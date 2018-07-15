خيول جودلفين تحقق ثلاثية في نيو ماركت

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

خطفت خيول جودلفين الأضواء في اليوم الختامي لمهرجان جولاي كب، والذي اختتم أمس بمضمار نيو ماركت العريق بإنجلترا بحضور كبار المسؤولين والملاك وجمهور غفير من عشاق السباقات الإنجليزية، حيث حققت الفوز بثلاثة أشواط قوية، ليبلغ عدد انتصارات الإمارات طوال أيام المهرجان إلى 9 خلال 3 أيام مما يعد إضافة أخرى إلى سجل إنجازات خيول الإمارات في السباقات العالمية.

«كورتو» جودلفين نجم الافتتاح

«كورتو» لجودلفين نجم الشوط الافتتاحي | من المصدر

حقق «كورتو» لجودلفين الفوز في الشوط الأول الافتتاحي «سوبر لاتيف ستيكس» «جروب 2» لمسافة 1400 متر. وذلك بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.25.48 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كيب أوف جود هوب» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين. فيما جاء «نيفر لاند روك» في المركز الثالث بقيادة بات دوبس وإشراف ريتشارد هانون. تنافست في الشوط 7 خيول، وتركزت الترشيحات نحو «كورتو» لجودلفين. وبالفعل حقق التوقعات وحقق الفوز بجدارة عن أقرب منافسيه.

راشد بن دلموك يتسلم جائزة فوز «كورتو» | من المصدر

وعقب ختام الشوط تسلَّم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم جائزة الفوز وسط تصفيق الحضور بالمضمار.

«فيرست كونتاكت» بطل الخامس

حقق «فيرست كونتاكت» لجودلفين الفوز في الشوط الخامس «بت 365 مايل هانديكاب»، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.38.27 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن «كيوريوستي» بقيادة جيرالد موس وإشراف المدرب هوغو بالمر، مسجلاً زمناً قدره 1.38.27 دقيقة.تنافست في الشوط 9 خيول قوية من بينها «مقرب» لجودلفين و«إبراز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«أرجنتيلو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

«بويتك شارم» يحقق الثلاثية

حققت «بويتك شارم» الثلاثية لخيول جودلفين في الشوط السادس اليوم الختامي لمهرجان «جولاي كب» شوط «اسبا آت بدفورد لودج أوتيل بريتش فيلليز هانديكاب» لمسافة 1400 متر وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.75 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «اليسيوم دريم» بقيادة جو فاننغ وإشراف ريتشارد هانون. وجاء في المركز الثالث «أمانداين» بقيادة جورج وود وإشراف ديفيد سيمكوك. تنافست في الشوط 7 مهرات وكانت المرشحة الأولى «بيرفكشن» وقد حلَّت في المركز الرابع بقيادة روبرت هافلن وإشراف جون غوسدن.

«يو إس نافي» بطل «جولاي كب»

«يو إس نافي» يقتنص لقب «جولاي كب» | من المصدر

توج «يو إس نافي» بطلاً للشوط الثالث الرئيسي «دارلي جولاي كب ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات والذي يدخل في نطاق سلسلة بطولة السباقات البريطانية للخيول. تنافست في الشوط 13 خيلاً. وكان «بلوبوينت» لجودلفين المرشح الأول للقب، ولكن لم يحقق التوقعات وحل في المركز السابع بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

«يو إس نافي» عقب تتويجه بطلا للشوط الرئيسي | من المصدر

وقاد الفارس ريان مور «يو إس نافي» لتحقيق الفوز ببطولة الشوط بإشراف المدرب إيدن أوبرين، مسجلاً زمناً قدره 1.11.32 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «براندو» بقيادة توم إيفر وإشراف كيفن ريان. فيما جاء في المركز الثالث «فليت ريفيو» بقيادة وايني لوردان وإشراف إيدن أوبرين. وشارك في الشوط «دريم فيلد» و«بلو بوينت» لجودلفين و«اقتدار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف السير مايكل ستاوت. عقب ختام الشوط، قام هيوز أندرسون المدير التنفيذي لجودلفين بتتويج أبطال الشوط.

«بيرنت شوجر» نجم الثاني

نال «بيرنت شوجر» لقب الشوط الثاني «بونبري كب هانديكاب» لمسافة 1400 متر للخيول عمر 3 سنوات، وذلك بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب روجر فل، مسجلاً زمناً قدره 1.24.36 دقيقة بفارق نصف طول عن «شادي ماكوي» بقيادة روبرت هافلن وإشراف إيان وليامز، فيما جاء «سبانس سيتي» في المركز الثاني «مشترك» وتلاهما «كارد شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك جونستون. تنافست في الشوط 18 خيلاً من بينها «مكلل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي و«مبتسم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف وليام هاجس.

«أنطونيا» تظفر بالرابع

ظفرت «أنطونيا دي فيجا» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «روسديلز بريتش ميدن فيلليز ستيكس» للمهرات عمر سنتين، وذلك بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلة زمناً قدره 1.27.56 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «زاغيتوفا» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، فيما جاءت «نيو جاز» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن. تنافست للفوز باللقب 11 مهرة من بينها «أسمبلي أوف ترث» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، وكانت «أسمبلي أوف ترث» المرشحة الأولى للفوز باللقب. وقد حلت في المركز الخامس.

«دريل» مسك الختام

نال «دريل» بقيادة الفارس جيرالد موس وإشراف المدرب لوكا كوماني لقب الشوط السابع والأخير في المهرجان «سعيد سهيل سعيد هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل مسجلاً زمناً قدره 2.34.81 دقيقة، بفارق طولين وربع الطول عن «فاينال» بقيادة جو فاننغ وإشراف مارك جونستون. فيما جاء «سبورتنغ تايمز» في المركز الثالث بقيادة جيمس دويل وإشراف إيد دنلوب. تنافست في الشوط الأخير 5 خيول من بينها «مابد» للأمير خالد بن عبد الله.

«غلين» و«إنس أوف كورت» ينشدان المجد في ميزون لافاييت اليوم

يتطلع جواد الثلاث سنوات المتطور «غلين» لجودلفين، وصاحب المركز الثاني في سباقات الفئة الأولى «إنس أوف كورت»، للفوز في سباق على مستوى الفئات في ميزون لافاييت، فرنسا، الأحد 15 يوليو.

ينتقل «غلين» ابن «مداليا دورو» للمنافسة إلى مستوى الفئة الثانية بسباق بري أوجين آدم على مسافة 10 فيرلونغ، بعد أن حل رابعاً على نفس المسافة على أرضية لينة بسباق بري نويل (ج3) في لونغشامب في 15 أبريل.

«إنس أوف كورت» | أرشيفية

ليزا جين غرافارد من جودلفين علقت بالقول: «غلين» جواد أمين، وخالٍ من التعقيدات، وحقق فوزين رائعين في بداية العام، وحصل على استراحة بعد المشاركة في بري نويل.«ويقدم أداء جيداً على الأرضية المائلة نحو الطراوة، ولذلك، هناك علامة استفهام حول تعامله مع الأرضية السريعة، ولكن يبدو أن لديه المستوى لتقديم أداء جيد في مثل هذا السباق».

ويشارك «إنس أوف كورت» على مسافة ستة فيرلونغ لأول مرة بسباق بري دي ريس اورانجيس (ج3)، بعد أن حل ثانياً بسباقات الفئة الثالثة على مسافة سبعة فيرلونغ في لونغشامب في كلتا المشاركتين اللتين خاضهما هذا العام - بري دو بالي رويال في 2 يونيو، وبري دي لا بورت ميلو في 30 يونيو.

وأضافت ليزا جين غرافارد: «شعرنا ببعض الإحباط، من عدم تمكن «انس أوف كورت»، من الفوز في مشاركته الأخيرة، بعد أن قدم أداء جيداً في أول مشاركة له في الموسم، ولكن الظروف تميل لصالحه بشكل أكبر هذه المرة».

«ولا نعتقد أن المشاركة على مسافة أقصر، وقدرها ستة فيرلونغ، ستكون مشكلة بالنسبة له، وهو حصان يفضل الوتيرة السريعة، ولذلك نأمل أن تمكنه هذه الظروف من تقديم أداء أقوى».«وهذه مهمة مختلفة تماماً، ولكن سبق له أن قدم أداء جيداً على مسافة الميل في دوفيل العام الماضي، وهذه منافسة على مسار مستقيم لمسافة ستة فيرلونغ». دبي - البيان الرياضي

شارلي آبلبي: وجهة «كورتو» المقبلة سباق ناشونال ستيكس

عبّر شارلي أبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية قوية لجودلفين في ختام مهرجان «جولاي كب»، والذي أقيم على مضمار نيوماركت العريق يوم أمس.

وتحدث شارلي أبلبي عن بطل الشوط الثاني «كورتو» قائلاً: «كنا واثقين ونحن ندخل إلى هذا السباق من أن «كورتو» حقق بكل تأكيد تقدماً في مستواه منذ فوزه في تجربته الأولى وأن المشاركة هنا على مسافة أطول ستكون ملائمة له.

لقد أظهر ترساً إضافياً اليوم وأن الفارس وليام بيوك قال إن المهر لديه قوة ذهنية كبيرة للسباقات –فهو ينتقل بسلاسة بين يديك».

وليام بويك فرحاً بإنجاز «كورتو» | من المصدر

حصان مثير

وأضاف: «كورتو» زاد من سرعته عندما واجه الأرض المرتفعة، وهو حصان مثير بكل تأكيد. وكونه ابن «دباوي»، فإننا نأمل أن نرى مزيداً من التحسن في مستواه مع مرور الوقت.

«أود القول إنه ربما يتجه لخوض سباق ناشونال ستيكس (ج1، 7 فيرلونغ) في ذي كرا (16 سبتمبر). سبعة فيرلونغ تبدو مسافته الصحيحة في الوقت الحاضر، لكننا نأمل يكون الميل أنسب له في المستقبل».

إعجاب تام

ومن جانبه علّق الفارس وليام بويك قائلاً: «كورتو» أثار إعجابي حقاً. لقد فعل كل شيء بالشكل الصحيح في الإسطبل بشكل طبيعي للغاية. فاز والده «دباوي» بهذا السباق عام 2004، كنت أنتقل بشكل جيد للغاية وبلغت مرحلة في السباق توجب عليّ تذكيره وأن أطلب منه التقدم وبذل مزيد من الجهد.

في الوضع الأمثل، كنا نود أن يكون أمامنا هدف نتبعه لمسافة أطول. لقد أحببت حقاً السرعة التي أظهرها. كان عليه أن يقطع بعض المسافة حتى يدرك المتصدر «كيب أوف غوود هوب» وقد فعل ذلك بسهولة شديدة. بالنسبة لمهر في عمر السنتين تعوزه الخبرة، أعتقد أنه أدى بشكل استثنائي.