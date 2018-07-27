مهرجان محمد بن راشد للقدرة في إيطاليا اليوم

المصدر: توسكانا - علي الظاهري

ينطلق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، في إقليم توسكانا بإيطاليا صباح اليوم، بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من مختلف دول العالم أبرزهم فرسان الإمارات، وتم رصد جوائز للأبطال بقيمة مليون يورو للفائزين في الحدث الذي يقام ضمن سباقات «توسكانا لايف ستايل للقدرة» بقرية سان روسورز للقدرة.

ويشتمل السباق على 3 سباقات دولية مختلفة المسافات والفئات، وهي السباق الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين» وسباق 120 كلم للشباب والناشئين «نجمتين»، والسباق الثالث لمسافة 81 كلم «نجمة واحدة».

فرسان الإمارات خلال مشاركتهم في النسخة الماضية | البيان

رعاية الحدث

ويقام الحدث برعاية مؤسسة ميدان وشركة عزيزي للتطوير العقاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية. وجرت أمس إجراءات الفحص الطبي للخيول وقياس الأوزان للفرسان والفارسات المشاركين في السباق في قرية سان روسورز للقدرة.

وينطلق السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت إيطاليا «التاسعة بتوقيت الإمارات»، يليه بنصف ساعة سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، وأخيراً تحدي الـ 81 كلم في الساعة الثامنة صباحاً.

مراحل السباق

ويتضمن السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم وسباق الشباب والناشئين، نفس المسافة والمراحل وهي: المرحلة الأولى لمسافة 33.900 كلم «الأعلام البرتقالية»، المرحلة الثانية لمسافة 27.100 كلم «الأعلام البيضاء، المرحلة الثالثة لمسافة 30.500 كلم «الأعلام الزرقاء»، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 28.500 كلم «الأعلام البيضاء.

فيما انقسمت مراحل سباق الـ 81 كلم إلى 3 مراحل وهي المرحلة الأولى لمسافة 33.900 «الأعلام البرتقالية»، المرحلة الثانية لمسافة 27.100 كلم ثم المرحلة الثالثة والأخيرة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».

محطات مهمة

ويستقطب المهرجان نخبة الفرسان باعتباره من المحطات المهمة في موسم السباقات الأوروبية، ويعتبر الحدث الكبير ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يعتبر سموه الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل في العالم. وتعد الجائزة القياسية البالغة مليون يورو التي تم رصدها للفائزين في الحدث، هي الأغلى على الإطلاق على مستوى سباقات القدرة الأوروبية.

مكانة مميزة

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يستقطب العديد من الفرسان والملّاك والمهتمين من مختلف دول أوروبا والعالم، حيث يحتل الحدث مكانة مميزة على مستوى السباقات الأوروبية نظراً للمنافسة القوية التي تشهدها سباقات المهرجان، فضلاً عن حجم الجوائز المالية الإجمالية المرصودة للفائزين بقيمة مليون يورو، مما يسهم في تعزيز قوة المشاركة في البطولة.

ريادة عالمية

وأكد العضب، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قادت إلى الريادة العالمية للفروسية الإماراتية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى فارس العرب وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على دعم سموهما اللامحدود في رياضة القدرة والتحمل، مما ترجمه تحقيق العديد من الإنجازات سواء على مستوى مشاركة فرسان الإمارات، أو على المستوى الإداري في تقلد أعلى المناصب الدولية بعد نيل الثقة الدولية بتكليفه رئيساً للجنة الاستئناف في بطولة أوروبا للشباب والناشئين التي أقيمت يوم أمس، مما يؤكد قناعة وثقة الاتحاد الدولي بكفاءة الكوادر الإماراتية.

مهمة دولية

وأوضح العضب، أن تواجده في هذه المهمة الدولية هو ثمرة حصاد الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لرياضة القدرة والتحمل، موضحاً أن الاتحاد الدولي للفروسية في مواقف أخرى سابقة قام بتكليف فنيين من دولة الإمارات لتقلد مناصب قيادية في جوانب التطوير وتحديث قوانين القدرة والتحمل في الاتحاد الدولي للفروسية.

نجاحات

أوضح محمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن المهرجان حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية بشهادة الجميع، وذلك ما يترجمه ارتفاع حجم المشاركة بعد تسجيل أكثر من 500 فارس وفارسة في الحدث العالمي.

إسماعيل محمد: 4 خيول تمثل إسطبلات «إم.آر.إم»

أكد المدرب إسماعيل محمد، أن 4 خيول من إسطبلات «إم.آر.إم»، ستشارك في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة اليوم، وتحديداً في السباق الرئيس لمسافة 120 كم، المصنف «نجمتين»، مشيراً إلى أن المنافسة ستكون قوية، خاصة في ظل المشاركة العالمية، إلى جانب مشاركة إسطبلات الإمارات.

منافسة قوية يشهدها المهرجان سنوياً | البيان

وكشف إسماعيل محمد أن الجواد «نابي» من أبرز الخيول المشاركة من إسطبلات إم.آر.إم، وتعد المشاركة هي الأولى للحصان في موسم السباقات الأوروبية، وأُثبت جاهزيته للمنافسة اليوم، لا سيما أنه حقق المركز الأول في بداية الموسم المحلي الماضي، فضلاً عن منافسته القوية في الاستحقاقات المهمة الأخرى.

مشاركة «أورانج»

كما ستشارك الفرس «أورانج» التي حققت المركز الأول في سباق أوستن بارك ببريطانيا أخيراً، إلا أنه تم استبعادها بسبب العرج «الليم»، مضيفاً أن خيول الإمارات المشاركة جاءت من بريطانيا وهي تسعى إلى الفوز بألقاب الحدث الغالي.

وأضاف إسماعيل محمد، أن إسطبلات إم.آر.إم تتطلع إلى المحافظة على اللقب، بعد نيل المركز الأول في نسخة الماضية من سباق 120 كم، مشيراً إلى أن خيول إسطبلات إم. آر.إم الموجودة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بإيطاليا اليوم، لن تشارك في بطولة العالم لألعاب الفروسية سبتمبر المقبل، والتي ستكون المنافسة فيها على مسافة 160 كم، وإنما ثمة خيول أخرى مرشحة للمشاركة في المونديال.

محك قوي

ولفت إسماعيل محمد إلى أن المهرجان يعتبر من المحطات المهمة، ومحكّاً رئيساً لتجهيز أفضل الخيول للموسم المحلي الجديد، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه الكبير ورعايته الكريمة المستمرة التي قادت إلى صعود منصات التتويج في أكبر المحافل الدولية، ومن ضمنها مهرجان إيطاليا للقدرة على مر السنوات الماضية، حيث حققت إسطبلات إم.آر.إم العديد من الألقاب في هذا الحدث العالمي.

وأبدى إسماعيل محمد رضاه عن أداء إسطبلات إم آر.إم خلال الفترة الماضية، حيث حققت الخيول أداء جيداً، يدعو إلى التفاؤل والخير في المرحلة المقبلة.

مناسبة مهمة

من جهته، أكد المدرب محمد السبوسي أن سباق اليوم يعتبر مناسبة مهمة، لأنه يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن المشاركة هي مصدر فخر واعتزاز في الحدث الغالي.

محمد السبوسي: إسطبل «إم »7 يشارك ب 6 خيول

وكشف السبوسي أن إسطبل إم 7، يشارك بـ 6 خيول في المهرجان اليوم، بواقع مشاركة 4 خيول في السباق الرئيس لمسافة 120 كم، وخيلين في سباق الشباب والناشئين، لافتاً إلى أن الحصان «عفريت» من الأسماء المعروفة المشاركة، والذي حقق المركز الأول في أحد سباقات الموسم المحلي لمسافة 100 كم، وسيخوض اليوم اختباراً وتحدياً جديداً لمسافة أطول تبلغ 120 كلم.

وأضاف السبوسي أن إسطبل إم 7 يحرص على تجهيز الخيول عبر السباقات الأوروبية، باستثناء السباقات العالمية التي يسعى الإسطبل من خلالها إلى الصعود لمنصات التتويج، مبيناً أن التركيز في الفترة المقبلة، ينصب على بطولة العالم للقدرة التي ستقام في أميركا.

رعاية

انطلاق بطولة أوروبا للشباب

العضب والحمادي خلال بطولة الشباب والناشئين | البيان

انطلقت صباح أمس بطولة أوروبا للشباب والناشئين، برعاية مؤسسة ميدان وعزيزي للتطوير العقاري، وسجل الحدث حضوراً إماراتياً مميزاً على المستوى التنظيمي، حيث عُيّن محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، رئيساً للجنة الاستئناف في هذه البطولة، وأحمد علي الحمادي حكماً أجنبياً في البطولة، بتكليف من الاتحاد الدولي للفروسية.

وواصلت الكوادر الوطنية تميزها في الجانب التنظيمي والفني من خلال البطولة، حيث بدأ مشوار محمد العضب وأحمد الحمادي منذ نهاية التسعينيات في هذا المجال، ما قاد أبناء الإمارات للحصول على أعلى تصنيف دولي على مستوى التحكيم والإشراف في هذا المجال.

تكليف

أحمد الحمادي: دعم الإمارات وراء ثقة الاتحاد الدولي

أعرب حكمنا الدولي أحمد علي الحمادي، المكلف من قبل الاتحاد الدولي للفروسية بالتحكيم في بطولة أوروبا للشباب والناشئين، عن فخره واعتزازه بتمثيل الدولة في هذا المحفل الأوروبي، وقال الحمادي إن ثقة الاتحاد الدولي بتكليفه بهذه المهمة هي نتاج الدعم الكبير من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ليتبوأ أعلى المناصب الدولية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم والاهتمام برياضة القدرة، رياضة الآباء والأجداد، ودعم سموه للجانب الفني والتنظيمي إلى جانب الفرسان والمدربين.