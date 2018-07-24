«الشموس» بطلة لسباق الوثبة ستاليونز في لاتست

المصدر: متابعة -عصام السيد

خطفت المهرة «الشموس» للنجيفي ريسنج وبإشراف شارل غوردين وبقيادة الفارسة دلفين سانتياغو لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، والذي أقيم يوم أول من أمس بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، وكان السباق البالغ جائزته 25000 يورو جزءاً من سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز العالمية لسباق الخيل في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، والذي يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه، ويمثل عام 2018 أيضاً الذكرى المئوية لميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ســتاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصــور بن زايد آل نهــيان نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهـــدف دعم صغار الملاك والمربين في معظـــم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظـــيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالـــم تزيد من عام إلى عام، إضافة للفعـــاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

وتميز السباق الذي شاركت فيه 6 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات، بالإثارة والتشويق، وتفوقت «الشموس» في المراحل النهائية بعد قيادة بارعة من الفارسة دلفين سانتياغو، وتم الاحتكام إلى جهاز الفوتو فينش.

وجاء فوز «الشموس» ابنة «نو ريسك الموري» بفارق رأس عن «النعيمة» بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جوليان اوج، فيما جاء ثالثاً بفارق طولين «اهذر» لجان ماركو فاتريجانت وبإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة اورتيز مندزابل.

وسجلت «الشموس» زمناً وقدره 1:31:60 دقيقة، وجاءت في المركز الرابع بفارق رأس عن الثالثة «هند» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف ديفيد موريسون وبقيادة جيمي مارتن.

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تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث سيضاف هذا العام دولتان لأول مرة، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي، والعين.