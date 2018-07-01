«كلوث أوف ستارس» في «غران بري دو» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك المهر «كلوث أوف ستارس»، بسباق غران بري دو سان كلو على مسافة الميل ونصف الميل في سان كلو، فرنسا اليوم.

الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، الذي يدربه أندريه فابر، سبق أن شغل مركزاً أمامياً في سباقات الفئة الأولى مرتين في عام 2018 حتى الآن، إذا حل ثالثاً خلف «هوكبيل» في بسباق دبي شيما كلاسيك، 12 فيرلونغ، ميدان، الإمارات، 31 مارس، وشغل نفس المركز خلف «كراكسمان»، بسباق بري غانيه على مسافة 10.5 فيرلونغ، لونغشامب، فرنسا، 29 أبريل.

ونافس «كلوث أوف ستارس»، بسباق غران بري دو شانتي (ج2)، على مسافة الميل ونصف الميل في شانتي، فرنسا، في مشاركته الأخيرة بتاريخ 3 يونيو، حينما حل سادساً بفارق 6.5 أطوال خلف «والداغيست»، بعد أن أخفق في الحصول على مسار سالك.

وحقق الفوز بسباق بري غانيه 2017، وقدم أداء جيداً للغاية العام الماضي، حينما حل وصيفاً للفرس «انيبل» بسباق الآرك (ج1)، أفضل سباقات المسافات المتوسطة بفرنسا.

تتجه ثمانية خيول للمنافسة بسباق غران بري دو سان كلو، ومن بينهم «والداغيست»، إضافة إلى الفائزين بسباقات الفئة الأولى «ايكويتوس» و«بتيل». سيتولى فينسانت شيمنود، قيادة «كلوث أوف ستارس» للمرة الأولى.

وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: «يسعى «كلوث أوف ستارس» لاستعادة مكانته عبر سباق غران بري دي سان كلو».

«وهو حصان يحظى منا بثقة كبيرة، وخاض سباقات عسيرة على مدى الأشهر العشرة الماضية، ولكنه يتمتع بموهبة كبيرة».

«وأعتقد أنه يمكن غض الطرف عن أدائه الأقل من المستوى في مشاركته الأخيرة في سباق كان مضطرباً بعض الشيء، ويبدو هذا السباق تنافسياً، وسنحاول شطب تلك المشاركة حينما ينافس اليوم، ويبدو السباق تنافسياً، ولا توجد فوارق كبيرة بين المشاركين على أساس التصنيفات.

فوز

«إفادة» لحمدان بن راشد بطل «بري دي لا بورتي ميلو» بفرنسا

توج «إفادة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بطلاً لسباق «بري دي لا بورتي ميلو» لمسافة 1400 متر والذي أقيم يوم أمس بمضمار لونشامب بفرنسا للفئة الثالثة.

« إنس أوف كورت» لجودلفين حل وصيفاً | من المصدر

وحقق «إفادة» الفوز بقيادة الفارس أورلين ليمبيتري بإشراف المدرب فريدي هيد، مسجلاً زمناً قدره 1.20.29 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «إنس أوف كورت» لجودلفين بقيادة بيير شارلس وإشراف المدرب أندريه فابر. فيما حلَّ «جيمي تو تايمز» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة فينسنت شيمينود وإشراف المدرب أندريه فابر.

تنافس في الشوط 6 خيول. وكان المرشح الأول «إنس أوف كورت» قد حل وصيفاً خلف «إفادة». وكان «كورسين» لجودلفين قد حل وصيفاً في شوط «بري دي لا غراندي بيبليوتيك» للخيول عمر 3 سنوات على المضمار العشبي لمسافة 1700 متر.

تنافس للفوز باللقب 8 خيول، وكان «كورسين» لجودلفين المرشح الأول للفوز باللقب، ولكنه خسر بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بريث أوف فاير» بقيادة ماكسيم غيون، مسجلاً زمناً قدره 1.49.83 دقيقة. فيما حلَّ في المركز الثالث «المانيفيكو» لمالكه ألن لويس دريفوس بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف دي. سماغا.