لارا صوايا: قرار ليس غريباً على فارس العرب

المصدر: متابعة - أحمد عيسى

أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، أن زيادة قيمة الجوائز المالية لكأس دبي العالمي، السباق الأشهر والأبرز والأغلى والأكثر جاذبية في العالم، وقيمة جوائز سباقات مضمار ميدان الشهيرة، خطوة تؤكد حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تطوير السباقات، واهتمامه اللامحدود بالخيل، وتشجيعه للملاك، ذاكرة أن ذلك ليس مستغرباً من فارس العرب، الذي يقدم دعمه المستمر لكل السباقات ويدعمها في مختلف المضامير، سواء بالمال أو التوجيهات أو المتابعة، وأضافت: يكفي أن سموه يحضر بنفسه ويتابع العديد من السباقات داخل الدولة وخارجها، ما يشجع الفرسان والفارسات والملاك، وكل من يعمل في هذا المجال، على تقديم الأفضل.

وأكدت لارا صوايا أن قرار سموه يحقق العديد من المكاسب، ويمثل دعماً كبيراً للملاك، باعتبارهم الشريحة الأكثر استفادة من القرار، وبالتالي، نتوقع أن نشاهد تحديات أقوى، لأنه كلما زادت قيمة الجوائز المالية، فإن كل مالك للخيل سيبذل قصارى جهده، ويكون أكثر اهتماماً بِخَيله قبل الدفع بها في السباقات المختلفة.