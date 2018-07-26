محمد العضب: مبادرة ترسّخ اسم دبي عالمياً

المصدر: روما - علي الظاهري

أكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة الجائزة المالية لكأس دبي العالمي، إلى جانب زيادة الجوائز المالية الإجمالية لسباقات مضمار ميدان، يعتبر قراراً حكيماً من سموه. وأضاف العضب لـ«البيان الرياضي» أن هذه الخطوة تعكس النظرة الثاقبة لفارس العرب، المستمدة من خبرة سموه في عالم الفروسية والخيل.

وأشار العضب إلى أن زيادة جوائز كأس دبي العالمي تترجم اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص ورعاية سموه لتوسيع حجم المشاركة للخيول المشاركة من شتى أنحاء العالم في مناسبة كبيرة بحجم كأس دبي العالمي، مؤكداً أن القرار يصب في مصلحة الحدث العالمي الذي تحتضنه دانة الدنيا سنوياً، ويسهم في ترسيخ اسم ومكانة دبي، باعتبارها قبلة عالمية في عالم سباقات الفروسية بصورة عامة، وسباقات السرعة بشكل خاص.

وتوجّه العضب بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية، مما قاد إلى ريادة الفروسية الإماراتية في مختلف الميادين والمضامير، وذلك ما ترجمه كأس دبي العالمي الذي يبرهن سنوياً على أنه حدث استثنائي على خريطة العالم.