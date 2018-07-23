غريب بطل «صيفية الشارقة لقفز الحواجز»

المصدر: Ⅶالشارقة - فائز بجبوج

حقق الفارس هشام غريب من إسطبلات العلي على صهوة جواده «كيه ابركس»، وبزمن وقدره «52.61»، المركز الأول في الشوط الرابع والختامي ببطولة الشارقة الصيفية السادسة لقفز الحواجز، والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق يوم الجمعة الماضية، وتأتي ضمن أجندة بطولات الصيفية العشرة، والتي تختتم في 14 سبتمبر المقبل. وأقيمت البطولة برعاية بني ياس لتجارة المعدات البيطرية، وشهدت مشاركة كبيرة من فرسان الأندية ومراكز الفروسية في الدولة والسعودية ووصل عدد المشاركين إلى 130 فارساً وفارسة من مختلف الفئات. وقام بتتويج الفائزين سالم أحمد السويدي مسؤول قسم الاستثمار والتطوير بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وشارك في لجنة التحكيم الشيخ خالد بن فيصل القاسمي.