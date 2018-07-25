مهرجان محمد بن راشد للقدرة في إيطاليا 27 يوليو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيكون مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إيطاليا العنوان الأبرز لسباق توسكانا لايفستايل للقدرة 2018 بدعم ورعاية من ميدان، وسيقام في مضمار سان روسور في منطقة بيزا بإيطاليا في 27 يوليو الجاري.

ميدان كانت الراعي الرئيس لسباق توسكانا لايفستايل للقدرة في عامي 2016 و2017، وفي هذا العام أعلنت عن رعايتها للحدث فضلاً عن رصد جوائز مالية قياسية قدرها مليون يورو؛ أي مضاعفة إجمالي الجوائز المالية والحوافز المخصصة لنسخة العام الماضي من الحدث.

هذا وستكون عزيزي للتطوير، وهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، طرفاً في رعاية هذا المهرجان في إطار شراكتها مع ميدان والتي تمتد لتشمل الأحداث والفعاليات الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن عزيزي للتطوير تعدّ شريكاً رئيسياً لكأس دبي العالمي، ويتضمن ذلك رعايتها لأحد أرفع سباقات المضمار العالمية للخيول المهجنة، ألا وهو سباق القوز للسرعة (جروب 1) البالغة جائزته المالية مليون دولار أميركي.

عزيزي: نفخر بارتباطنا بالحدث

وبهذه المناسبة، صرح مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي، قائلاً: «نتشرف بكوننا جزءاً من حدث رياضي مهم مثل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إيطاليا. ومن خلال علاقتنا مع كأس دبي العالمي ورعايتنا لسباق القوز للسرعة، تعايشنا مع رونق ونبل رياضة سباقات الخيول، ونتطلع للتوسع في هذا الصعيد من خلال مشاركتنا في رعاية سباق توسكانا لايفستايل للقدرة 2018، والذي سيكون بالتأكيد مناسبة تاريخية لاستعراض أرفع فنون ومعاني الفروسية مع التميز الرياضي».

يتألف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إيطاليا من مجموعة من سباقات القدرة الرفيعة من بينها سباق دولي (CEI) ـ 2 نجمة على مسافة 120 كلم، وسباق دولي آخر (CEI) ـ نجمة واحدة على مسافة 81 كلم.

إرث غني

هذا ويعدّ مضمار روسور أحد أجمل مواقع سباقات القدرة على مستوى العالم، كما يرتكز على إرث غني في السباقات يعود إلى العام 1829م، ويستضيف عدداً من سباقات القدرة العالمية، ما يجعله المسرح الأنسب لتسليط الأضواء على أهمية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في دبي، وهو الحدث الأبرز في روزنامة سباقات القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يعدّ مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة والذي يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة، أحد أهم حدثين رئيسيين للقدرة في دبي ينظمهما سنوياً نادي دبي للفروسية، والآخر هو مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة. وحرصت مؤسسة مدينة ميدان على أن يكون لكلا الحدثين الآن نسخة دولية تقام في أرقى ميادين سباقات القدرة في أوروبا.

العضب: أهمية بالغة للحدث

وصرح محمد عيسى العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية معلقاً وقائلاً: «يمتاز مضمار سان روسور بروعته، وهذا ما يحفزنا للتطلع إلى نسخة جديدة من مهرجان توسكانا لايفستايل للقدرة 2018، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إيطاليا، لا سيما وان هذا الحدث يحظى بأهمية بالغة في برنامج سباقات القدرة، ويعدّ منبراً لاستعراض مهارات وقدرات أفضل الفرسان والفارسات في هذه الرياضة».