كأس الوثبة ستاليونز في رومانيا اليوم

المصدر: بوخارست - البيان الرياضي

تدخل رومانيا للمرة الأولى منطومة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، باستضافة سباق كأس الوثبة ستاليونز اليوم على مضمار بيليوستي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم.

السباق الأغلى

ويشهد مضمار بليوستي سباق كأس مزرعة الوثبة ستد، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر والبالغ إجمالي جوائزه المالية 22 ألف ليو روماني، وهو السباق الأغلى في رومانيا للخيول العربية الأصيلة.

وينظم السباق مضمار بليوستي سي ام اس، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والاتحاد الروماني، وسيكون السباق نقلة كبيرة للخيول العربية الذي سيقام هنا، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ نسبة لتقارب مستوى المشاركين.

وهناك سبعة خيول في السباق تشمل نوردكا بإشراف ايفانوف ايفان وبقيادة نورهال هامل، و«ديامانت دو بوي» بإشراف ايفانوف ايفان وبقيادة ميهاليفا سيفلتا، و«اكوادو» بإشراف ايفان ميهال وبقيادة جورج لورنزو.

مرشح بارز

وينافس أيضاً «أمير العرب» بإشراف ريحان أحمد وبقيادة ستانسوف فالنتين، و «او دو موغويت» بإشراف نيزروف ليفنت، وبقيادة اناسوف كروسدان، و«ديمونا» بإشراف فيلي غوليوم وبقيادة ساندو اوكتافيا، و«راجا» بإشراف ديمترسكو ماريوس، وبقيادة سيموشن مرسيا. وسيكون السباق، المخصص للخيول العربية الأصيلة، هو السباق الثامن على بطاقة الأحد، ومن المتوقع أن يكون ذلك بمثابة انتصار كبير لعشاق السباقات العربية في رومانيا. ويقام على هامش كأس الوثبة ستاليونز سباقان آخران للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، وتبلغ جائزة كل منهما 3 آلاف ليو روماني.

الجدير بالذكر أن هذه الخيول تنحدر من أنسال شهيرة أمثال:دورمان، نوريسك الموري، نظام، ونايف الخالدية مما يعد خطوة كبيرة نحو تأسيس قاعد مميزة للخيول العربية الأصيلة. وبليوستي هي مدينة ومقر في مقاطعة براهوفا في رومانيا، وجزء من منطقة مونتنيا التاريخية، وتقع على بعد 56 كم شمال العاصمة بوخارست.

دعم

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

رعاية

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام.

وقالت لارا صوايا، المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»: «نحن سعداء للغاية بتنظيم هذا السباق، وستبدأ رومانيا قريباً في لعب دور كبير في السباقات العربية مع المهرجان، ودعم الملاك وتحفز لمزيد من الانتشار، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على تأسيس المهرجان».

27

تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، وأضيفت هذا العام دولتان للمرة الأولى، وهما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقا في مضماري أبوظبي، والعين.