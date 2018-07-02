لارا صوايا: مئوية زايد ومئوية استقلال رومانيا تضيفان مزيداً من الألق

المصدر: رومانيا - البيان الرياضي

قالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»: «أقيم السباق في مناسبتين مهمتين، الأولى بالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، والثانية الاحتفال بمرور 100 عام على استقلال رومانيا، وهما مناسبتان مهمتان أضفتا مزيداً من الألق للسباق».

وأضافت أن الحضور الجماهيري الذي يقدر بأكثر من ألفي متفرج، فاق التوقعات، وأكدت حب الرومانيين للخيول العربية، حيث هناك حركة دؤوبة من الملاك والمربين على إنتاج الخيول العربية المولودة في رومانيا، ويشهد كل عام تسجيل العديد من الخيول.

وأكدت صوايا أن الفارس البلغاري فالنتين أتاناسوف الفائز بسباق كأس الوثبة ستاليونز، تمت دعوته للمشاركة في نهائيات مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين في شهر نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي.

واختتمت قائلة إن شهر يوليو من العام المقبل سيشهد استضافة رومانيا للملتقى العالمي العاشر لخيول السباق العربية، وهذا النجاح الكبير للسباق يؤكد أن رومانيا ستكون عند حسن الظن لاحتضان الملتقى العالمي الذي يناقش تطور صناعة الخيول العربية.

تعد رومانيا والصين أحدث دولتين تنضمان إلى أسرة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، واستضافت سباقات لكأس الوثبة ستاليونز لأول مرة بالتزامن مع مرور 10 سنوات على تأسيس المهرجان.