. وحققت البطولة الخامسة التي أقيمت العام الماضي برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وأقيمت على كأسين تحملان اسم الوثبة ستاليونز، نجاحاً منقطع النظير.

حدث متميز

وأكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار»، أن البطولة على كأسي الوثبة ستاليونز تقام للعام الثاني على التوالي، بعد أن جاءت البطولة الخامسة مميزة من حيث التنظيم وكثافة الجمهور والحضور الرسمي. وأضافت بأنهم يتوقعون أن تشارك نوعية وكمية كبيرة من الخيول، خاصة أن هناك اهتماماً من المربين بها للمشاركة والمنافسة في البطولة، إذ قام البعض باستيراد خيول من الدول العربية والأوروبية للمشاركة في البطولة.

نظام النقاط

وأصبح النظام الحالي يعرف بنظام التحكيم عن طريق النقاط، وهو الذي يعمل به حالياً في حلبات مسابقات الجمال الدولية في كثير من بلدان العالم، حيث توزع النقاط على خمس فئات في هيئة الفرس على الأقل هي: مطابقة الفرس للنموذج، والرأس، والعنق، والكتف، والجسم والقوام، والأرجل والأقدام، والحركة، فلكل فئة تخصص 20 درجة، وفي كل فئة مواصفات عامة وأخرى تفصيلية تحدد على أساسها الدرجة الخاصة بالفئة.

ويتم التحكيم من قبل أكثر من محكم وفقاً لشروط عدة، أولها يحكم الفرس بمشاهدته شخصيا من قبل المحكمين، ثانيا يعرض الفرس ماشيا وواقفا، ويركض أو يخب. ثم تعلن النتيجة وتحدد درجة الجمال والفرس يهم للخروج من الحلبة، والدرجة تكون نهائية لا يجوز تغييرها.

بطولات مختلفة

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

دعم ورعاية

وتدعم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.

مواصفات

تجمع مواصفات جمال الخيل في ثلاثيات، الثلاث الطويلة: العنق والأذن والذيل، والثلاث القصيرة: الظهر والرسغ والعسيب، والثلاث العريضة: الصدر والجبهة والكفل، والثلاث الفسيحة: المنخر والعين والسروال.