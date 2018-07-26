الرحماني: سموه صاحب أيادٍ بيضاء على الفروسية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمن فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة «افهار» مستشار مجلس أبوظبي الرياضي الدعم السخي الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمكانة الخيل في العالم، مؤكدا أن زيادة الجوائز المالية لكأس دبي العالمي يعكس الدور الريادي والاهتمام الكبير والدعم غير المحدود من صاحب الأيادي البيضاء لسباقات الخيل في العالم، انطلاقا من نهجه الرائد وتوجيهاته السامية التي تثمر عن نجاحات متواصلة وفعاليات رياضية بقيمة ومكانة الإمارات المتقدمة، مبينا أن زيادة قيمة الجوائز المالية يؤكد من جديد حرص سموه ورعايته المستمرة لتحقيق التقدم والتنمية لأهم سباقات العالم، بما يرفع سقف الطموحات والتحديات لمحبي الخيل ولكافة المشاركين في كأس دبي العالمي الذي يمثل قيمة رياضية مبهرة تقدمها الإمارات للعالم أجمع.

وقال الرحماني: هذه المبادرة تمثل امتدادا لعطاءات ومبادرات عظيمة لفارس العرب وصاحب النهضة الكبيرة في عالم الخيل والفروسية وربان نجاحات خيول الإمارات في الميادين العالمية، مضيفا: إن كأس دبي العالمي الذي تأسس بفضل رؤية ودعم سموه حقق نجاحات غير مسبوقة في سباقات الخيل العالمية، وبات الحدث الأعلى والأغلى في العالم، مشيداً برفع سموه لجوائز سباقات ميدان والتي تمثل دعما سخيا لتوفير كافة الفرص المميزة للملاك والمربين والفرسان في الإمارات.