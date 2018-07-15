ثنائية لخيول «ياس» في لاتست بفرنسا

المصدر: لاتست ـ البيان الرياضي

حققت خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية مستحقة، عبر المهرة «باسل» في سباق بري رازيا للفئة الثالثة، والمهر «أديب» في سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت يوم أول من أمس بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده بشعار (عالم واحد..6 قارات.. أبوظبي العاصمة).

تشجيع

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليوود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

جدارة

وشارك في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري نيزدور) لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته المالية 16.000 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات، 11 خيلاً، تنافست بضراوة من أجل الفوز بالسباق. ولكن كانت الكلمة الأخيرة للمهر «أديب» بإشراف توماس دومولتي وبقيادة مايكل بارزلونا، الذي خطف اللقب بفارق عنق عن «موثهيل» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو، وسجل البطل زمناً وقدره 2:06:10 دقيقة. اللافت فنياً في السباق أن المركز الثالث كان مناصفة بين «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«اونوارد» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

نجومية

وأضافت «باسل» الفوز الثاني لخيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حين انتزعت جائزة المهرات في سن ثلاث سنوات، على لقب سباق بري رازيا البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو. وشارك في الشوط الثاني والرئيس لخيول الفئة الثالثة لمسافة 1800 متر، 5 مهرات، وأكدت «باسل» المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «أسرار» نجوميتها بتحقيق فوزها الثاني على التوالي بعد أن فرضت سيطرتها في المراحل النهائية.

وجاء السباق مثيراً، ولكن في عمق المستقيم وضح التنافس بين خيول «ياس» التي انفردت بقصب السبق، وفي نهاية الأمر تمكنت المهرة «باسل» بإشراف توماس دومولتي، وبقيادة مايكل بارلونا من انتزاع اللقب بزمن قدره 2:06:80 دقيقة.

تفوق

وتفوقت «باسل» بإشراف توماس دومولتي، وبقيادة مايكل بارزلونا (اللذين حققا ثنائية أيضاً) بفارق عنق عن رفيقة إسطبلها «بيان» بإشراف فردريك سانشيز، وبقيادة اورتيز مندزابل، فيما جاءت ثالثة بفارق طولين «فريدا دو كروات».

وكانت «باسل» المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «إسرار» قد فازت بسباق كأس الوثبة ستاليونز (بري فيدورا) لمسافة 1600 متر، والذي أقيم في مضمار تولوز.

دعم

ويدعم المهرجان هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.

27

تتألف كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث أضيفت هذا العام دولتان لأول مرة، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً في مضماري أبوظبي، والعين.