صراع الأقوياء في "أسكوت"

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سيكون مضمار أسكوت العريق في إنجلترا، قبلة عشاق السباقات العالمية للخيول المهجنة، "الملك جورج السادس والملكة اليزابيث ستيكس"، ويقام السباق اليوم لمسافة الميل ونصف الميل جروب "1"، وقيمة جائزتك مليون جنيه استرليني، وذلك بمشاركة نخبة الخيول في العالم، وسبق أن نالت خيول الإمارات شرف الفوز 11 مرة بلقب الكأس، حيث بدأ "متوتو" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الإنجازات عام 1988 واختتمها "بوستبوند" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم عام 2015. وتسعى خيول الإمارات لمواصلة الانتصارات أمام خهيول النخبة والاحتفاظ باللقب، ويمثل خيول الإمارات هذا العام "ديزرت انكلونتر" لعبدالله المنصوري و"بويتس ورد" لسعيد سهيل و"باتيل" لإسطبل الأصايل وهذا ما يعني بأ، الصراع سيكون شرساً وأن عشاق السباق سيكونون على موعد مع الإثارة والمفاجآت.