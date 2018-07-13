محمد بن راشد يشهد تألق خيول الإمارات

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إنجازات خيول الإمارات في افتتاح مهرجان «جولاي كب» بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا.

وشهد السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والملاك، وجمهور غفير من عشاق السباقات الإنجليزية.وقد حققت خيول الإمارات الفوز في ثلاثة أشواط مثيرة.

«ويلز» نجم الافتتاح

انتزع «ويلز فرح غو» لقب الشوط الأول الافتتاحي «بحرين تروفي ستيكس» لمسافة 2600 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس ديفيد ألن بإشراف تيم ايستربي، مسجلاً زمناً قدره 2.44.78 دقيقة بفارق طولين عن «لوكسلي» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، فيما حل «جوسيني جاريبالدي» في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

«أدفرتايس» بطل «أركانا»

توّج «أدفرتايس» بطلاً للشوط الثاني «أركانا جولاي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب مارتن ميدي، مسجلاً زمناً قدره 1.11.63 دقيقة بفارق طولين عن «كونجك» بقيادة أدام كيربي، فيما جاء «شارمينغ كيد» في المركز الثالث بقيادة بول هاناغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي. فوز «فوكس تروت ليدي»

نالت «فوكس تروت ليدي» لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس ديفيد روبرت وإشراف أندرو بالدينغ، مسجلةً زمناً قدره 1.11.57 دقيقة بفارق أنف عن «ستورم برينجر» بقيادة مارتن لي وإشراف كيفن ريان، فيما جاءت «راوند هاي بارك» في المركز الثالث بقيادة لويس أدمانتس وإشراف نيجل تنكلر.

«بست سوليوشن» بطل الرئيسي

توّج «بست سوليوشن» لجودلفين بطلاً للشوط الرابع الرئيسي «برنسيس أوف ويلز أركان ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل «2400 متر» للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس بات كوسجراف وإشراف سعيد بن سرور بفارق نصف طول عن «ميراج دانسر» ابن فرانكل بقيادة ريان مور وإشراف المدرب مايكل ستاوت، فيما جاء «دوريتو» في المركز الثالث بقيادة جراهام لي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ. وتلاه في المركز الرابع «منتهى» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف المدرب جون غوسدن.

و عقب ختام الشوط، تسلمت سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز وسط تصفيق الحضور بالمضمار .

«بست سوليوشن» بطل الشوط الرئيسي في افتتاح المهرجان | البيان

تألق «لوفرز نوت»

تألقت المهرة «لوفرز نوت» لجودلفين في الشوط الخامس «بريتش ستاليون ستد ميدن فيلليز ستيكس» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، وذلك بفارق رقبة عن «هاند ميدن» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسينغ» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن. فيما جاءت «يور تايم إذ تاون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان.

و عقب ختام الشوط، تسلمت سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز وسط تصفيق الحضور بالمضمار .

«نافال» نجم السادس

ظفر «نافال إنتلجنس» بلقب الشوط السادس «أدمونتسون هيل سوليستوري سير هنري سيسيل ستيكس» لمسافة الميل بقيادة جون إيجان وإشراف جين شابل هيام، مسجلاً زمناً قدره 1.39.44 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «جابر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف السير مايكل ستاوت، فيما جاء «مسار» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريه أتزيني وإشراف روجر فاريان.

«ميد سمر» نجم الختام

نال «ميد سمر نايت» لخليفة بن دسمال لقب الشوط السابع والأخير سعيد سهيل سعيد هانديكاب لمسافة الألف متر، وذلك بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف كيه. آر. بوركي، مسجلاً زمناً قدره 58.87 ثانية.

«لوكسلي» حل وصيفاً في الشوط الافتتاحي | البيان

«إيريبيان هوب» و«تريدينغ» أمل الإمارات في «فالماوث»

تخوض خيول الإمارات التحدي في اليوم الثاني لمهرجان «جولاي كب» بمضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا.

ويشهد الشوط الرئيسي «تاترسالس فالماوث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات والذي يدخل ضمن سلسلة البطولات البريطانية للخيول.

ويمثل الإمارات في الشوط «إيريبيان هوب» لجودلفين بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«تريدينغ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة وليام بيوك وإشراف مارك جونستون.

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «جولاي بت هانديكاب» لمسافة 1400 متر للخيول عمر 3 سنوات في الخامسة إلا 10 دقائق بتوقيت الإمارات، بمشاركة 7 خيول يتصدرها «وارغلوري» بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هانون.

ومن أبرز المنافسين في الشوط «مكسب» لمحمد القطامي، و«المضف» بقيادة ديفيد إيجان وإشراف ميك شانون، و«سويفت أبروفال» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف ستيوارت وليامز، و«ساليوتي» بقيادة جيم كرولي وإشراف أماندا بيريت، و«زاب» بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف ريتشارد فاهي، و«ترث أوردير» بقيادة كيفن ستوت وإشراف جيمس بيزيل، و«جاليبولي» بقيادة وليام بيوك.

و يعتبر الشوط الثاني «دوشيس أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، من بين أقوى الأشواط ويشهد مشاركة 9 خيول قوية من بينها «لابيلوسا» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«مين أديشن» لسيف علي الكتبي بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك جونستون.