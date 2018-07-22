ثلاثية لجودلفين في راندويك بأستراليا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أظهر فريق جودلفين في أستراليا، أنه يتجه إلى الموسم الرئيس لسباقات الربيع في تلك البلاد بمستوى باهر، عقب تسجيله ثلاثة انتصارات بمضمار راندويك يوم أمس.

ومع تبقي حفلين آخرين من السباقات الحضرية قبل نهاية الموسم يوم 1 أغسطس، فإن فريق جودلفين هناك، وتحت إشراف المدرب الأساسي جيمس كمنغز، حقق نسبة فوز بلغت 20 % من عدد المشاركين، وهي الأفضل من أي إسطبل أسترالي رئيس. كما أن الانتصارات التي حققتها الخيول الناشئة بعمر السنتين «بليغ ستون» و«غولويس» و«بانديبور» في راندويك، تشير إلى أن المستوى الباهر الذي حافظت عليه الخيول طوال الموسم.

وكان «بليغ ستون» أظهر بالفعل قدرات واعدة قبل الفوز الرائع الذي حققه يوم السبت بالسباق غير المصنف روزبد بريلود.

أما الفائز الثاني للإسطبل «غولويس» (جيم كوليت)، فقد خاض السباقات بمستوى رائع في ملبورن، وأثبت أن حُكم مدربه عليه كان صائباً، عندما عاد إلى سيدني ليحقق فوزه الرابع في مسيرته بسباق تاب ريووردس هانديكاب.

وأكمل الثلاثية المهر «بانديبور» (هيو براون)، الذي شق طريقه ببراعة إلى فوز جسور وان كان بفارق ضئيل بسباق يبنش مارك 80 هانديكاب. بذلك يكون هذا الإسطبل الأسترالي حقق 226 انتصاراً لهذا الموسم، وحصدت خيول الفريق جوائز مالية زادت على 15.5 مليون دولار أسترالي. وقال كمنغز: «أشعر بسعادة غامرة لهذا الفريق الذي عمل بلا كلل لتحقيق نتائج باهرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا الموسم». «من الواضح أننا في وضع جيد، مع اقتراب السباقات الرئيسة في الموسم الجديد، ونتطلع إلى عام مميز آخر».