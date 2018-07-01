«لاتروبي» يحقق المفاجأة بلقب الديربي الأيرلندي

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

نال «لاتروبي» بقيادة دوناشا أوبريت وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبرين لقب سباق الديربي الأيرلندي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، محققاً المفاجأة ومتفوقاً على «روستروبوفيتش» بقيادة بي، بيجي وإشراف إيدن أوبرين، فيما جاء «ساكسون ووريور» في المركز الثالث بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ايدن أوبرين. وقد كان المرشح الأول للفوز من بين 12 خيلاً تنافست في الشوط المثير، متفوقاً على «إنتلجنس كروس» بقيادة داناشا أوبرين وإشراف إيدن أوبرين. فيما حل «أردهومي» في المركز الثالث بقيادة كولن كين وإشراف جي ليونس.

«آم سو فانس» يفوز بالرابع

ظفر «آم سو فانس» بقيادة الفارس كولم دونوهو بلقب الشوط الرابع «دبي ديوتي فري ملينيوم مليونير سليبريشن ستيكس» لمسافة الميل «ليستد»، وذلك بإشراف المدربة مسز جون هارينجتون.

«فياديرا» بطل الشوط الافتتاحي

توج «فياديرا» للأمير خالد بن عبدالله بطلاً للشوط الأول الافتتاحي «دبي ديوتي فري فاينست سيربرايز آيريش» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس كولن كيني وإشراف جي. ليونس، مسجلاً زمناً قدره 1.14.59 دقيقة وبفارق نصف طول عن «يو إس اس ميشيجان» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين. فيما حل «داركاش» ثالثاً بقيادة كريس هايس وإشراف جيه. ستاك.

تنافس في الشوط 12 خيلاً من أبرزها «أصداء» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة ديكلان ماكدونالد، وقد حل سابعاً بإشراف المدرب ديرمونت ويلد.

«باتل» يكسب الثاني

نال «باتل أوف جريكو» لقب الشوط الثاني «روكينهام هانديكاب» لمسافة الألف متر، وذلك بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ايدن أوبرين. فيما جاء «كاسبيان برينس» في المركز الثاني بقيادة أندرو بريسلين وإشراف المدرب مايكل أبلبي. واحتل «لاين أوف ريزون» المركز الثالث بقيادة ويكلان ماكدونوج وإشراف المدرب بول ميد جلي تلاه في المركز الرابع المرشح الأول «بلو أولورد» بقيادة كولن كيني وإشراف المدرب جي ليونز.

«فليت» يحقق التوقعات

حققت «فليت ريفيو إيفنس» التوقعات حوله، بانتزاعه لقب الشوط الثالث «دبي ديوتي فري جميرا كريك داش ستيكس» لمسافة 1200 متر «ليستد»، وذلك بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبرين. وحل ثانياً «اليجيو» بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف المدرب دينيس جيرارد هوجان.

«بيتيكوت» لجودلفين بطلة

توجت «بيتيكوت» لجودلفين بطلة لشوط «دبي ديوتي فري فل أوف سيربرايز صمر فيلليز هانديكاب» لمسافة 1400 متر، وذلك بقيادة الفارس وليم بيوك وإشراف المدرب أم هالفورد متفوقة على «موست جيفتد لمايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين. فيما جاءت «ديانثوس» في المركز الثالث بقيادة كريس هايس وإشراف المدرب ريتشارد جون أوبرين.

تنافست في الشوط 10 مهرات، وشهدت المرحلة الأخيرة تنافساً مثيراً حسمته «بيتيكوت» لصالحها بمهارة.

«لوصن» مسك الختام

حقق «لوصن» لقب الشوط الثامن والأخير «دبي ديوتي فري تنس شامبيونشبس ايريش هانديكاب» لمسافة الميلين 3200 متر، وذلك بقيادة الفارس كولن كين وإشراف دبليو مولينس متفوقاً على «لوز أوف سبين» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب دبليو مولينس. فيما جاء «كلونغوز» لجودلفين في المركز الثالث بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جون بولجر.