تفاصيل سباق دبي للخيول في مؤتمر عالمي اليوم

المصدر: لندن - خالد المهيري

تعقد اليوم اللجنة العليا لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، مؤتمراً صحفياً عالمياً للكشف عن تفاصيل الدورة 37 لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة، التي تنطلق يوم الأحد المقبل على مضمار نيوبري، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

ويعد سباق دبي الدولي للخيول العربية أحد أهم أيام سباقات الخيل في القارة الأوروبية، الذي ينطلق في نسخته 37 على التوالي وللمرة 28 في هذا المضمار، منذ أن انتقل إليه عام 1990 بعد تسع دورات احتضنها مضمار كيمبتون بارك في ضواحي العاصمة البريطانية لندن.

أهمية

ويكتسب هذا الحدث الفريد الذي يمثل الوجه المشرق لسباقات الخيل العربية، أهميته من أهمية مؤسسه وراعيه، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أحد أبرز الشخصيات العالمية التي يعود لها الفضل في إبراز الخيول العربية خيولَ سباق من الطراز الأول في العصر الحديث، ثم العمل على تحسين أنسالها وتطوير سلالاتها حتى أصبحت اليوم صناعة عالمية مؤثرة ذات قيمة حقيقية في المجتمعات الإنسانية. وقد فاجأ سموه الساحة البريطانية والأوروبية منذ مطلع الثمانينيات عندما فتح خطوطاً لإنتاج السلالات الحديثة من الخيول العربية في إسطبلات شادويل، جنباً إلى جنب معه خيول الثروبريد، ما أثار دهشة المراقبين، ووضع الخيول العربية تحت دائرة الضوء، ولا تزال جهود سموه متصلة عبر سباقات جائزة سموه العالمية للخيول العربية، التي تقام في عشر دول.

مكانة

وقد استلهم سموه وصية باعث نهضة الجواد العربي، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بضرورة الاهتمام بالجياد العربية وإبرازها عالمياً ونشر سباقاتها وإعلاء شأنها، بوصفها مكوناً جوهرياً في تراث العرب والمسلمين، ولها مكانة خاصة في دولة الإمارات التي باتت دولة الفرسان بدولة الفرسان.

وتتكامل جهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، مع جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، من أجل الوصول بالخيول والسباقات العربية وفرسانها إلى أعلى مراتب الجودة والكمال. وغني عن الذكر أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أسس أعظم مهرجان لسباقات الخيول العربية الأصيلة، يغطي فعاليات في أكثر من 100 دولة في جميع قارات العالم، وجعل من أبوظبي العاصمة العالمية للسباقات العربية.

مهرجان

ولا يقتصر سباق دبي الدولي للخيول العربية على عالم السباقات فقط، بل يمتد ليشمل المجال الثقافي والاجتماعي، فمنذ أن وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، اللجنة المنظمة بتحويل السباقات إلى مهرجان ترفيهي للعائلات في عام 2004، تربّع هذا الحفل على قمة الروزنامة الاجتماعية لموسم السباقات العربية في المملكة المتحدة، حيث يحتشد الحفل بمنظومة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الممتعة التي تستقطب الجماهير والعائلات بأعداد كبيرة. ومن أهم مزايا هذا اليوم الدخول المجاني للمضمار لكل الجماهير، وهو السباق الوحيدة في بريطانيا الذي يكفل دخول الجماهير مجاناً لأي سباق، حيث تستقبل اللجنة المنظمة جماهير السباق بالهدايا عند بوابات الدخول، ويتم توزيع آلاف الهدايا التي تروق لجميع أفراد العائلة.

فعاليات

ومن أبرز الفعاليات الجماهيرية نجد مسابقة رينبو الخاصة بتلاميذ الحلقات الدنيا من مدارس الأساس في محيط مدينة نيوبري ومقاطعة بيركشير، وتشارك فيها 15 مدرسة يتم تزويدها جميعاً بمجسمات بيضاء لخيول عربية أصيلة بالحجم الطبيعي ليتولى التلاميذ تلوينها بما يجول في خواطرهم ويعكس ثقافتهم وعلاقتهم بالحدث، ويشارك راعي السباق شخصياً في اختيار المجسمات الفائزة في هذه المسابقة المهمة التي نجحت في نشر حب الخيل وسباقاتها بين الناشئة، وأسهمت في استقطاب العائلات بأعداد الكبيرة للاستمتاع بالحدث الفريد.

مسابقات

ويزدان الحفل بالعديد من المسابقات والفعاليات، لاسيما الأناقة للسيدات، وأجمل قبعة للأطفال، والخيمة العربية، والصيد بالصقور، وغيرها، فيما تبلغ المسابقات قمتها بالسحب المجاني على سيارة ستروين جديدة 2018 في نهاية الحفل. كما تقدم الشركات الراعية للأشواط العديد من السحوبات والهدايا، لاسيما مضمار جبل علي، الذي يقوم بتوزيع آلاف الهدايا على الجماهير، فضلاً عن سحوبات نوعية على ساعات ثمينة.

كما تتوفر خيمة عربية لإبراز بعض مظاهر التراث الإماراتي الأصيل لعشاق هذا الحفل، وتشمل نقش الحناء للبنات والنساء عموماً، وهي فعالية شهيرة تحظى بإقبال واسع.

فعاليات

تقام على هامش الحدث الرياضي فعاليات خاصة لتسلية الأطفال، الذين تتوفر لهم أيضاً حديقة للألعاب يستمتعون فيها بأوقاتهم طوال اليوم.

مواقف

رعاية ودعم

يقام السباق بالتعاون مع المنظمة البريطانية للسباقات العربية، التي يحتضن مضمار نيوبري مقرها الرئيس، ويتكفل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، برعاية هذه المنظمة منذ عشر سنوات، في تجسيد عملي لمواقف سموه النبيلة تجاه الخيول العربية، بما يتجاوز حدود رعاية السباقات ومناصرتها، إلى رعاية مؤسساتها الرسمية بما يمكنها من تحمل أعبائها.

تاريخ

«لايتنغ بولت» بطل النسخة الماضية

«لايتنغ بولت» بطل نسخة العام الماضي | البيان

توج «لايتنغ بولت» العام الماضي بلقب الشوط الرئيس «شادويل دبي إنترناشيونال ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل «2000 متر» للفئة الأولى، مسجلاً زمناً قدره 2.45.55 دقيقة، بفارق نصف طول عن «غزوان» بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جوليان سمارت، فيما جاء «مطراق» في المركز الثالث بقيادة جوليان أوجي، وتلاه في المركز الرابع «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي.

جوائز

رقم قياسي لسباق دبي الدولي

شهدت النسخة الماضية من سباق دبي الدولي للخيول العربية، زيادة قيمة جوائزه 13 ألف جنيه استرليني في السباقات لتصل إلى 193 ألف جنيه استرليني. وبفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية لهذا السباق الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، فقد حجز السباق المرموق موقعه اللائق في طليعة سباقات الخيل العربية عالمياً وخاصة أنه كان أول سباق ينال تصنيف جروب 1 في بريطانيا. كما شهد السباق الماضي، مشاركة قياسية للخيول والتي وصلت إلى 86 خيلاً في أشواط السباق من بينها 24 خيلاً دولياً من السويد وفرنسا وهولندا وإيطاليا.

8 أشواط مثيرة في انتظار محبي الخيول العربية

يتألف الحفل الأكبر في القارة الأوروبية للجياد العربية الأصيلة، من ثمانية أشواط رفيعة المستوى تقام على خمس مسافات مختلفة من السرعة وحتى التحمل المتوسط.

والحفل الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية أكثر من 190 ألف جنيه استرليني، هو الحفل الوحيد للخيول العربية الأصيلة في أوروبا الذي يضم ثلاثة سباقات من الفئة الأولى وسباقاً من الفئة الثالثة ضمن ثمانية سباقات مثيرة تشكل قمة الروزنامة العربية في الموسم البريطاني، وأحد أبرز أيام السباقات العربية في منظومة الإيفار (المنظمة العالمية لسباقات الخيول العربية الأصيلة). وبفضل الدعم المقدر الذي يجده السباق من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، فقد أصبح الحدث يحظى بثقة واهتمام المجتمع العالمي ويعتبر أحد أفضل وأرقى السباقات بالساحة العالمية.

حضور جماهيري كبير متوقع للسباق | البيان

حفل الأبطال

ويكفي هذا الحفل فخراً أن أصبح يعرف باسم (حفل الأبطال) نظراً لأن الخيول التي تنال شرف الفوز بالسباقات الرئيسة الثلاثة من الفئة الأولى للأمهار والمهرات تتوج أبطالاً لتلك المسافات في أوروبا وهي مسافة 6 فيرلونغ للسرعة (بسباق زعبيل انترناشونال ستيكس)، ومسافة 10 فيرلونغ في السباق الرئيس للأمهار (دبي انترناشونال ستيكس) ومسافة 10 فيرلونغ في السباق الرئيس للمهرات والأفراس (حتا انترناشونال ستيكس).

شادويل دبي

السباق الرئيس في الحفل وجوهرة سباقات الخيول العربية في أوروبا هو شادويل دبي إنترناشونال ستيكس (جروب 1) على مسافة 10 فيرلونغ ويحمل جائزة مالية سخية قدرها 58 ألف جنيه استرليني، ويستقطب عادة صفوة الصفوة من الخيول الأبطال من جميع أنحاء القارة الأوروبية. وقد أثبتت السنون الطويلة التي اكتسب خلالها هذا السباق شهرته وعزز فيها مواقعه كأفضل وأعرق سباق للخيول العربية في أوروبا، أن الفوز بلقبه الرفيع يعزز من قيمة الخيول الفائزة به في مسيرتها اللاحقة كفحول حتى أصبحت قيمة التشبية منها مقاربة للخيول المهجنة الأصيلة في المتوسط العام، وهذا تطور في غاية الأهمية.

ونالت شرف الفوز بهذا السباق الفريد كوكبة من ألمع الخيول العربية التي عرفتها ميادين السباق على رأسها البطل «بنغالي دالبريه» الذي كان أول حصان ينال شرف الفوز بهذا السباق مرتين على التوالي عامي (1993/‏‏‏1994)، ويقام السباق برعاية اسطبلات شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان بين راشد آل مكتوم في عاصمة الخيل نيوماركت، والتي تعد أول مزرعة تفتح خطوط إنتاج للخيول العربية إلى جانب الخيول المهجنة الأصيلة على قدم المساواة.

الفئة الأولى

كما يضم الحفل سباقين آخرين من الفئة الأولى هما سباق مضمار جبل علي زعبيل انترناشونال ستيكس على مسافة السرعة (6 فيرلونغ) ويحمل جائزة مالية سخية قدرها 35,000 جنيه استرليني، وسباق فحول شادويل العربية حتا انترناشونال ستيكس على مسافة 10 فيرلونغ وتقتصر المشاركة فيه على المهرات والأفراس فقط وتبلغ جوائزه المالية 35,000 جنيه استرليني.

ديار ستيكس

كما أن الحفل يضم سباقاً من الفئة الثالثة ويحمل عنوان الحفل «سباقات دبي الدولية للجياد العربية» (ديار ستيكس) هو السباق الوحيد للخيول الناشئة (عمر ثلاث سنوات فقط) ويحمل جائزة مالية قدرها 25,000 استرليني، بزيادة خمسة آلاف استرليني على العام الماضي، فضلاً عن سباق شروط للخيول الدولية وثلاثة سباقات من فئة التكافؤ الرفيع للخيول المحلية بالساحة البريطانية.

ألقاب

درج سباق دبي المتفرد على اجتذاب الخيول النجوم من داخل المملكة المتحدة وخارجها بحثاً عن ألقابه الرفيعة وجوائزه المالية القيمة.