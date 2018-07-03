«فزاع الخالدية» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: Ⅶميلانو - البيان الرياضي

سجلت المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين التي أقيمت، أول من أمس، في مضمار سان سيرو العريق في مدينة ميلانو الإيطالية، حضوراً قوياً، وهي تحتفي باليوبيل الفضي لمسيرتها الرائدة في ظل الحضور الجماهيري الكبير والنجاحات المميزة التي حققتها ضمن الجائزة الكبرى لسباقات الخيل الإيطالية «جراند بري».

وخطف المهر فزاع الخالدية العائد لمزرعة الخالدية في بولندا، الذي ينحدر من نسل فحل «جلنار الخالدية» والفرس «اسما الخالدية»، الأنظار، وتوج بطلاً لسباق المحطة الإيطالية، الذي أقيم لمسافة 2000 متر، «ليستد»، المخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، البالغة جوائزه 50 ألف يورو، وسط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا، إذ استطاع فزاع بسرعته الفائقة وقوته ومهارة الفارس الإيطالي بيارانتونيو كونفرتينو، وبإشراف مدربه البولندي ميشيل بوركو سكي، التفوق عن جدارة على الخيول المنافسة على لقب السباق، حيث لعب فارق الوزن دوراً كبيراً في حسم النتيجة، إذ كان فزاع الأقل وزناً بين ثلاثي المقدمة بوزن 55 كلم، ما رجحه لانطلاقة قوية في آخر 500 متر، وتفوق بربع طول عن الثاني وبزمن 2:10:06 دقيقة، وحل بعده كل من أكويا ثانياً، وديناميتس ثالثاً للأند جويد واتر لاند، اللذين تشرف على تدريبهما الهولندية فان دين بوس كارين.

وقام في ختام السباق صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، وفيصل الرحماني، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور عبدالله الشامسي، قنصل الدولة في ميلانو، وسعيد المهيري، من مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفائزين وتقديم الكأس لصاحب المركز الأول، فزاع الخالدية، وتسلمها المدرب ميشيل بوركواسكي، والفارس بيارانتونيو كونفيرتينو.

حضور جماهيري

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً غفيراً واهتماماً إعلامياً غير مسبوق، كما حظي الحدث باهتمام كبير من ملاك ومربي ومدربي الخيول في إيطاليا وأوروبا بصفة عامة، في ظل إقامته بالتزامن مع سباقات الجائزة الكبرى «جراند بري»، التي تعد الأشهر في إيطاليا، ويحتضنها مضمار سان سيرو التاريخي الشهير الذي احتضن أول سباق بمسيرته في عام 1807، ويعد من أعرق المضامير العالمية، إلى جانب المكانة الكبيرة التي تحتلها الكأس الغالية لدى عشاق السباقات الكلاسيكية على مدار سنوات تنظيمها، حيث يقام الحدث برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع عام زايد، ودعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كل المضامير العربية والعالمية، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

أصداء واسعة

كما شهد السباق أصداء إيطالية واسعة النطاق من حيث الإعلام الإيطالي والملاك ومربي ومدربي الخيول، لما تحمله كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة من حضور قوي في المشهد الأوروبي والعالمي، بجانب ما كشفه السباق من تنافس مثير، وندية قوية بين الخيول المشاركة، التي أكدت حضورها القوي في الحدث الكلاسيكي العريق.

وفي ختام مراسم التتويج قدم فيصل الرحماني وسعيد المهيري درع الكأس الغالية لصقر ناصر الريسي، سفير الدولة في إيطاليا، تقديراً للدور البارز الذي قامت به سفارة الدولة في إيطاليا، وما قدمته من مستلزمات النجاح وتهيئة كل متطلبات الحدث الغالي، بجانب التسهيلات الكبيرة لوفد اللجنة المنظمة والوفد الإعلامي.

نقلة نوعية

وأكد فيصل الرحماني، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة إعلاء الخيل العربي الأصيل عالمياً، تمثل امتداداً مهماً ودوراً بارزاً في النقلة النوعية التي تشهدها سباقات الخيل العربي في مضامير العالم.

وذكر أن النجاح الكبير الذي حققه سباق المحطة الإيطالية الرابعة في مضمار سان سيرو الشهير ما هو إلا ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة المتواصل، واهتمامها الكبير بالحفاظ على منجزات تراثنا الأصيل، والتعريف به عالمياً، وإعلاء شأنه في مختلف السباقات والمهرجانات العالمية.

وتقدم الرحماني بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودوره الريادي الكبير ورؤيته السديدة التي تقودنا لتحقيق المزيد من النجاحات والمنجزات لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مختلف المضامير العالمية سنوياً، بما يترجم نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي في مضامير العالم في ظل تزامن احتفالية السلسلة باليوبيل الفضي مع عام زايد، مهنئاً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالأصداء الكبيرة والمنجزات المهمة التي خرج بها السباق ومواصلة حصاد النجاحات التي تتوالى في المحطة الرابعة، منوهاً بأهمية الأصداء الإيجابية التي يتركها بعد كل محطة.وتوجه الرحماني بالشكر والتقدير إلى صقر ناصر الريسي، سفير الدولة في جمهورية إيطاليا، والدور البارز الذي قامت به السفارة لدعم مسيرة الحدث وخطط نجاح السباق، بما يعكس التلاحم الوطني من كل الجهات لإحراج أجندة السباقات العشرة بأفضل صورة.

وقال: «نفخر بالنجاحات والمكاسب الكبيرة التي سجلتها محطة إيطاليا الرابعة والثالثة في الجولات الأوروبية بكل المقاييس»، مضيفاً: إن سلسلة سباقات الكأس الغالية تترجم نهج ورسالة السلام والمحبة من الإمارات للعالم، وتبين مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة على إعلاء الخيل العربي الأصيل .

فرحة

أعرب المدرب البولندي ميشيل بوركو سكي عن سروره بفوز فزاع الخالدية بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مؤكدا أن السباق كان قويا للغاية نتيجة لمشاركة أقوى وأفضل الخيول في إيطاليا وأوروبا. ومن جانبه، أكد الفارس الإيطالي بيارانتونيو كونفرتينو أهمية الفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة باعتباره من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم، معرباً عن سروره بالإنجاز الكبير.

الريسي: التفاعل الكبير يعكس متانة العلاقات بين الدولتين

توجّه صقر ناصر الريسي سفير الدولة في إيطاليا، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تثميناً لدعمهم المتواصل لإعلاء الخيل العربي الأصيل في دول أوروبا والعالم، مؤكداً أن الحدث يشكل أهمية كبيرة، لارتباطه باسم القائد الغالي على قلوب الجميع، مشيراً إلى أهمية سباقات الخيل، ودورها في تعزيز مكانة وريادة الإمارات في الحفاظ على موروثه الأصيل، مبيناً أن الوجود بالسباقات العالمية، وفي سباقات الجراند بري الإيطالية الشهيرة، جسد الكثير من المكاسب المهمة، لترسيخ سمعة الإمارات الطيبة، موضحاً أن تنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار سان سيرو الشهير، يمثل خطوة مهمة في مسيرة سلسلة سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وقال الريسي: إن الحضور الجماهيري الكبير، والتفاعل المميز، في ظل النجاحات التي سجلتها المحطة الرابعة، دلالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية والروابط القوية التي تجمع الإمارات بإيطاليا والمكانة الكبيرة التي قطعتها، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، التي تحرص على الوجود في المقدمة بمختلف المحافل العالمية.

وأضاف الريسي: فخورون بالنجاحات الكبيرة التي حققها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار سان سيرو، الذي جاء ليؤكد مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بإعلاء مسيرة الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية. ميلانو- البيان الرياضي