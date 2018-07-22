«هند» تسعى إلى فوز ثانٍ بسباق الوثبة ستاليونز في فرنسا

المصدر: Ⅶ لاتست ـ عصام السيد

تسعى المهرة «هند» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتحقيق فوز ثانٍ بسباق الوثبة ستاليونز، الذي يقام اليوم بمضمار لاتست دوبوش الفرنسي.

ويقود «هند»، البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلبتيكا»، الفارس جيمي مارتن، تحت إشراف المدرب ديفيد موريسون، في السباق البالغ طوله 1400 متر، وجائزته المالية 25 ألف يورو.

وكانت «هند» قد حلت في المركز الثالث في أول مشاركة لها في سباق بري نيزدور لمسافة 1900 متر، الذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وحققت «هند» فوزها الأول بسباق الوثبة ستاليونز بري البان جامي لمسافة 1600 متر بمضمار رويان الفرنسي في 13 مايو الماضي.

وجاء فوزها بفارق طول عن المهرة «سوريدي» للمالكة لوتيتيا دولاس، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة ديفيد ميشو، بعد أداء قوي خلال مجريات السباق، وقطعت «هند» مسافة السباق في زمن قدره 1:56:90 دقيقة.

وواصلت «هند» مسلسل انتصاراتها حين حققت فوزها بسباق «قوائم» لمسافة 1300 متر على مضمار دوندخت الهولندي في الثامن من يوليو الجاري.

وجمعت «هند» مكاسب مالية بلغت 20.600 يورو، من إجمالي 7 مشاركات خاضتها خلال موسمين.

وتواجه «هند» 6 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «الشموس» للنجيفي ريسنج، بإشراف شارل غوردين، وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو.

وتسعي «هند» لمواصلة انتصارات خيول «ياس» هذا الموسم البالغة 16 فوزاً، أبرزها عبر الجواد «شهم» الفائز بسباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى بمضمار لونشامب، فيما حقق ثنائية كل من «تيمور» و«باسل» و«بلقيس».

وينافس على اللقب «دالماز لوتوا» لانتوني لوبيز، وبإشراف المالك نفسه، وبقيادة ريكاردو سوسا فيريرا، و«أهذر» لجان مارك دو فاتريجانت، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة أورتيز منذزابل.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا، ضمن النسخة العاشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، بشعار «عالم واحد..6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

برنامج

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ «أم الإمارات» هوليود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

الدعم والرعاية

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وإيكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، ومجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.

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تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث أضيف هذا العام دولتان لأول مرة، هما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي، والعين.