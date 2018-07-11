بنت «دبوي» تدخل والدها نادي الـ100

المصدر: Ⅶدبي - خالد المهيري

أدخلت «كراون ووك» لجودلفين والدها الفحل المتميز «دبوي» نادي الـ100، عقب ظفرها بلقب سباق «بري كول» لمسافة 1800 متر «جروب 3» على مضمار «شانتيه» في فرنسا، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب هنري أليكس بانتال، مسجلة زمناً قدره 1.52.14 دقيقة وبفارق أنف عن الوصيفة «ماي سيستر نات» بقيادة الفارس بيير تشارلز بودوت وإشراف المدرب إف إتش جرافرد.

وقال الفارس بيوك: «تتمتع هذه المهرة بتقديم أداء تنافسي للغاية، وتقدم خلاصة ما لديها في السباقات، وتحافظ على قدرات قتالية حتى النهاية. وأنا مسرور للغاية لقيادة الفائزة رقم 100 بسباقات الفئات للفحل دبوي».

ومن جانبه قال المدرب بانتال: «سبق لي تدريب عدد من المهرات المنتسبات للفحل «دبوي»، وأحببتهن للغاية، والجسارة هي القاسم المشترك بينهن، ومهما كانت الأحجام والمسافات، تجمع الجودة بينهن، وينافسن على أي أرضية».

وأضاف: «سنرى الوجهة المقبلة للبطلة «كراون ووك» التي قد تكون سباق «بريكس دي لا نونيت» الشهر المقبل».

ويعتبر الأسطورة «دبوي»، وهو ابن الفحل الأسطورة «دبي ملينيوم»، من أهم فحول الإنتاج في العالم، حيث أنجز العديد من أبنائه الكثير من الانتصارات، ليصل إلى 100 سباقاً مصنفاً، متفوقاً بذلك على بقية الفحول في أرجاء الأرض.

وتتقدم قائمة المئوية مجموعة من خيول الصفوة من أمثال «مونتروسو» الفائز بكأس دبي العالمي، و«بوستبوند» بطل كينغ جورج، و«الكزيم» المتألق في كورال إكليبس، و«أكيد مفيد» المتوج بلقب هونغ كونغ كب، و«أولد بيرسيان» بطل «كينغ إدوارد السابع».