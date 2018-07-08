كأس الوثبة ستاليونز في بومبادور بفرنسا اليوم

المصدر: بومبادور - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يقام اليوم سباق كأس الوثبة ستاليونز في بومبادور بفرنسا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة). ويشهد مضمار بومبادور سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 10 آلاف يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويجتمع للسباق 9 خيول أبرزها «أوفيسر» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بإشراف دي بي ديرو، وبقيادة مكسيم فولون، وكان ابن الفحل «منجز» والفرس «فينتج ليدي» قد شارك مرة واحدة في تاريخه.

وتمثل خيول «ياس» لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المهرة «داهيا» بإشراف أي كليمنت وبقيادة غوليوم ترولي دو ابريمو، ولم يسبق لابنه «منجز» والفرس «سيما» أن شاركت في السباقات من قبل. ويمثل ياس لإدارة السباقات أيضاً المهرة «يارا» بإشراف اس سيمون وبقيادة انطوني ويرل، ولم تشارك ابنة «سراب» والفرس «فزعة» في السباقات من قبل.

دعم ورعاية

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط والمسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.

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تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث سيضاف هذا العام دولتان لأول مرة، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقا في مضماري أبوظبي، والعين.