سعيد بن سرور: حافز كبير للملاك والمدربين

المصدر: متابعة - علي الظاهري

أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن زيادة قيمة الجائزة المالية لكأس دبي العالمي، يعتبر مكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من شأنها تعزيز مكانة دبي عالمياً، خاصة بعد النجاح منقطع النظير للشوط الرئيس من الأمسية الأغلى، والذي خطف أنظار العالم.

وأضاف بن سرور لـ«البيان الرياضي»، أن زيادة قيمة الجائزة، يعتبر دافعاً كبيراً وحافزاً إضافياً للملاك والمدربين من مختلف أنحاء العالم، لإرسال أفضل ما لديهم من نخبة الخيول إلى مضمار ميدان «درة مضامير العالم» في هذه المناسبة، ما سيسهم في تعزيز حجم وقوة المنافسة، يضاف إلى النجاحات الكبيرة التي حققها كأس دبي العالمي على مر السنوات الماضية.

وأفاد بن سرور بأن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بزيادة الجوائز المالية لسباقات مضمار ميدان في الموسم الجديد، سيسهم في تشجيع الملاك والمدربين من أستراليا ودول أوروبا وهونغ كونغ، للمشاركة في المضمار العالمي، خاصة بعد ترقية عدد من السباقات إلى الفئة الأولى «جروب 1»، والفئة الثانية «جروب 2»، ما جعل هذه السباقات محط أنظار العديد من المهتمين في عالم الفروسية.

وتوجه بن سرور بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، على الاهتمام الكبير من سموه برياضة الفروسية، وسباقات الخيل بشكل خاص.