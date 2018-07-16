«مسار» لجودلفين يغيب عن سباقات الموسم الأوروبي للإصابة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدم إشراك «مسار» بطل الديربي الإنجليزي في السباقات الأوروبية هذا الموسم، بعد أن كشفت النتائج الطبية مدى الإصابة التي تعرض لها «مسار» في الرجل على ضوء النتائج التي أشارت إليها مجموعة من الصور التي توفرت لجودلفين مساء أمس.

وقرّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضع خطة تستهدف عودة المهر للسباقات العام المقبل، على أن يكون سباق كورونيشن كب «ج1» في إبسوم هدفه الرئيس الأول.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «شاهد الطبيب البيطري تغيراً في الأنسجة الرخوة المصابة في الرجل الأمامية اليمنى للجواد «مسار»، وبعد التحدث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرر سموه إنهاء موسم الجواد من الفور.

وأضاف : «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حريص على إشراك «مسار» في السباقات مرة أخرى في عمر الأربع سنوات، والخيار الأمثل لتنفيذ ذلك هو إعطاء الجواد راحة طويلة».

وقال آبلبي: «سيكون «مسار» في قائمة الخيول التي تقضي فترة استراحة لمدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع، وهذا لا يتيح وقتاً يذكر لتجهيزه للأهداف الكبرى في الأشهر الأخيرة من هذا الموسم في الوقت المناسب، بإمكاننا أن نمنحه الاستعداد المناسب للمنافسة في السباقات الكبرى، مثل سباق كورونيشن كب في العام المقبل، الذي يقام على نفس مضمار ومسافة الداربي.

وأضاف: «الأهداف الأخرى التي سننظر إليها تشمل سباق ج1 كينج جورج في آسكوت، وسباق ج1 الآرك الفرنسي».

و كان «مسار» تعرض للإصابة في قدمه أثناء حصة تدريبية عادية الأسبوع الماضي، عشية مشاركته في سباق كورال أكليبس في سانداون بارك، حيث تم اكتشاف تورم في ساقه قبل نحو 24 ساعة من انطلاقة السباق.