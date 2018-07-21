«ميري تودور» لجودلفين تنافس على لقب «الأوكس» الأيرلندي

المصدر: دبي ـ بهاء الدين عطا

يشهد مضمار كراه العريق عصر اليوم انطلاقة سباق الأوكس الأيرلندي برعاية دارلي ولمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى والمخصص للمهرات عمر 3 سنوات.

وتتنافس 7 مهرات للفوز باللقب، من أبرزها «ميري تودور» لجودلفين بقيادة الفارس دبليو بي وإشراف المدرب ويلي ماكريري. وقد حققت المركز الثاني في آخر مشاركاتها. وأبرز المرشحات للقب «فور إيفر توغزر» لمايكل تابور بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف ايدن أوبرين.

وتتطلع للفوز ببطولة الشوط كل من:-

«سي أوف كلاس» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، «ماجيك واند» لمايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، «باي باي بيبي» لمايكل تابو بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين. إلى جانب «رومينا» لآغا خان بقيادة ديكلان ماكدونك وإشراف المدرب ديرمونت ويلد و«تيسياك» بقيادة وايني لوردان وإشراف جوزيف باتريك أوبرين.

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «كلوب جودلفين آيريش ميدن» لمسافة 1400 متر وخصص للخيول عمر سنتين. وتتنافس في الشوط 13 خيلاً يتقدمها «آركيولوجي» بقيادة شين فولي وإشراف جون مرتاج. وأبرز المرشحين للقب «ماونت تابورا» لمايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، «غارنتيد» بقيادة كيفن مانينغ وإشراف جون بولجر، «ثيرد وورلد» بقيادة ديكلان ماكدونوج وإشراف دبيرمونت ويلد، «وايت صنداي آيلاندس» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف أيدن أوبرين.

منافسة مثيرة متوقعة في سباق اليوم | أرشيفية

وتتنافس للفوز باللقب كل من:-

«كاندي مان» بقيادة كريس هايس وإشراف إدوارد هارنت، «إسبيريت دي لومير» بقيادة وايني لوردان وإشراف جوزيف باتريك أوبرين، «فايندينغ نيرو» بقيادة دينيس لاينهان وإشراف جون مورتاج، «جيجا وايت» بقيادة كولن كين وإشراف جي ليونز، «كودي دريم» بقيادة دبليو لي وإشراف أدريان بول كيتلي، «ليميت لونغ بقيادة لييج روشي وإشراف دي. بنيان، «وسترن أستراليا» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين، و«سوفتلي ستريونغ» بقيادة ان ماك كولاج وإشراف جون أوكس.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «اكسترا هانديكاب» لمسافة 1400 متر، مشاركة 9 خيول متقاربة المستوى يتصدرها «امباسا دوريال» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف أم. هالفورد. ومن أبرز المشاركين بالشوط «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ليج روش وإشراف ديرمونت ويلد. ويتطلع للفوز بلقب الشوط كل من:-

«بروكيريتر» بقيادة وايني لوردان وإشراف تي. أوميرا، و«جيورجيان باي» بقيادة رونان ويلان وإشراف أدرياك ماك غينيز، «كيلي» بقيادة كيرس هايس وإشراف دبليو. فاريل، «آيس كولد إن ألكس» بقيادة إن. ماك كولاج وإشراف كيه. كوندوت، «ريد أفنجر» بقيادة روري كليري وإشراف داميان جوزيف إنجليش، «كاسيميرو» بقيادة كولن كين وإشراف تي ليوتز، «جيينيو» بقيادة كيلان ليونارد وإشراف مايكل أبلبي.

الشوط الثالث

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث «توت سكوري هانديكاب» لمسافة 1300 متر للخيول عمر 3 سنوات، صراعاً شرساً بين 17 خيلاً قوية يتصدرها «آردومي» بقيادة كولن كين وإشراف تي. ليونز.

وأبرز المشاركين في الشوط «ماستر سبيكر» بقيادة رونان ويلان وإشراف أدريان ماك غينيز، «سانت بريلادس باي» بقيادة كولم دونوجو وإشراف مسز جون هارينجتون، «ذا بلومون» بقيادة وايني لوردان وإشراف جوزيف باتريك أورين، «جيولو جيكال» روري كليري وإشراف داميان جوزيف إنجليش، «هالو برجيت» بقيادة جاري هالبين وإشراف أم. كالاهان، «شيبيردس بيرس» بقيادة ليج روش وإشراف ديفيد لوغ هانان، «سوري» بقيادة أندرو سلاترى وإشراف أندرو سلاترى، «أتلاس» بقيادة سين ديفينس وإشراف دينيس هوغان، «فت فور فنكشن» بقيادة إن. ماك كولاج وإشراف جوزيف مورفي، «راتلينغ جويل» بقيادة ألن بيريس وإشراف جوزيف باتريك أوبرين، «يلير مايني» بقيادة كيلان ليونارد وإشراف مسز ناتاليس لوبيني.

الشوط الخامس

يتوقع أن تشهد المنافسة في الشوط الخامس فريرس تاون ستد مينستريل ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية للخيول عمر 3 سنوات، صراعاً شرساً بين 7 خيول قوية يتصدرها «فاس» بقيادة ديكلان ماكدونوج وإشراف إدوارد لينام.

وأبرز المرشحين للقب «لارشمونت لاد» بقيادة جيمس دويل وإشراف ديفيد أوميرا، و«سوبيلوفد» بقيادة دانيل تود هوب وإشراف ديفيد أوميرا وسانت باتريك «داي» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين»، «مامبا نوير» بقيادة شين فولي وإشراف كيه. كوندوت و«هنس» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين.

الشوط السابع

خصص الشوط السابع «بودليس ليدس ديربي هانديكاب لمسافة الميل ونصف الميل بمشاركة 10 خيول يتصدرها «ياتس روك» بقيادة مسز. أونلي وإشراف غودن اليوت.

ومن أقوى المنافسين على اللقب «سي أوف روم» بقيادة مس هوريغان وإشراف رامين جوزيف إنجلش، «هاير فور ذا كريك» بقيادة مسز إيه. بودس وإشراف ديفيد بودس، «إينس مين» بقيادة مس دوني وإشراف دينيس هوغان، «كرافتد جويل» بقيادة مس موني وإشراف مسز شيلا لافري، «داس ميهوس» بقيادة مس سيرينا بروزتون وإشراف آر. ماكنمارا، «ليس أوف ذات» بقيادة مس إيفانا ماك كوتشيون وإشراف جون جيمس، ميني داهيل» بقيادة مس تاوند وإشراف تي. والش.

«ذا أوتونيوس» في الشوط الأخير

ينافس «ذا أوتونيوس» لجودلفين في الشوط الثامن والأخير «هانلوت كونكريت ميدن» لمسافة الميل ونصف الميل للخيول عمر 3 سنوات. ويقوده الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جون بولجر. إلى جانب «شي غوت فاست» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة ليج روش وإشراف المدرب أم. كالاهان. وأبرز المنافسين بالشوط «بيرسيان ليون» بقيادة كولم دونوهو وإشراف مسز جون هارنيستون، «وينر تيكس إيتال» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف جوزيف باتريك أوبرين، «ليدي سامين» بقيادة روري كليري وإشراف نويل لولور، «فرانك إن. سفس» بقيادة فرانك إن ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، «ديسندانت» بقيادة جيروين برودر وإشراف مس كاتي براون، «فالكون إيت» بقيادة ديكلان ماكدونوج وإشراف ديرمونت ويلدو «إسبانش فيرس» بقيادة رونان ويلان .

شوط جبل علي

ينظم الشوط الرابع «جبل علي ريس كورس آند ستيبلس إنجليس ستيكس» لمسافة 1300 متر للفئة الثانية. ويتصدر المشاركين بالشوط «كروكيا توس» بقيادة كيفن مايننغ وإشراف جون بولجر. وأبرز المشاركين «ماريس دياموند» بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك جونستون، «جي ريكس» بقيادة ويلي لي وإشراف تي. هايدن. إلى جانب «فانتاسي» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين، «جست وندرفل» بقيادة ريان مور ، «فياديرا» للأمير خالد بن عبد الله بقيادة كلون كيني .

المدرب ماكريري: ابنة «دون ابروتش» جاهزة للسباق

يعتقد مدرب جودلفين ويلي ماكريري أن المهرة «ميري تودور» يفترض أن تقدم أداءها الأفضل في مواجهة ست منافسات بسباق دارلي أيريش أوكس (ج1) في ذي كرا اليوم.

ويدرك ماكريري جيداً أنه يتوجب على ابنة «دون ابروتش» أن تكون مستعدة لمواجهة الثلاثي القوي للمدرب ايدان اوبراين «ماجيك واند» الفائزة في رويال آسكوت، و«فور ايفر تغيذار» الفائزة في ابسوم أوكس (ج1)، و«باي باي بيبي».

«ميري تودور» مستعدة للمنافسة | أرشيفية

كما يتوجب عليها تقديم أدائها الأفضل على أرضية يتوقع أن تكون سريعة عقب موجة طويلة من الجفاف ضربت أيرلندا.

وقال ماكريري: «سنحاول كل ما في وسعنا التغلب على مهرات ايدان اوبراين، و«ميري تودور» في جاهزية جيدة، وباعتقادي أن مشاركة ذلك الثلاثي في الأوكس سيكون مناسباً لها، «وفيما إذا وافقها الحظ، ستقدم عرضاً جيداً».

سبق للمهرة «ميري تودور» أن قدمت أداءً جيداً لدى حلولها بالمركز الثاني بسباق نيس اوكس تريال (ليستد) خلف «ايستر ليلي» يوم 27 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين قدمت أداءً جيداً في التدريبات، وباتت جاهزة لمواجهة عدد من المهرات ذات المؤهلات الرصينة.

«وهي مهرة تتمتع بحركة متناسقة، ولا أعتقد أن الأرضية ستكون مصدر قلق بالنسبة لها».دبي - البيان الرياضي