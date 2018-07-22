«سي أوف كلاس» تتوّج بطلة لـ«الأوكس» الأيرلندي

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

حلَّت «ميري تودور» لجودلفين في المركز الثالث لسباق الأوكس الأيرلندي الذي أقيم، أمس، بمضمار كوراه العريق لمسافة الميل ونصف الميل للمهرات للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس جيه.

لي وإشراف المدرب ويلي ماكديري، فيما حلت «باي باي بيبي» في المركز الرابع بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف المدرب إيدن أوبرين. وتوجت المهرة «سي أوف كلاس» بطلة للسباق بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاغس، مسجلة زمناً قدره 2.32.64 دقيقة بفارق رقبة عن «فور إيفر توغنر» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف المدرب إيدن أوبرين. تنافست للفوز باللقب 7 مهرات، وكانت المرشحة الأولى «ماجيك واند» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبرين.

«غرنتيد» نجم الأول

انتزع «غرنتيد» لقب الشوط الأول «كلوب جودلفين آيريش ميدن» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف جون بولجر، مسجلاً زمناً قدره 1.24.50 دقيقة بفارق رأس عن «ماونت تابورا» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين. فيما جاء «جيجا وايت» في المركز الثالث بقيادة كولن كين وإشراف تي. ليونز. تنافست في الشوط 10 خيول، وكان «ماونت تابورا» المرشح الأول للقب، ولكنه حل في المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع البطل عند خط النهاية.

«آيس كولد» بطل الثاني

ظفر «آيس كولد إن إلكس» بلقب الشوط الثاني «أكسترا هانديكاب» لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس إن. ماك كولاج وإشراف المدرب كيه. كوندون مسجلاً زمناً قدره 1.24.03 دقيقة بفارق رقبة عن المرشح الأول «كيلي» بقيادة كريس هايس وإشراف تي. فاريل. فيما حل «كاسيميرو» في المركز الثالث بقيادة كولن كيني وإشراف تي. ليونز. تنافست على الفوز باللقب 8 خيول قوية من بينها «أمباسا دوري» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف أم. هالفورد. و«ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة ليج روشي وإشراف ديرمونت ويلد. وشهد الشوط صراعاً ساخناً بين البطل والوصيف في المرحلة الأخيرة من السباق حسمه «آيس كولد» بمهارة عند خط النهاية.

«انتساب» يتوج بطلاً

توج «انتساب» لمالكه ستيوارت غراهام بطلاً للشوط الثالث «توت سكوري هانديكاب» لمسافة 1300 متر للخيول عمر 3 سنوات، وذلك بقيادة الفارس دانيل تود هوب وإشراف ديفيد أوميرا مسجلاً زمناً قدره 1.14.70 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «آردهومي» بقيادة كولن كيني وإشراف تي. ليونز.

وجاء «غنميتال» المرشح الأول في المركز الثالث بقيادة أويسن أور وإشراف ديفيد بارون. تنافس للفوز باللقب 17 خيلاً، وكان المرشح الأول «غنميتال»، ولكنه حل في المركز الثالث.

«ماريز دياموند» بطل جبل علي

نال «ماريز دياموند» المملوك لـ«ميدلهام بارك ريسينغ» لقب الشوط الرابع «جبل علي ريسكورس آند ستيبلز نجليس ستيكس» لمسافة 1300 متر للفئة الثالثة، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 1.15.27 دقيقة بفارق نصف طول عن «فيادرا» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة كولن كيني وإشراف تي. ليونز، فيما جاء المرشح الأول «جست وندرفل» لمايكل تابور في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين. تنافست في الشوط 6 خيول قوية، وشهدت المرحلة الأخيرة تنافساً مثيراً وساخناً بين البطل والوصيف حسمه الأول بمهارة عند خط النهاية.

«لارشمونت» يكسب الخامس

ظفر «لارشمونت لاد» بلقب الشوط الخامس فريار ستاون ستد مينستريل ستيكس، لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف ديفيد أوميرا مسجلاً زمناً قدره 1.23.63 دقيقة بفارق نصف طول عن «سو بيلوفد» بقيادة دانيل تود هوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا. فيما جاء «فاس» في المركز الثالث بقيادة ديكلان ماكدونوج وإشراف المدرب إدوارد لينام. وتلاه في المركز الرابع «سماش وليامز» بقيادة كيفن مانينغ وإشراف جون بولجر.