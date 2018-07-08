«بن بطل» يسعى إلى لقب سباق كوكس بليت في ملبورن

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

قبِل مدرب جودلفين سعيد بن سرور دعوة نادي موني فالي لسباق الخيل للجواد «بن بطل» للمشاركة في نسخة هذا العام من سباق ج1 كوكس بليت الذي سيقام في ملبورن، استراليا، يوم 27 أكتوبر المقبل.

هذا المهر الفائز بسباق ج1 دبي تيرف، سيخطو أولى خطواته نحو هذا الهدف الأسترالي على المدى الطويل من خلال مشاركته بسباق ج1 غروسر ديلماير برايز بيريتشز زوكرينان بمضمار ميونيخ يوم الأحد، 29 يوليو.

وقال سعيد بن سرور: تحدثت مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث قرر سموه قبول الدعوة الموجهة إلى فريق جودلفين لمشاركة «بن بطل».

«كونه فائزاً بسباق دبي تيرف، على مسافة تسعة فيرلونغ، وسباق ج3 هامبتون كورت ستيكس، على مسافة 10 فيرلونغ في الرويال آسكوت، فإن مسافة 2040 في موفي فالي ستكون مثالية للمهر»بن بطل«.

وأضاف:»بالطبع لابد للمهر أن يظهر لنا أنه يحتفظ بمستواه في مشاركته المقبلة في ميونيخ والمشاركة التي بعدها حتى يتسنى له السفر إلى أستراليا، لكن، في الوقت الحاضر، فإن كوس بليت سيكون هدفه الرئيس في أواخر الموسم.

لدى عودته إلى بريطانيا، احتل «بن بطل» المركز العاشر خلف «أكسيدنتال ايجنت» بسباق ج1 كوين آن ستيكس في الرويال آسكوت الشهر الماضي.

نسخة هذا العام، وهي رقم 98 من سباق كوكس بليت، أعظم سباقات الخيل الأسترالية وفقاً لنظام الوزن مقابل العمر، تحمل جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار أسترالي. وكان سعيد أسرج «غرانديرا» لاحتلال المركز الثالث في كوكس بليت عام 2002، والتي تعتبر إحدى أقوى دورات السباق الشهير.