صحافة العالم: دبي الأقوى في سباقات الخيول

المصدر: لندن - خالد المهيري

تفاعلت المواقع الإخبارية، وخاصة المهتمة بمجال الخيول والفروسية، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة الجوائز المالية لكأس دبي العالمي والأشواط المرافقة له.

موقع صحيفة «ستار» الإنجليزية أكد أن زيادة الجوائز المالية رسّخت قوة سباق كأس دبي العالمي بوصفه أغلى سباق في العالم يشارك فيه أقوى الخيول العالمية التي تطمح إلى تحقيق المجد في دبي.

موقع «بلود هورس»، المتخصص في سباقات الخيول، أفرد الخبر في واجهة موقعه الإلكتروني، قائلاً: «كأس دبي العالمي الأغلى في العالم عقب زيادة قيمة جوائز الشوط الرئيس ليصبح الأغلى في العالم».

وقــال التقريــر إن الزيادة شــملت أيضــاً أشواط كــأس دبــي العالمي والسباقات التي تقام في ميدان، في خطوة قوية تجعل دبي الأقوى في عالم سباقات الخيول على المستوى العالمي.

موقع «بوكليك» أكد أن الإعلان عن زيادة جوائز كأس دبي العالمي والأشواط المرافقة خطوة قوية ستزيد قوة سباقات الخيول في دانة الدنيا التي أصبحت اليوم محط أنظار كل الملّاك والمدربين والفرسان في العالم.

وتناقلت وكالات الأنباء العالمية الخبر بسرعة، بينما علّقت مواقع على القرار بالتأكيد أن الخطوة ترسّخ أكثر مكانة دبي في قيادة سباقات الخيل العالمية، واعتبرت تقارير إعلامية، أمس، أن المنافسة في جميع الأشواط ستشهد مشاركة أفضل وأقوى الخيول في العالم، وأن منافسات الشوط الرئيس، وتحديداً «كأس دبي العالمي»، ستكون هدفاً لجميع المهتمين بسباقات الخيول في العالم، من ملّاك إلى عشاق، وتوقّعت تقارير إعلامية أن يصل عدد المشاهدين عبر وسائل الإعلام المختلفة للشوط الرئيس إلى رقم قياسي في متابعة سباقات الخيول، وينتظر أن تكون المنافسة على اللقب هي الأقوى بين جميع السباقات الكبرى في عالم الخيول.