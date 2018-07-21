«جيمي تو تايمز» يعود إلى مسافة الميل في «بري مسيدور» بفرنسا

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يعود جواد الخمس سنوات صاحب الأداء المتماسك «جيمي تو تايمز» إلى مسافة الميل لدى محاولته تحقيق فوز رابع بسباقات الفئات من خلال المشاركة بسباق بري مسيدور (ج3) في ميسو لافييت، فرنسا، غداً.

الجواد الذي يدربه أندريه فابر، هو ابن الفحل «كندارجنت» حقق فوزه الأكبر حتى الآن على ذات المسافة حينما تقدم بفارق نصف طول بسباق بري دو موغويه (ج2) في سان كلو في مايو 2017.

كما فاز «جيمي تو تايمز» على مسافة الميل في سان كلو مقدما عرضا رائعا بسباق بري أدموند بلان (ج3) في أبريل 2017، وفاز بسباق بري دي لا بورت ميلو (ج3) في دوفيل 2016.

وفي هذا العام حل ثالثا في سباق بري أدموند بلان، ووصيفا بسباق بري دو موغويه، وثالثا بسباقات من الفئة الثالثة على مسافة سبعة فيرلونغ في لونغشامب في آخر مشاركتين له في السباقات بري دو باليه رويال في 2 يونيو، وبري دي لا بورت ميلو في 30 يونيو.

«جيمي تو تايمز» سيقوده مايكل بارزالونا للمرة الثالثة ويواجه أربعة منافسين في بري مسيدور يتقدمها وصيف بري دو مولين دي لونغشامب (ج1) والفائز بنسخة العام الماضي من السباق «تعريف»، والفائز بسباقات ليستد في المملكة المتحدة «ايموس»، والمنافس الياباني «جنيالي».

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: ظل «جيمي تو تايمز» يركض بشكل جيد هذا العام على الرغم من أننا نأمل في رؤية تحسن طفيف على المسافة التي تناسبه.

وعلى صعيد آخر تنافس في برنامج سباقات يوم غد ابنة «شمردل» المهرة «مورغان لو فاي» تحت إشراف المدرب اندريه فابر وقيادة الفارس مايكل بارزالونا على أمل تسجيل أول فوز من فئة ليستد في رصيدها لدى مشاركتها على مسافة أقصر بسباق بري دي لا بنبنيير على مسافة 10.5 فيرلونغ.