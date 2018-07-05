ثنائية لـ «ياس» في بطولتي شادويل للخيول العربية بفرنسا

المصدر: فرنسا - البيان الرياضي

سجلت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أول من أمس ثنائية في بطولتي شادويل للخيول العربية بمضمار لا تست دو بوش الفرنسي.

وجاء الفوز الأول عبر المهرة «بلقيس» في بطولة شادويل كريتريوم دو بوليشيس للفئة الثانية، لمسافة 1900 م البالغ جائزتها 25 ألف يورو بقيادة أورتيز مندزابل بإشراف توماس دوميلتي، وحققت المركز الأول في زمن 2:06:80 دقيقة، متفوقة بفارق 0,75 طول عن رفيقة إسطبلها «جود» بقيادة بارزلونا.

وحقق المهر الواعد «تيمور» الفوز على منافسيه في سباق شادويل كوب دو سود للفئة الثالثة البالغ جائزته 20 ألف يورو.

واستطاع «تيمور» بقيادة روبرتو كارلوس مونتنيجرو، وبإشراف أنطوني فاتريجانت، خطف اللقب بفارق رقبة عن «مراقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية. وقاد «مراقب» فرانسوا زافير بيرترا، بإشراف فرانسوا روهات.