«العزيزة» و«أون وارد» و«حراب» تتنافس على كأس الوثبة ستاليونز

المصدر: لاتست ـ البيان الرياضي

تتوجّه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة عصر اليوم إلى مضمار لاتست الفرنسي، حيث ينطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده بشعار «عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

ويشارك في سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري نيزدور» لمسافة 1900 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات، 11 خيلاً، والبالغ جائزته المالية 16 ألف يورو.

وتنافس خيول الإمارات على اللقب، يتقدمها «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، وحلّت المهرة المنحدرة من نسل «منجز» في المركز الرابع في مشاركتها الوحيدة.

ويمثل خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، المهر «أون وارد» بإشراف دي موريسون وبقيادة جان بابتست هاميل، وشارك مرتين حقق خلالهما المركزين الثامن والثالث.

ويمثل خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كل من «حراب» بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة أورتيز مندزابل، و«أديب» بإشراف وماس دومولتي، وقيادة مايكل بازرلونا، و«ظافر» بإشراف دي غوليمين وقيادة جبرائيل بون.

«بري رازيا»

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للمهرات في سن ثلاث سنوات، على لقب سباق بري رازيا البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، وتشارك فيه 5 مهرات تتصدرها ممثلة «ياس» «باسيل»، بإشراف توماس دومولتي، وقيادة مايكل بارزلونا.

وكانت «باسيل» المنحدرة من نسل «منجز» والفرس «إسرار» قد فازت بسباق كأس الوثبة ستاليونز (بري فيدورا) لمسافة 1600 متر، والذي أقيم في ممضار تولوز.

وتمثل خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، أيضاً المهرة «بيان» بإشراف فردريك سانشيز وبقيادة أورتيز مندزابل، وتشارك في السباقات للمرة الأولى.

لقب «بري تيدجاني»

وتخوض خيول الإمارات التحدي في السباق الأكبر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات لمسافة 1900 متر، على لقب بري تيدجاني للفئة الثالثة البالغ جائزته 20 ألف يورو، والذي تشارك فيه 5 خيول.

ويتصدر خيول الإمارات في السباق المهر «كنان» لـ«ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي غوليمين، وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا.

وكان «كنان» المنحدر من نسل «سراب» والفرس «شمايل» قد خاض سباقاً وحيداً على لقب بري كويتين لمسافة 2000 متر بتولوز، حلّ خلاله في المركز الثاني بفارق أنف.

ويمثل خيول «ياس» أيضاً المهر «حيان» بإشراف فردريك سانشيز، وبقيادة أورتيز مندزابل، ويخوض ابن «منجز» السباقات لأول مرة.