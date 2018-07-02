«أمير العرب» يتوج بكأس الوثبة ستاليونز في رومانيا

المصدر: رومانيا -البيان الرياضي

أصبح الجواد «أمير العرب» لإيفان يوردانوف (بلغاريا)، وبإشراف ريحان أحمد، وبقيادة الفارس البلغاري فالنتين اتاناسوف، أول بطل لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم يوم أول من أمس، في مشهد تاريخي، ووسط حضور جماهيري غفير بمضمار بليوستي برومانيا، الذي استضاف لأول مرة سباقاً للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد، والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، وبالتزامن مع مرور 100 عام على استقلال رومانيا، بشعار (عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة).

ويعد تنظيم السباق المخصص للخيول العربية لأول مرة في رومانيا، إنجازاً عالمياً جديداً وفريداً، أضافه المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول، إضافة للإنجازات العديدة التي حققها على مدار السنوات التسع الماضية.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ونظم السباق مضمار بليوستي سي إم إس، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والاتحاد الروماني، وأصبح السباق نقلة كبيرة للخيول العربية الأصيلة.

ايركا تكسب لقب بطولة لطيفة بنت منصور للبوني

ويتضمن المهرجان، سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ «أم الإمارات» هوليوود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

وشارك في سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، 7 خيول عربية أصيلة مولودة في رومانيا وبلغاريا وفرنسا وبولندا، لمسافة 1800 متر، وبلغت قيمة جائزته المالية 22 ألف ليو روماني، ويعد السباق الأغلى في رومانيا المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وفي نفس السياق، فازت الطفلة الرومانية اريكا جورجيسكو على صهوة البوني «كاليبسو»، ببطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، وستشارك في النهائيات في أبوظبي.

تتويج

شهد السباق وتوج الفائزين الدكتور أحمد بن سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، وعدنان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، وأعضاء جمعية الخيول العربية في رومانيا.

حدث فريد

أكد الدكتور أحمد بن سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، أن الحدث الفريد بتنظيم أول سباق للخيول العربية الأصيلة ضمن منظومة المهرجان، يعد مفخرة للدولة، وتأكيد على المكانة التي تحتلها الدولة، والمهرجان في دعمه للخيول العربية، وكل ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وقال المطروشي إنه تلقى العديد من الاتصالات والتهنئة والاهتمام من مسؤولي الحكومة في رومانيا، حيث لم يتم تنظيم سباق للخيول العربية منذ 10 سنوات، وهذا النجاح يحفزنا على الاستعداد مبكراً لتنظيم الملتقي العالمي للخيول العربية في العام المقبل هنا.

ويُعد المهرجان من بين تلك الفعاليات التي تدعو إلى الفخر والإعزاز، لما يمثله هذا المهرجان من دور مؤثر في تعريف الشعب الروماني بثقافة وحضارة الإمارات، واعتزازها بتراثها الأصيل، وأسعدنا أن نرى الكثير من الرومانيين الذين حضروا للسباق.

وقال المطروشي إن عام زايد مناسبة جيدة في الدولة للاحتفال بدور زايد الإنساني شمالاً وغرباً وشرقاً وجنوباً، والذي يصادف مرور 100 عام على استقلال رومانيا التي تربطنا معها علاقات مميزة.

وأكد المطروشي أن مبادرات المهرجان من خلال الدبلوماسية الناعمة، يسهم إلى حد كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية بين الدولتين.

المطروشي والنعيمي وصوايا أثناء تتويج الفائزة ببطولة لطيفة بنت منصور للبوني

نجاح كبير

أشاد عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية بالنجاح الكبير والحضور الجماهيري الغفير لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام لأول مرة في رومانيا، وقال فوجئنا بهذه الأعداد الهائلة من محبي سباقات الخيول العربية.

وقال النعيمي بأن هذا النجاح والأجواء الرائعة للسباق الذي استضافه مضمار بليوشي، حفزنا للاستعداد مبكراً حين تستضيف رومانيا الملتقى العالمي لخيول السباق العربية برعاية المهرجان في العام المقبل.

وتقدم النعيمي بالشكر والتقدير، إلى سعادة الدكتور أحمد بن سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، وإلى طاقم السفارة، وإلى المسؤولين في رومانيا على الجهود والتسهيلات التي قدموها، ما أضفى مزيداً من النجاح للسباق.