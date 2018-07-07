«مسار» و«هوكبيل» أمل الإمارات في «كورال إكليبس»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار سان داون العريق في إنجلترا عصر اليوم انطلاقة سباق «كورال إكليبس» لمسافة الميل وربع الميل «للفئة الأولى»، والذي يدخل في نطاق سلسلة البطولات الأوروبية لسباق الخيل والمخصص للخيول عمر 3 سنوات.

وأبرز المرشحين للقب «مسار» لجودلفين بطل الديربي الإنجليزي بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«هوكبيل» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وأقوى المنافسين على اللقب «ساكسون وريور» لماكيل تابور وديريك سميث ومسز ماغنير بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف إيدن أوبرين، و«هابيلي» لمايكل تابور بقيادة ويني لوردات وإشراف إيدن أوبرين.

ويتنافس بقوة على اللقب كل من: «روينغ ليون» بقيادة أويسن مورفي وإشراف جون غوسدن، و«فورست رينجر» بقيادة توني هاملتون وإشراف ريتشارد فاهي، و«كليفس أوف موهر» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين، و«ريموند تسك» بقيادة جيم كروالي وإشراف ريتشارد هانون.

«مسار» أبرز المرشحين للقب اليوم | أرشيفية

مشاركة «مثمر» في الافتتاح

يعتبر «مثمر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أبرز المرشحين للفوز بلقب الشوط الأول الافتتاحي «كورال شارج» للسرعة لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة للخيول عمر 3 سنوات.

ويقود «مثمر» جيم كراولي بإشراف المدرب وليام هاجس وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته يوم 9 يونيو بمضمار هايدوك.

وأبرز المنافسين على اللقب «كوديتا يم» لجودلفين بقيادة هيكتور كروش وإشراف كلايف كوكس، و«ساوند آند سايلنس» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي. إلى جانب «هداف» لسيف علي الكتبي بقيادة جيمس دويل وإشراف جيمس تاتي، و«دريم أوف ديمز» لسعيد سهيل بقيادة دانيل تود هوب وإشراف السير مايكل ستاوت.

ويتطلع للفوز باللقب كل من: «غوديكال» لـ«إيلايت ريسينغ كلوب» بقيادة بول مولرينان بإشراف المدرب جولي كاماشو، و«مستر لوبتون» بقيادة طوني هاملتون وإشراف ريتشارد فاهي، و«ديفرنت ليغ» بقيادة وايني لوردان وإشراف إيدن أوبرين، و«ميرزا» بقيادة فران بيري وإشراف راي غست، و«تيكس سبيريت» بقيادة جون إيجان وإشراف ميك شانون.

«بوفور» و«ديرة برنس»

تمثل مشاركة «بوفور ماجي غو» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، و«ديرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أمل الإمارات في الشوط الثاني، «كورال شالانغ» لمسافة الميل، «هانديكاب» للخيول عمر 3 سنوات.

ويقود «بوفور» الفارس جيمس دويل وإشراف جون غوسدن، ويقود «ديرة برنس» الفارس أندريا أتزيني بإشراف روجر فاريان.

ومن أبرز المنافسين على اللقب «إسكوبار» بقيادة دانيل تودهوب وإشراف ديفيد أميلا، و«تايغر دو تيريس» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، و«شيف أوف شيفس» بقيادة ستيف دونوهو وإشراف شارلي فيلويس، و«رم رندس» بقيادة هولي دويل وإشراف ريتشارد هانون.

ويتطلع للفوز باللقب كل من: «ريسينغ ساندس» بقيادة آدام كيربي وإشراف جيمي أوسبورت، «أورينجال شويس» بقيادة طوني هاملتون وإشراف وليام هاغس، و«سيكريت آرت» بقيادة جيم كروالي وإشراف وليام نايت، و«فيا سيرينديبيتي» بقيادة فران بيري وإشراف ستيوارت ويليامز، و«ماشام ستار» بقيادة وليام بيوك وإشراف مارك جونستون، و«آيسومير» بقيادة جوشوا بريان وإشراف أندرو بالدينغ، و«مانسون» بقيادة جون إيجان وإشراف دومينيك ديفيز، و«ماستر كاربنتر» بقيادة روزا ريان وإشراف رود مليمان، و«روفوس كينغس» بقيادة وايني لوردان وإشراف مارك جونستون، و«رم رنز» بقيادة هولي دويل وإشراف ريتشارد هانون.

«تجانس» ينافس في الثالث

يُنافس «تجانس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الثالث «كورال ديستاف» لمسافة الميل «ليستد»، والمخصص للمهرات عمر 3 سنوات، وذلك بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف ريتشارد هانون. وأبرز المرشحات في الشوط «ناريللا» بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، و«بريننغ» بقيادة وليام بويك وإشراف جيمس فانشاو، و«غافوتا» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة توم ماركواند وإشراف روجر شارلتون، و«ديزرت ديامون» بقيادة دانيل تودهوب وإشراف السير مايكل ستاوت. وتسعى لانتزاع اللقب كل من: «أوهم تانك» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، و«برود واي» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين، و«باديز غيرل» بقيادة جون إيجان وإشراف رود ميلمان، و«داركنس فولس» بقيادة وايني لوردان وإشراف إيدن أوبرين، و«دي فيري» بقيادة أويسن مورفي وإشراف رالف باكيت.

«منظور» في الخامس

يتوقع أن يشهد الشوط الخامس «كورال هانديكاب» لمسافة 1400 متر للخيول عمر 3 سنوات، مشاركة 7 خيول قوية يتصدرها «بوينت هوب» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون.

وأبرز المنافسين على اللقب «أروغانت» بقيادة هيكتور كروش وإشراف جوسي سانتوس، و«متطور» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف أوين بوروس، و«لوس كاماشوس» بقيادة جيمس دويل وإشراف ديفيد إيفانس، و«كوزومو بوليتان كوين» بقيادة أندريا أتزيني وإشراف ديفيد السوورث، و«ليثال لنش» بقيادة آدام كيربي وإشراف كلايف كوكس، و«وراغيو» بقيادة ثور هامر هانس وإشراف ريتشارد هانون.

شوط الماراثون

يشهد شوط الماراثون «كورال ماراثون» لمسافة 3200 متر، مشاركة 6 خيول قوية «ليستد»، يتصدرها «فن ماك» بقيادة جيم كراولي وإشراف هوغي موريسون.

وأبرز المرشحين للقب «مونتالي» بقيادة أويسن موفي وإشراف أندرو بالدينغ، و«نيرلي كوت» بقيادة جيمس دويل وإشراف هوغي موريسون، و«بلاتيتيود» بقيادة أندريا أتزيني وإشراف أماندا بيريت.

الشوط الختامي

ينتظر أن يشهد الشوط السابع والأخير «داون لود ذا كورال هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل «2000 متر» والمخصص للخيول عمر 3 سنوات، مشاركة 7 خيول قوية يتصدرها «دي ميديس» لإسطبل الأصايل بقيادة أويسن مورفي وإشراف آرشي واتسون.

وأقوى المرشحين للقب «باجان غولد» بقيادة أندريا أتزيني وإشراف ستوارت وليامز، وقد حقق الفوز في آخر مشاركتين إلى جانب «نيفربين توباريس» بقيادة آدام كيربي وإشراف مايكل بيل، و«سولجرز باي» بقيادة جيم كروالي وإشراف برايان ميهان، و«غودودين» بقيادة جيمس دويل وإشراف هوغو بالمر، و«جاك ريجان» بقيادة فران بيري وإشراف إيان وليام، و«نوتس سانت جورجيز» بقيادة هيكتور كروش وإشراف ديفيد مينور.

1886

انطلق سباق إكليبس للمرة الأولى في عام 1886 وكان أغلى سباق في بريطانيا حينها، وأول بطل هو الجواد «بنديغو» بقيادة الفارس توم كانون.

خيول الإمارات ظفرت باللقب 13 مرة والبداية حققها «بيبليز» 1985

حققت خيول الإمارات شرف الفوز بلقب سباق «اكليبس ستيكس» 13 مرة من قبل، حيث حقق «بيبليز» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفوز الأول عام 1985 بقيادة ستيف كوثين وإشراف المدرب كلايف بريتن مسجلاً 2.07.33 دقيقة.

ونال «متوتو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم اللقب الثاني عام 1987 بقيادة مايكل روبرتس وإشراف اليك ستيوارت، وحافظ على اللقب للمرة الثانية عام 1988.

«هوكبيل» توج بطلاً العام 2016 | أرشيفية

وتوج «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلاً للسباق ونال اللقب الرابع عام 1989 بقيادة الفارس ويلي كارسون وإشراف المدرب ديك هيرن فيما نال الخامس «المأمول» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عام 1990 بقيادة ويلي كارسون وإشراف المدرب ديك هيرن.

وحقق «أوبرا هاوس» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللقب السادس بإشراف مايكل ستاوت، وبقيادة ميك كينان في عام 1993، ومسجلاً زمنا وقدره 2:06:25 دقيقة.ونال «إزود» للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم اللقب السابع عام 1994 بقيادة والتر سوينبورن وإشراف مايكل ستاوت. وحصل «هالينغ» لجودلفين على اللقب مرتين على التوالي عامي 1995 و1996 بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

كما ظفر «ديلامي» لجودلفين بالعاشر عام 1998 بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وتوج «رفيوز توبند» لجودلفين باللقب الـ11 عام 2004 بقيادة ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور. وتوج «مخضرم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باللقب الـ 12عام 2014 بقيادة الفارس بول هاناغان وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلاً زمناً قدره 2.04.47 دقيقة. وتوج «هوكبيل» لجودلفين باللقب الـ 13 بإشراف شارلي ابيلبي وبقيادة وليام بيوك باللقب عام 2016، مسجلاً زمنا وقدره 2:10:71 دقيقة.

المدرب شارلي أبلبي:سيكون سباقاً مثيراً بدرجة عالية

يُصر مدرب جودلفين شارلي أبلبي على أن القوة الذهنية التي يتمتع بها بطل الداربي المهر «مسار» يمكنها أن تستهل النصف الثاني من موسمه الكلاسيكي بنجاح، من خلال مشاركته يوم السبت بسباق ج1 كورال اكليبس في سانداون بارك.

شارلي أبلبي | أرشيفية

إن مواجهة الخيول الأكبر سناً للمرة الأولى تشكل دائما اختبارا عصيبا للأمهار في عمر الثلاث سنوات، لكن، ووفقاً لمدربه، فإن «مسار» مجهز بالكامل للانضمام الى لائحة الخيول الفائزة بسباق ج1 أبسوم داربي، والتي ذهبت للفوز بسباق اكليبس.

تلك المجموعة من النخبة تضم الأبطال «ميل ريف» (1972)، «نشوان» (1989)، «سي ذا ستارس» (2009)، و«غولدن هورن» (2015).

وقال أبلبي عشية السباق: لا يمكنني أن أعطيكم أي نقطة سلبية عن «مسار» في الوقت الحاضر.

وأضاف: لقد أثار إعجابي في الحصة التدريبية التي أداها في ميدان جولاي بنيوماركت في نهاية الأسبوع. الفارس بريت دويل، الذي يقوده في التمارين بالاسطبل، سعيد للغاية بالإحساس الذي منحه إياه المهر، ومن الواضح أننا نحن أيضا سعداء بما شاهدناه.

حالته الذهنية هي النقطة الأقوى فيه الآن. لقد بلغ سن الرشد ذهنياً. كما خاض مشاركته بسباق ج1 2000 غينيز (الثالث) والداربي (فاز) بشكل جيد، ما يمكنه من الاحتفاظ بذات المستوى الذي كان عليه وهو يتجه الى الداربي.

وأضاف أبلبي: بعد سباق كريفن ستيكس - ج3 (فاز به بفارق تسعة أطوال)، بدا الجواد بالتأكيد أخف وزناً بعض الشيء قبيل المشاركة في سباق الجينيز، ولكن عقب الجينيز، شرع المهر مرة أخرى في تطوير لياقته البدنية (من خلال التمارين)، وقبيل الداربي كان وزنه يزيد 2 كيلوغرام عن وزنه قبيل الغينيز.

«مسار» يواجه تحدي الأقوياء | أرشيفية

قيادة

سيتولى وليام بيوك قيادة «مسار» الذي يواجه سبعة منافسين في اكليبس من بينهم رفيقه في الإسطبل «هوكبيل»، إضافة الى الثلاثة التي يدربها ايدان أوبراين وهم «ساكسون واريار»، و«كليفس أوف موهر» و«هابيلي».

الجواد الذي يدربه جون غوسدن «رورينغ ليون»، الذي حل ثالثا خلف «مسار» في الداربي سيكون مرة أخرى متحديا لـ«مسار» ويتوقع أربابه أن تكون مسافة الميل وربع الميل مثالية للجواد.

وقال أبلبي: سيكون سباقا مثيرا بدرجة عالية.

وبعض المنافسين يشارك على مسافة أقصر، والبعض الآخر ثبت تألقه على هذه المسافة، و«رورينغ ليون» مثال جيد، إذ سبق له الفوز بسباق دانتي ستيكس (ج2) في يورك، وايدان اوبراين لديه ثلاثة أوراق، ويعد سباق اكليبس أحد أبرز السباقات في موسم الصيف.

كما أكد أبلبي أن «هوكيبل»، الفائز في اكليبس في 2016، لن يشارك كأرنب سباق.

وقال: سبق له الفوز بالسباق، وجدير بأن يكون مشاركاً أصالة عن نفسه، وفيما اذا تمكن من تقديم مستواه الأرفع، سيمهد الفرصة لخيول القادمة من خلفه، والتي يشترط ان تكون جيدة بما يكفي للحاق به.