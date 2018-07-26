أحمد الريسي: دعم جديد لرياضة الفروسية

المصدر: لندن - خالد المهيري

تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، معتبرا قرار سموه بزيادة الجائزة الماليــــّة لكأس دبي العالمي لتصبح 12 مليون دولار أميركي (ما يزيد على 44 مليون درهم)، بالإضافة إلى زيادة الجوائز الماليــة لمنافسات هذا اليوم ليصبح إجماليها 35 مليون دولار أميركي (بما يوازي نحو 129 مليون درهم). حافزاً ودعماً إضافياً لرياضة الفروسية الإماراتية والعالمية.

تطور

كما تقدم الريسي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميدان، على التقدم الراقي والجهد الملحوظ الذي تقوم به المؤسسة لدعم رياضة الفروسية ليس فقط داخل الدولة وإنما خارجها أيضا، لتصبح علامة على مدى التطور الهائل الذي وصلت له دولتنا الغالية في رياضات الفروسية كافة.

كما أثنى الريسي على القائمين على كأس دبي العالمي بما يبذلونه من جهود حتى أصبح كأس دبي من الوجهات العالمية والمقاصد الرئيسية لكل محبي رياضة الفروسية حول العالم وحلماً يراود الملاك وأصحاب الخيول للمشاركة فيه كل عام.