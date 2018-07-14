تألق «الهلالي» و«حمادة» لجودلفين في «جولاي كب»

المصدر: متابعة - بهاء الين عطا، خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثلاثية قوية في اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب» أمس و الذي أقيم في مضمار نيوماركت العريق في إنجلترا ، حيث نال «الهلالي» و«حمادة» لجودلفين الفوز في الشوطين الخامس والسادس، فيما توِّج «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بلقب الشوط الثالث بجدارة واقتدار.

فيما حققت «الفا سنتاوري» لقب الشوط الرابع الرئيسي «تاتر سالز فالماوث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى .

«الهلالي» نجم الخامس

«الهلالي» نجم الشوط الخامس | من المصدر

توج «الهلالي» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «ويزر بايز بريتش ميدن ستيكس» لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.26.00 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «المريب» لجودلفين بقيادة بات كوسجريف وإشراف سعيد بن سرور. فيما جاء المرشح الأول «ماونت تايورا» في المركز الثالث بقيادة ريان مور. شهد الشوط مشاركة 12 خيلاً من أبرزها «جورني أوف لايف» لجودلفين بقيادة كولم دونوهو، «مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«نايف رود» لمحمد بالعبيدة و«صميم» لسلطان علي السبوسي.

«حمادة» يظفر بالسادس

«حمادة» اقتنص لقب الشوط السادس بجدارة | من المصدر

انتزع «حمادة» لجودلفين لقب الشوط السادس «غوردونز هانديكاب» لمسافة 2800 متر بقيادة وليم بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.59.88 دقيقة بفارق 7 أطوال عن «شراح» بقيادة جيمي سبنسر وإشراف هاري فري. فيما جاء «فايرجت» في المركز الثالث، بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف جون ماكي، وتلاه في المركز الرابع «هوشفيلد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب مارك جونستون. شاركت في الشوط 7 خيول من بينها «ناتشرال سينري» لجودلفين بقيادة هاري بنتلي وإشراف سعيد بن سرور.

«كوميونيك» بطل الثالث

توج «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بطلاً للشوط الثالث «بست 365 هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل، وذلك بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 2.4.65 دقيقة بفارق رأس عن «زاكي» بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوث، فيما جاء «بيرنجر» في المركز الثالث بقيادة مارتن هارلي وإشراف ألن كينغ. وتلاه في المركز الرابع «ديزرت ويند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة ستيف دونوهو وإشراف إيد فوغان.

تنافست في الشوط 9 خيول وكان المرشح الأول «ويس هيكون» وحل في المركز الثامن.

«الفا» بطلة «فالماوث»

«الفا سنتاوري» بطلة الشوط الرئيسي | من المصدر

ظفرت «الفا سنتاوري» بلقب الشوط الرابع الرئيسي «تاتر سالز فالماوث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى للمهرات والأفراس، وذلك بقيادة كولم دونوهو وإشراف مسز جون هارينجتون مسجلة زمناً قدره 1.37.45 دقيقة، وذلك بفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «التن أوردا» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف روجر فاريان، فيما جاء «كليمي» في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين. تنافست في الشوط 7 مهرات من أبرزها «إريبيان هوب» لجودلفين و«تريدينغ» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

«زاب» نجم الافتتاح

توج «زاب» بلقب الشوط الافتتاحي «سيلفر بونبري كب» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس بي. ماكدونالد وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.17 دقيقة بفارق رقبة عن «سويفت أبروفال» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف ستيوارت وليامز. فيما حل «جاليبولي» في المركز الثالث بقيادة وليام بيوك وإشراف ريتشارد فاهي. تنافست في الشوط 7 خيول، وشهدت المرحلة الأخيرة صراعاً شرساً حسمها «زاب» بمهارة عند خط النهاية.

«بريتي» بطل «دوق أوف كامبردج»

انتزع «بريتي بوليانا» لقب الشوط الثاني «دوق أوف كامبردج ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مايكل بيل، مسجلاً زمناً قدره 1.11.51 دقيقة بفارق 7 أطوال عن «آنجلز هايد أوي» لـ شيفلي بارك ستد بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن. فيما جاء «شالور» للأمير خالد بن عبد الله بقيادة هاري بنتلي وإشراف رالف بيكيت. تنافست في الشوط 9 خيول من بينها المرشح الأول «لي بيلوسا» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي. وقد حل خامساً و«مين أديشن» لمالكه سيف علي الكتبي وحل سابعاً بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك جونستون. وقد تأثر بحادث التصادم بين الخيول والذي تسبب فيه الفارس ديتوري، وقد تم إيقافه 10 أيام من لجنة التحكيم.

«ريبو أوف» مسك الختام

نال «ريبو أوف» بقيادة ريان مور وإشراف ديفيد إلسوورث لقب الشوط السابع والأخير «سعيد سهيل هانديكاب» لمسافة الميل، مسجلاً زمناً قدره 1.39.83 دقيقة بفارق رأس عن «كوروسيف» المرشح الأول بقيادة جيمس دويل وإشراف هوغو بالمر. فيما جاء «سويس ستورم» في المركز الثالث بقيادة لويس ستيوارت وإشراف مايكل بيل. تنافست في الشوط 7 خيول من بينها «فيتامين» لحسين لوتاه.

شارلي آبلبي: واثق من قدرات «بلو بوينت» في الشوط الرئيسي اليوم

أبدى مدرب جودلفين شارلي آبلبي ثقته الكاملة في «بلو بوينت» الذي يطمح لاقتناص لقب دارلي جولاي كب (ج1) في نيوماركت اليوم، كما عبّر عن سعادته البالغة بتحقيق «الهلالي» لقب الشوط الخامس و«حمادة» لقب الشوط السادس في اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب».

وقال آبلبي: «ينتسب «الهلالي» لفرس رائعة للغاية (الفائزة في الفئة الأولى «إمبيفيلانت»)، ولديها صفات خاصة بها، وأظهر ابنها هذا شيئاً منها، لكنه سيستفيد كثيراً من التجربة. وبمجرد أن طلب منه الفارس التقدم، انحرف بعض الشيء، وبالتالي يتوقع أن يستفيد من تلك المشاركة، وستكون الصفات التحملية مصدر قوته. وسنعود به إلى الإسطبل لتقييم الوضع، ولكن في ذهني أنه يمكن أن يكون جواداً لسباق ريسنغ بوست تروفي (ج1، 1 ميل، دونكاستر، 27 أكتوبر)، ولديه مستقبل باهر».

وعن «حمادة»، قال آبلبي: «تعرّض «حمادة» لانتكاسة عندما كان في عمر الثلاث سنوات ولم يفعل شيئاً سوى التطور من مشاركة إلى أخرى هذا العام. شعرنا بأنه أحرز تقدماً منذ فوزه في يورك، وكنا واثقين من أن هذه المسافة ستكون في متناوله، أعتقد بأنه سيتحمل مسافة أطول أيضاً».

وأضاف: «وليام اتخذ به موقعاً رائعاً خلال السباق وكانت استجابة «حمادة» جيدة أيضاً. بالنسبة لحصان يتحمل المسافة، فإن لديه أيضاً قدرة فائقة على الانتقال الفوري، وهي دائماً ميزة إضافية. ليس فارع القوام، لكنه جواد رشيق وأجد أنه يمكن أن يكون متنوع القدرات».

وتابع «لديه إدخال بسباق إيبور (تكافؤ عريق، 1 ميل و5 فيرلونغ و88 ياردة، يورك، يوم 25 أغسطس)، وسوف نرى كيف سيتعامل معه فني تكافؤ الأوزان، لكنني أعتقد أنه من المحتمل أن يذهب في رحلة إلى أستراليا. وسوف ننظر في حملة مشاركاته مع وضع ملبورن كب في الحسبان، وينتسب هذا الجواد إلى «كيب كروس»، ويمتاز بصفات حميدة ورشاقة، وبالتالي ستكون المشاركة على أرضية أكثر طراوة ملائمة له بالتأكيد»

وجدد آبلبي ثقته في «بلو بوينت» لانتزاع لقب دارلي جولاي كب (ج1) اليوم، في ظل غياب زميله في جودلفين نجم السرعة الآخر «هاري انجل» الذي لن يتمكن من المشاركة في السباق بسبب الإصابة.

وقال شارلي آبلبي: «أشعر بارتياح من تحضيرات الجواد لهذا السباق. بعد تجربة هونغ كونغ، منحناه قسطاً من الراحة، وعاد للسباقات في مستوى عال، وتشير كل الدلائل إلى أنه بات مرة أخرى أكثر جاهزية من حالته في سباق آسكوت.

وأضاف: «تبدو ظروف المنافسة ملائمة له، إذ حصل على بوابة جيدة (10)، وستركض الخيول القوية من حوله، وليس هناك قلق من عودته للمنافسة على مسافة ستة فيرلونغ، وستكون الأرضية سريعة، ولا أرى أي جانب سلبي». . دبي - البيان الرياضي

مسك ختام المهرجان اليوم

«بلو بوينت» و«دريم فيلد» و«اقتدار» تنافس على لقب «دارلي جولاي كب»

يختتم مهرجان «جولاي كب» عصر اليوم بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا بمشاركة نخبة الخيول العالمية. ويعتبر شوط «دارلي جولاي كب» الرئيسي في سباق اليوم، ويشهد مشاركة ثلاثة من أبرز خيول الإمارات وهي «بلو بوينت» و«دريم فيلد» لجودلفين و«اقتدار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتتنافس 14 خيلاً في مسافة 1200 متر للفئة الأولى المخصصة للخيول عمر 3 سنوات. ومن بين أبرز المنافسين «إنفسيل» لسعيد منانة بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف جيمس تاتي و«يو إس نافي فلاغ» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبريت و«ساندس أوف مالي» بقيادة بول هاناغان وإشراف ريتشارد فاهي. ويتنافس للفوز باللقب كل من: «براندو» بقيادة توم إيفز وإشراف كيفن ريان، «ليماتو» بقيادة هاري نتلي وإشراف هنري كاندي، «ريد كيرك ووريور» بقيادة ريجان بابليس، «سيوكس نيشن» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين، «فليت ريفيو» بقيادة وأين لوردان.

«بلو بوينت» لجودلفين في مواجهة تحدي الأقوياء اليوم | | أرشيفية

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «سيوبراتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة بمشاركة 7 خيول عمر سنتين يتصدرها «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك وجنستون، «ظافر» لسمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كراولي وإشراف جون غوسدن. وأبرز المنافسين على لقب الشوط كل من:- «كروتو» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شالي أبلبي، «فورسيتي» بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف أندرو بالدينغ، «سيرتن لاد» بقيادة شارلس بيشوب وإشراف ميك شانون، «نيفر لاند روك» بقيادة بات دوبس ثم «كيب أوف غود هوب» بقيادة ريان مور.

«كارد شارب» و«مكلل» و«مبتسم»

يشهد الشوط الثاني «بونبري كب هانديكاب» لمسافة 1400 متر مشاركة كبيرة، إذ يتنافس خلاله 20 خيلاً من أبرزها «كارد شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك جونستون، «مكلل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف ماركوس تريجونينغ، «مبتسم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف وليام هاجس، «ماكزيم» بقيادة ريان مور، «منتدب» بقيادة توم إيفز وإشراف روجر فل. وأبرز المنافسين «جلجاميش» بقيادة وليم بيوك وإشراف جورج سكوت، «سبانش سيتي» بقيادة جاك ميتشيل.

شوط المهرات

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع المخصص للمهرات عمر سنتين «روز ديلس بريتش ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1400 متر، صراعاً شرساً بين 12 مهرة.

ومن أبرز المشاركات «أسميلي أوف ترث» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«نيوجاز» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيمس دويل وإشراف جون غوسدن و«زاجيتوفا» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

شوط «مايل هانديكاب»

تتنافس 9 خيول في الشوط الخامس «جولاي مايل هانديكاب» لمسافة الميل والمخصص للخيول عمر 3 سنوات. وأبرز الخيول المشاركة «فيرست كونتاكست» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «مقرب» لجودلفين بقيادة جوج وود وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«إبراز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كروالي وإشراف روجر فاريان و«أرجنتلو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن. و«كيوريو سيتي» بقيادة جيرالد موس وإشراف هوغو بالمر.

الشوط السادس

خصص الشوط السادس للمهرات عمر 3 سنوات ولمسافة 1400 متر بمشاركة 7 خيول تتصدرها «بويتك شارم» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

ومن أبرز المنافسين على لقب الشوط كل من: «وايت فارونتين فيري» بقيادة بي. ماكدونالد، وإشراف أندرو بالدينغ، «كافتينا» و«بيرفكشت» بقيادة هاري بنتلي وإشراف وليام هاجس وقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن و«اليوم دريم» بقيادة جوفانينغ وإشراف ريتشارد هانون.

الشوط الختامي

يتنافس في الشوط السابع الختامي «سعيد سهيل سعيد هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل، 6 خيول يتصدرها «فاينال» بقيادة جو فانينغ وإشراف مارك جونستون.وأبرز المنافسين في الشوط «سبورتنغ تايمز» بقيادة جيمس دويل وإشراف إيد دنلوب، «بورجونيت» بقيادة بي ماكدونالد وإشراف مارك جونستون، «دويل» بقيادة جيرالد موس وإشراف لوكا كوماني، «مابد» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة بول هاناغان وإشراف شارلس ميلز.