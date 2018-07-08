الإصابة تحرم «مسار» من سباق «كورال إكليبس»

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

تسببت إصابة «مسار» لجودلفين في حرمانه من المشاركة في سباق كورال إكليبس الذي أقيم أمس بمضمار سان داون العريق في لندن. وتنافس في السباق المثير خيول في مسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى الذي يدخل في نطاق سلسلة البطولات البريطانية لسباق الخيل المخصص للخيول عمر 3 سنوات.

ولم يشارك بطل الديربي الإنجليزي «مسار» في سباق «كورال إكليبس» للفئة الأولى، بعد أن عاد من تمرين عادي في إسطبل مولتون بادوكس أول من أمس وبدأ متألماً. وشارك في السباق «هوكبيل» لجودلفين الحائز على اللقب عام 2016، وحل رابعاً في السباق بقيادة الفارس وليم بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

«مثمر» وصيفاً

حل «مثمر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني بالشوط الأول الافتتاحي «كورال شارج» لمسافة الألف متر «1000 متر» للفئة الثالثة بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف وليام هاجس، فيما توج «جوديكال» في المركز الأول بقيادة بول هاناغان وإشراف جولي كاماشو، مسجلاً زمناً قدره 59.72 ثانية بفارق رقبة عن «مثمر»، وجاء «ميرزا» في المركز الثالث بقيادة فران بيري وإشراف راي غيست. تنافس في الشوط 10 خيول، من أبرزها «ساوند آند سايلنس» لجودلفين، و«دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل، وقد حل خامساً، وتلاه في المركز السادس «هادف» لسيف علي الكتبي.

«هوكبيل» لجودلفين جاء في المركز الرابع للسباق | من المصدر

«تيجري» يحقق التوقعات

حقق «تيجري دو تيري» لـميدلهام بارك ريسينغ التوقعات حوله لينتزع لقب سباق «كورال شالانج» لمسافة الميل، وذلك بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.39.73 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «إسكوبار» بقيادة دانيل تودهوب وإشراف ديفيد أوميرا، فيما حل ثالثاً «فيا سيريندييتي» بقيادة فران بيري وإشراف ستيوارت وليامز.

شهد الشوط مشاركة 16 خيلاً من أبرزها «بوفور ماجيجو» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة جيمس دويل وإشراف جون غوسدن، و«ديرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان.

«أوصم تانك» بطلة «كورال ديستاف»

توّجت «أوصم تانك» بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس بطلة للشوط الثالث «كورال ديستاف» لمسافة الميل «ليستد» المخصص للمهرات عمر 3 سنوات، مسجلةً زمناً قدره 1.41.42 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ديزرت دياموند» للأمير خالد بن عبد الله بقيادة دانيل تودهوب وإشراف السير مايكل ستاوت، فيما جاء «بريننغ» لشيفلي بارك ستد في المركز الثالث بقيادة وليام بيوك وإشراف جيمس فانشاو. تنافست للفوز باللقب 10 مهرات من أبرزها «تجانس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقد حلت خامسة بقيادة جيم كراولي وإشراف ريتشارد هانون، و«غافوتا» للأمير خالد بن عبد الله.

«روج» نجم الخامس

انتزع «روج» بقيادة توري هامر هانسن لقب الشوط الخامس «كورال هانديكاب» لمسافة 1400 متر بإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.27.41 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «لوس كاماشوس» بقيادة جيمس دويل وإشراف ديفيد إيفانس، فيما جاء «ليتال لنش» في المركز الثالث بقيادة آدام كيربي وإشراف كلايف كوكس، وتلاه في المركز الرابع «منظور» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف أوين بروس.

تنافس في الشوط 6 خيول، وكان «منظور» المرشح الأول للفوز باللقب.

«نيرلي كوت» يظفر بالسادس

توج «نيرلي كوت» بطلاً للشوط السادس «كورال ماراثون» لمسافة الميلين «3200 متر»، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب هوجي موريسون، مسجلاً زمناً قدره 3.36.42 دقائق بفارق طول وربع الطول عن «بلانتينتود» بقيادة أندريا أتزيني وإشراف أماندا بيريت، فيما جاء «جوكيبوكس جيف» في المركز الثالث بقيادة جون إيجان وإشراف أنطوني هونيبول.

تنافس في الشوط 6 خيول، وكان «نيرلي كوت» المرشح الأول للقب، محققاً التوقعات حوله بالفوز.

«دي ميديس» نجم الأخير

حقق «دي ميديس» لإسطبل الأصايل الفوز بلقب الشوط السابع والأخير «داون لود ذا كورال آب هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل بقيادة الفارس أويسن مورفي وإشراف المدرب آرشي واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.6.35 دقيقة بفارق رقبة عن «جاك ريجان» بقيادة فران بيري وإشراف إيان وليامز، فيما جاء «باجان غولد» في المركز الثالث بقيادة أندريا أتزيني وإشراف ستوارت وليامز، وتلاه في المركز الرابع «غودودين» بقيادة جيمس دويل وإشراف هوغو بالمر. تنافس في الشوط 7 خيول، وكان «غودودين» المرشح الأول للقب.

آبلبي: «مسار» سيخضع لمراقبة الأطباء

قال مدرب جودلفين شارلي آبلبي، إنه ستتم مراقبة حالة الجواد بواسطة الأطباء على مدى 48 ساعة المقبلة، قبل اتخاذ قرار بشأن خططه في المستقبل. «وفي منتصف الفترة الصباحية، بدا واضحاً أن الجواد متألم، وأن رجله الأمامية اليمنى ملتهبة، وباعتقادنا أنه لا بد أن يكون قد ركل نفسه خلال التمرين. وتابع «ولم يشارك في سباق اكليبس، ووافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ضرورة عدم مشاركة الحصان في السباق». وتابع آبلبي «إنه القرار السليم، بالنظر إلى ما حدث، وسيظل «مسار» تحت الإشراف البيطري في الوقت الحاضر».