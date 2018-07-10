«يارا» لـ «ياس» بطلة كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان الرياضي

تفوقت المهرة «يارا» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على منافسيها بفارق 8.5 أطوال في سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري دو بورزنيل» المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار بومبادور الفرنسي، تحت مظلة النسخة العاشرة من المهرجان العالمي، بالتزامن مع «عام زايد»، وتحت شعار «عالم واحد 6 قارات..أبوظبي العاصمة».

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق البالغ طوله 1200 متر، البالغة جائزته المالية 10 آلاف يورو، 9 خيول ناشئة، تستعد لدخول عالم النجومية في سباقات الخيول العربية الأصيلة.

ولم تجد «يارا» المنحدرة من نسل «سراب»، والفرس «فزاعة» أي صعوبة لتحقيق فوزها الناجز، وبأسلوب سهل، يؤكد نجوميتها كأحد الخيول التي ينتظرها مستقبل كبير في السباقات الكبيرة.

وجاء فوز «يارا» التي يشرف عليها المدرب إس أر سيمون، وبقيادة الفارس أنطوني ديرل، لافتاً الأنظار،

لتترك المركز الثاني كبطولة ثانية بين خمسة خيول، تنافست بقوة لاحتلال مركز الوصافة.

وبعد صراع عنيف نالت المهرة «فلرو دي فيالتيه» للنجيفي ريسنج، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة كلمنت كادريل، المركز الثاني بفارق نصف طول، وحلت ثالثة «بريمير الموري» لرينيه لور كوخ، وبإشراف دي غوليمين، وبقيادة إلكساندر جافلان.

وبفارق 1.5 طول حلت في المركز الرابع «مايسشوان دو بيول» لمارسيل ميزي، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة ماريون لاناف، وحل خامساً «أوفيسر» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وبقيادة مكسيم فولون.

تألق

ومن جهة أخرى واصلت المهرة «هند» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل تألقها، وتوجت بطلة لسباق 1300 متر، المخصص للخيول العربية، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار دوندخت في هولندا.

وكانت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات، المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلببتيكا» حققت الفوز في سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري البان جامي»، الذي أقيم بمضمار رويان الفرنسي مايو الماضي في أول مشاركة لها هذا الموسم.

إشادة

وأشادت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار» بفوز «يارا»، وثمنت الدعم اللامحدود الذي يقوم به سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لملاك ومربي الخيول العربية محلياً وعالمياً، ما أسهم بالارتقاء وإعلاء شأن صناعة الخيل العربية.

وأكدت صوايا أن هذا النجاح ما هو إلا ثمرة الدعم السخي والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير ورعايته المتواصلة التي تثمر يوماً بعد الآخر عن نجاحات مهمة وغير مسبوقة بكل المضامير العالمية.

مكانة

أشاد مسلم العامري، مدير ياس لإدارة سباقات الخيل، بالفوز المبهر الذي حققته المهرة الواعدة «يارا»، مؤكداً نجاحات خيول ياس لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي برهنت مكانتها العالمية وجدارتها من جديد.

وتوجه العامري بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة فوز المهرة «يارا» لخيول ياس العائدة لسموه بلقب الجائزة، موضحاً أن السباق شهد مشاركة مميزة لنخبة الخيول العربية الأصيلة الناشئة.