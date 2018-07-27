الصايغ: شكراً لداعمي المهرجان وترقبوا منافسة قوية

المصدر: لندن - خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة والذي سينطلق بعد غد على مضمار نيوبري العريق عن تفاصيل النسخة الـ37 من الحدث العالمي والذي تبلغ قيمة جوائزه 193 ألف جنيه إسترليني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي أقيم أمس بمضمار نيوبري، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة للسباق، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير مضمار جبل علي، وعبدالله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة، وريتشارد لانكستر مدير مزارع شادويل، وآليسون ليدرديل ممثلة جمعية الخيول العربية في بريطانيا، وجوليان ثيك المدير التنفيذي لمضمار نيوبري، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية والبريطانية.

وعبر ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ورئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بالتواجد في نيوبري، وبعلاقة الصداقة الإماراتية البريطانية، واستمرار تنظيم الأحداث الكبيرة للخيول العربية الأصيلة، كما نقل تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وراعي الحدث، للحضور.

ووجه الصايغ شكره الجزيل إلى الرعاة واللجنة المنظمة وكافة شركاء النجاح، على الدعم المقدم إلى سباق دبي الدولي للخيول العربية، مبدياً سعادته بالتعاون المستمر والدعم الدائم، الذي يأتي إيماناً بأهميته الشديدة في سبيل رفع العلم الإماراتي في مختلف مضامير العالم، بالإضافة إلى إعلاء شأن الجواد العربي في القارة الأوروبية وغيرها من القارات.

وأكد الصايغ أن رعاة الحدث يؤدون دوراً لا يمكن إغفاله، مشدداً على أنهم شركاء نجاح الحدث، موجهاً الشكر إلى إدارة مضمار نيوبري على منحها الفرصة للجميع لحضور الاحتفالية الكبرى، والاستمتاع بالحدث، وإلى وسائل الإعلام في الإمارات وبريطانيا، حيث يبرزون الحدث بشكل مميز. ووجه الصايغ الدعوة للجميع للحضور والمشاركة في المهرجان، مؤكداً ثقته التامة في خروج السباق بشكل يتميز الإثارة والندية.

جهوزية عالية

وحول مستوى المنافسة وتوقعاته، أشار الصايغ إلى أنه يعلم أن كل الفرسان والمدربين والملاك جاهزون بأفضل الخيول، ومستعدون لتقديم أفضل ما لديهم، من أجل تحقيق النجاح.

وأضاف: «لا شك أن المشاركة ستكون قوية كماً وكيفاً، وهو الأمر الذي يعود لجهود اللجنة المنظمة ونجاحها في استقطاب نخبة قوية من الخيول، ليس فقط في سباق نيوبري، وإنما في بقية روزنامة السباقات التي يتم تنظيمها بمختلف الدول كالسويد وهولندا وأميركا وإيطاليا وفرنسا ودول القارة الأميركية الجنوبية والشمالية وأستراليا».

وبسؤاله عن مدى توقع أن تحظى سباقات الخيول العربية في الفترة المقبلة بنفس القدر من الاهتمام الجماهيري والتنظيم والتناول الإعلامي الذي تناله سباقات الخيول المهجنة، قال ميرزا الصايغ: «المؤشرات تؤكد هذا الطرح، حيث الترويج للخيل العربي كبير وله رعاة يتولون رعايته، كما أن عدداً كبيراً من الجهات أكدت دعمها للخيول العربية، وبفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، للخيل العربي، والعمل على تثبيت سمعة الجواد العربي، فقد بدأت بالفعل العديد من الهيئات في الاعتراف بالسباقات العربية ومنها «الجوكي كلوب» في بريطانيا.

وكرر الصايغ شكره لكل الداعمين والمشاركين واللجنة المنظمة الذين يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق النجاح المطلوب، كما توجه بالشكر لشادويل واللجنة المنظمة ووسائل الإعلام على دورهم الكبير وسعيهم لإظهار الحدث بشكل متطور وجذاب من خلال الفعاليات الجماهيرية الممتعة.

جوائز تقديرية

كرّمت اللجنة المنظمة للسباق على هامش حفل الغداء الذي أعقب المؤتمر الإعلاميين مالكولم هوي وستيفين كارجيل، وحصل كل منهما على 2000 جنيه استرليني وجهاز موبايل.

وتخصص هذه المسابقة للصحافة البريطانية، وانطلقت منذ عام 2009، وتنقسم إلى 3 فئات تتضمن فئة الصحافة المطبوعة وفاز بها الصحفي مالكولم من صحيفة نيوبري نيوز ويكلي، والفئة الثانية لأفضل مصور وفاز بها ستيف كارجيل، وحصل كل منهما على 2000 جنيه استرليني وآيباد، بينما نالت جائزة الصحافة الإلكترونية لورا كينج من قناة دبي ريسينج.

وجرى خلال حفل الغداء السحب على جوائز عينية عبارة عن 7 أجهزة موبايل 3 منها مقدمة من مضمار جبل علي و4 من شادويل.

إشادة

آليسون: المهرجان استقطب أقوى الخيول الدولية

أكدت آليسون ليدرديل، ممثلة الجمعية البريطانية للخيول العربية، أن سباق دبي الدولي للخيول العربية في نيوبري هذا العام، نجح في استقطاب خيول دولية قوية للمشاركة في السباق.

آليسون ليدرديل

وأكدت أن ذلك النجاح يعود الفضل فيه للرعاية المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، والمبادرات الجديدة للجنة المنظمة لسباقات دبي للخيول العربية.

وأضافت: «نسخة هذا العام ستكون مختلفة تماماً، خاصة في ظل استمرار المبادرة التي أطلقتها اللجنة المنظمة، بتنظيم سلسلة من السباقات التأهيلية والتحضيرية لسباق دبي الدولي في نيوبري».

فخر

ثيك: فخورون باستضافة الحدث العالمي في «نيوبري»

أعرب جوليان ثيك، المدير التنفيذي لمضمار نيوبري، عن فخره بتشريف مضمار نيوبري باستضافة هذا الحفل الذي يعد الحدث الحصري الأكبر للخيول العربية في بريطانيا وأوروبا.

جوليان ثيك

وأكد أن السباق بات يشكّل جزءاً مهماً وحدثاً بارزاً في روزنامة سباقات المضمار، موضحاً أنهم يتطلعون إليه سنوياً، لا سيما أنه يستقطب مجموعة من الشركات الراعية غير المعهودة في أي مكان آخر في السباقات، وهو ما يجعل المضمار منصة لالتقاء هذه الكوكبة الفريدة من المؤسسات المرموقة.

الحلواني: نفخر بدعم السباق وجوائز قيّمة للجمهور

أعلن المهندس شريف الحلواني، نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير مضمار جبل علي، أنه سيتم توزيع هدايا قيّمة على الجمهور عند البوابات، إضافة إلى سحب على هواتف ذكية.

الحلواني

وتقدم الحلواني بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعمه لسباقات الخيول في جبل علي، كما أكد أن المضمار يفتخر بالشراكة مع «شادويل»، مضيفاً: «دعم هذا اليوم يمثل واجباً علينا جميعاً، من منطلق أن رؤية علم الدولة يرفرف في جنبات المضمار هو هدف الجميع، ونتطلع دائماً لإنجاح مثل هذه السباقات التي تحمل رسالة من دولة الإمارات إلى العالم أجمع».

ويشارك مضمار جبل علي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقوة في هذا الحفل الكبير، حيث يتكفل برعاية سباق الفئة الأولى زعبيل إنترناشونال ستيكس (جروب1) البالغة جوائزه المالية 35 ألف جنيه إسترليني.

ولا يكتفي المضمار الأصفر بالرعاية فقط، حيث أوضح المهندس شريف الحلواني أنه سيتم توزيع هدايا قيمة للجمهور عند البوابات عبارة عن 2000 هدية مجانية، إضافة إلى سحب منفصل باسم مضمار جبل علي، على 20 هاتفاً ذكياً في يوم السباق.

مسابقات رائعة

من جانب آخر، كشف عبدالله الأنصاري، عضو اللجنة المنظمة، عن المسابقات التي سيتم تنظيمها يوم السباق، وأوضح أن هناك مسابقات خاصة بالإعلاميين والمصورين ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، إضافة إلى مسابقة جديدة وهي لأفضل صورة سيلفي.

الأنصاري

وأضاف: «كما تواصل اللجنة المنظمة جائزة تلوين الخيول الخاصة بالطلاب، وهي مسابقة رينبو، وهي خاصة بالتلوين التعبيري لتلاميذ وتلميذات المدارس الأولية».

وأضاف: «وصل عدد المدارس في مسابقة هذا العام إلى 13 مدرسة، وتم تزويد المدارس المشاركة، بمجسّمات بالحجم الطبيعي لخيول باللون الأبيض، وعلى التلاميذ القيام بتلوين المجسم بما يخطر على بالهم من مشاعر وأفكار وإبداعات تكون ذات صلة بالتراث العربي أو العلاقات بين الإمارات وبريطانيا، أو باللغات، الرياضة، الجغرافيا، التاريخ والثقافة العامة».

وتقوم اللجنة باختيار ثلاثة مجسّمات فائزة، ويمنح المجسم الفائز بالمركز الأول 2000 استرليني وجهاز آيباد، والثاني 1500 استرليني وآيباد، والثالث 1000 استرليني وآيباد، فيما تخصص جوائز مشاركة لبقية المدارس بواقع 500 جنيه استرليني لكل مدرسة.

كما تحدث الأنصاري عن مسابقة الأناقة للسيدات والتي تحظى بإقبال كبير، حيث تحصل الفائزة على طقم مجوهرات فاخر، فيما تحصل الوصيفتان على أطقم مجوهرات مميزة، وهناك أيضاً مسابقة لأفضل قبعة للأطفال من الجنسين، وسيمنح الفائز من فئتي البنات والأولاد جهاز آيباد لكل منهما، وتحصل الفائزة بمسابقة الأناقة على تذكرة سفر من طيران الإمارات وإقامة لـ5 ليالٍ في دبي بأحد فنادق روتانا.

من منافسات الموسم الماضي | البيان

آخر الاستعدادات

وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات الخاصة بتنظيم عدد من المسابقات وتجهيز جوائز استثنائية لجمهور السباق من الكبار والأطفال والسيدات، ويبدأ توزيع الهدايا والجوائز للجمهور قبل انطلاق السباق عند بوابات الدخول، إضافة إلى كوبون يتيح لهم الدخول في السحب على الجائزة الكبرى على سيارة جديدة موديل 2018 وتبلغ قيمتها 11500 ألف جنيه استرليني.

لانكستر: سباق تاريخي وتأثيره إيجابي

قال ريتشارد لانكستر، مدير إسطبلات شادويل: «حسب توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، قمنا بتجهيز عدد من الخيول القوية للمشاركة في السباق، ولا شك أن السباق سيشهد مشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية التي ستنافس بقوة في مختلف أشواط الحفل».

لانكستر

وأشاد لانكستر بسباق نيوبري، واصفاً إياه بالسباق التاريخي العريق الذي يملك تأثيراً إيجابياً في المجتمع المحلي والعائلات التي تجد فيه نافذة للترفيه والاستراحة، وربما الفوز بجوائز مميزة.

كما أشاد بالمردود الإيجابي لمسابقة تلوين المجسمات والتجاوب الذي حظيت به في الأوساط المدرسية، فضلاً عن استقطابها شرائح عمرية ناشئة مطلوبة بشدة في المضمار وفي رياضة سباقات الخيل بشكل عام.