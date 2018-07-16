مربط دبي يتألق في كأس إيلران الدولية ببلجيكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر مربط دبي للخيول العربية مسابقات الخيول بعمر السنة في منافسات اليوم الأول من بطولة كأس «إيلران» ELRAN للخيول العربية الأصيلة المصنفة من الفئة (B)، والتي أطلقت أمس بمدينة بيلسن ببلجيكا.

وتشير النتائج الأولية إلى إقدام المربط على إحراز ذهبيتين في المنافسات النهائية لبطولة الكأس، أسوة بما أحرزه في بطولة مونتيفالكو الدولية بإيطاليا قبل أيام.

صدارة

وجاءت صدارة مربط دبي في منافسات اليوم الأول على كأس إيلران الدولية بالتفوق الجمالي للمهرة «دي رنانة» وهي من الفحل المنتج دي خطاف والفرس جميلة، مسجلة المركز الأول في مجموعتها بين المهرات بعمر السنة بـ 41.33 نقطة من خمسين. كما زاحمت المهرة «دي غالية» من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي أغدير منافستها على المركز الثاني المهرة شمايل الزبير بتعادل بمعدل 40 نقطة من خمسين لكل منهما.

وفي منافسات المهور بعمر السنة تمكن المهر «دي هباش» من الفحل دي خطاف والفرس دي نور، وفي مشاركته الأولى من تسجيل بصمته القيادية متصدرا مجموعته بالمركز الأول بـ40.67 نقطة من خمسين. بينما تمكن المهر «دي شجاع» ابن الفحل غزال الشقب والفرس إف تي شيلا من التمركز ثالثا في مجموعة قوية بمسابقة المهور بعمر السنتين.

ذهب

وبالنتائج الأولية لمربط دبي للخيول العربية في بطولة إيلران الدولية يؤكد المربط قوته الإنتاجية كعادته من خلال مسابقات الخيول ذات الأعمار الصغيرة التي تلون أولى خطواتها في ميادين التنافس الجمالي بالذهب. ففي آخر بطولة لمشاركة مربط دبي بالبطولات المصنفة فئة (B) تمكن مربط دبي في آخر مشاركة له قبل أيام من التألق في بطولة مونتيفالكو الدولية للخيول العربية الأصيلة بإيطاليا من إحراز ذهبيتين لكل من المهرة «دي نواصي» في مسابقة المهرات بعمر السنة، والمهر «دي دَواس» في مسابقة المهور بعمر السنة.

ومن المتوقع أن يؤكد إنتاج مربط دبي من الخيول المشاركة في كأس إيلران الدولية سيطرته على نهائيات مسابقات هذه الفئة ويؤكد جدارة إنتاجه في البطولات ذات التصنيف (B) أسوة بسيطرته العالمية في البطولات ذات التصنيف الأعلى والتايتل شو.