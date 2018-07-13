سعيد بن سرور: الخيارات مفتوحة أمام «بست سوليوشن»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن سعادته البالغة بتحقيق «بست سوليوشن» لجودلفين لقب بطولة الشوط الرابع الرئيسي «برنسيس أوف ويلز أركان ستيكس».

وقال سعيد بن سرور: «ركض بيست سوليوشن بشكل جيد محققاً الفوز في عودته للسباقات الأوروبية، والخيارات مفتوحة أمامه الآن في سباق كينغ جورج الخامس وكوين إليزابيث (ج1، 12 فيرلونغ، آسكوت، 28 يوليو)، وسانت ليغر الأيرلندي (14 فيرلونغ، ج1، ذي كرا، 16 سبتمبر)، وكافة سباقات الفئة الأولى على مسافة 12 فيرلونغ، إضافة إلى ملبورن كب (ج1، 2 ميل، فلامنغتون، 6 نوفمبر).

وهو جواد قوي الشكيمة، ومنحناه قسطاً من الراحة بعد أن شارك 4 مرات بدبي في بداية العام، وهذا كان عنصراً مساعداً، والأرضية كانت جافة للغاية بالنسبة له في دبي، ويفضل الأرضية المعتدلة الضاربة نحو اللين، والأرضية المروية كانت طرية هنا، ووصفها بات كوسغراف بأنها معتدلة، وملائمة للجواد».

وأضاف: «لم نشارك به في رويال آسكوت، واخترنا له سباق اليوم منذ مدة. وظل يتدرب بشكل رائع في الفترة الصباحية، وكان في حالة بدنية وذهنية طيبة، وتحسّن مستواه قياساً بالعام الماضي. وأخبرت بات بألا يكون متعجلاً في السباق وأن يعمل على إبقائه مرتاحاً ومسترخياً، وبات على دراية كاملة بالحصان، وسبق أن حقق الفوز معه».

وتابع: «حقق بيست سوليوشن فوزاً جيداً، وأتوقع أن يتطور أداء الحصان عقب هذه المشاركة، وكنت أتوقع له الفوز منذ الوصول إلى الفيرلونغ الأخير، وأنا مرتاح من حالته الراهنة. كنا حريصين دائماً على محاولة تحقيقه الفوز في سباق من الفئة الأولى، لكن الفوز بسباق من الفئة الثانية جيد أيضاً، وبيست سوليوشن مسجّل للمشاركة في سباق كينغ جورج وجدمونت إنترناشيونال (ج1، 10 فيرلونغ، يورك، 22 أغسطس)، وباعتقادي أن السباقات على مسافة الميل ونصف الميل أو أطول ستكون ملائمة له، وكذلك يناسبه سباق إيريش سانت ليجر، وسنتحدث إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وننظر في حالة الجواد عقب هذا السباق، ونتخذ القرار المناسب».

وأوضح: «ربما نأخذه إلى أستراليا لكأس ملبورن، الخيول الفائزة بسباقات فئوية على مسافة ونصف الميل تؤدي بصورة طيبة في ملبورن كب كما شاهدنا في الماضي».