عدنان النعيمي: زيادة الجوائز المالية تشجّع الملاك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

رفع عدنان سلطان النعيمي، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المبادرات الرائعة التي يقدمها سموه دعماً لرياضة الفروسية وتطورها، ذاكراً أنه لم يُفاجأ بزيادة سموه قيمة الجوائز المالية في كأس دبي وسباقات مضمار ميدان، لأن سموه يحفز الملاك دائماً، ويقدّم دعمه للفرسان ولكل محبي الخيل باستمرار، سواء أكان مادياً أو معنوياً، لأنه معروف بحبه للتميز والتطور في المجالات كافة.

وقال النعيمي: «قرار سموه أمس لم يكن المفاجأة الأولى التي يقدمها، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد بإذن الله، وفي رأيي أن تأثير قرار سموه سيكون كبيراً عند الملاك، لأن زيادة قيمة الجوائز المالية تشجعهم، وتعني لهم الكثير، وبالتالي نتوقع أن يجتهد كل مالك قبل انطلاقة الموسم الجديد في حصد الجوائز المالية القيمة التي لا مثيل لها في العالم، وأيضاً بالنسبة إلى محبي الخيل، فإن قرار سموه يمثل دافعاً لهم إلى الحضور والمتابعة، وكلها بشريات بأن يكون الموسم الجديد متميزاً في كل شيء».

وقال عدنان سلطان النعيمي إن الرد على أفضال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجب أن يكون بالأداء القوي في الموسم الجديد، وهذا بالتأكيد ما يبحث عنه سموه، وبالتالي يجب أن تكون كل أسرة الفروسية بمختلف منسوبيها في مختلف المضامير على قدر التحدي الذي ينتظرهم جميعاً.