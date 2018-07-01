إيطاليا تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: ميلانو - البيان الرياضي

يستضيف مضمار سان سيرو العريق في مدينة ميلانو الإيطالية مساء اليوم، سباق المحطة الرابعة والثالثة أوروبياً لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الخامسة والعشرين، وذلك تحت الأضواء الكاشفة وبمشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة في إيطاليا وأوروبا.

ويأتي تنظيم المحطة الإيطالية للعام الثاني على التوالي، في أجندة سباقات الكأس الغالية، بعد أن شهد المضمار العريق العام الماضي تنظيم أول سباق للخيل العربي الأصيل بتاريخ المضمار والأصداء الكبيرة التي حظي بها، الأمر الذي يرسخ مكانة الكأس الغالية وريادتها العالمية ونجاحاتها المتواصلة التي امتدت لتشمل كافة مضامير العالم الشهيرة. ويشرف على تنظيم سلسلة السباقات اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل في إيطاليا.

ترحيب إيطالي

وحظي السباق الذي سيقام لمسافة 2000 متر بفئة ( ليستد ) والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بترحيب إيطالي واسع وأصداء كبيرة، وسط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية الأصيلة القوية في إيطاليا وأوروبا، كما تبلغ مجموع جوائز السباق 50 ألف يورو، ومن أبرز الخيول المشاركة كل من: ( اكويا والذي يعود للاندجويد واتر لاند، امجيز دي بابول لميزي مارسيل، بركان الخالدية لبولاسكا اكف، دجيبيل دي لا روكي لدفيرو مانويل، ديناميتس للاندجويد واتر لاند، فزاع الخالدية لبولاسكا اكف، لوسكار، رامز العزيز لدفيرو مانويل، تاباسكو لفلوريس جيوفاني، زواني ستار لمهدي بن مسعود).

دعم متواصل

ذكر مطر سهيل اليبهوني، أن الانتقال للمحطة الإيطالية وتنظيم السباق للعام الثاني على التوالي، يمثل امتداداً مهماً لمسيرة نجاحات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مبيناً أن نجاحات العام الماضي وما تركه السباق الذي أقيم في أعرق المضامير من أصداء عالمية وإعلامية واسعة، جاء متناغماً مع خططنا الرامية للانفتاح نحو المحطات الجديدة التي تعزز مستوى التفاعل وتنظيم السباقات المختصة بالخيل العربي الأصيل.

اليبهوني: امتداد مهم لنجاحات سباقات الكأس في المضامير العالمية

وقال اليبهوني: نفخر بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في إيطاليا وأوروبا في السباق بضيافة أهم المضامير عالمياً، الأمر الذي يقودنا لتحقيق مكاسب مهمة على مختلف الأصعدة، في مقدمتها رفد خطط ومسيرة إعلاء الخيل العربي الأصيل بمزيد من النجاحات والتميز.

مكسب مهم

وتابع قائلاً: «إن التواجد في مضمار سان سيرو التاريخي، يمثل مكسباً مهماً لتعزيز المكانة التاريخية للسباق الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، وبما يساهم بترسيخ نهج المؤسس ورؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» طيب الله ثراه«، وبالتزامن مع عام المؤسس لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتسخير كافة مقومات الحفاظ على الإرث التاريخي للإمارات»، معبراً عن ارتياحه الكبير بالنتاجات الكبيرة والأصداء الواسعة التي تحققها سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة في ثالث المحطات الأوروبية لعام 2018، مؤكداً أن هذه المؤشرات تقودنا لمزيد من الخطط المثمرة.

محطة مهمة

ومن جهته أكد فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية على أهمية المحطة الرابعة للكأس، بما تعكس المسيرة التاريخية وعراقة المضمار العالمي، بجانب العلاقات المتينة والروابط القوية التي تجمع الدولة بجمهورية إيطاليا، ودورها في ترسيخ رسالة ومكانة الكأس الغالية في كافة مضامير العالم، مشيداً بالترحيب الإيطالي الواسع الذي حظيت به المحطة الأوروبية الثالثة قبل انطلاقتها، وهو ما يشكل حافزاً مهماً وصورة جديدة من صور ومشاهد نجاحات كافة المحطات.

الرحماني: التاريخ والعراقة يلتقيان في المحطة الإيطالية

اهتمام كبير

وقال: «إن اللجنة المنظمة، تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم السباقات في محطات مهمة، مثل المحطة الإيطالية التي شهدت العام الماضي الخروج بنتائج إيجابية كبيرة، بتنظيمنا لأول سباق خيل عربي بتاريخ المضمار، الأمر الذي عكس حرص واهتمام دولة الإمارات على دعم سباقات الخيل العربي بكافة دول العالم، بهدف تعزيز سمعة ومكانة الكأس ورسالتها السامية، بجانب العمل على تنمية حضورها الفاعل لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في مضامير تاريخية عريقة، حيث يعد مضمار سان سيرو من أعرق وأكبر المضامير العالمية في تاريخ سباقات الخيول».

أصداء

أكد فيصل الرحماني أن الأصداء الإيطالية الواسعة لتنظيم السباق في ميلانو للعام الثاني على التوالي، تمثل استمراراً لإنجازات الدولة في شتى المجالات.

تغطية

نقل تلفزيوني مباشر على قناة ياس

تقدم قناة ياس تغطية تلفزيونية مباشرة لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطته الرابعة التي تقام بمضمار سان سيرو، انطلاقاً من حرصها ودعمها الكبير لسباقات الخيل ودورها الرائد في تغطية أهم السباقات العالمية.

من سباقات العام الماضي في إيطاليا | البيان

وسيجري المذيع سعيد المعمري برفقة المصور محمد العطر المتواجدين في مضمار سان سيرو اللقاءات التلفزيونية المباشرة من قلب المضمار. وسيبدأ النقل المباشر بتمام الساعة 8:55 بتوقيت الإمارات، باللقاءات التلفزيونية المباشرة وبعدها بربع ساعة، انطلاقة السباق والتعليق على مجرياته بتمام الساعة 9:10 بتوقيت الإمارات.

دعم

القيادة الرشيدة ترعى السباق

تقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لعام 2018، برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بالتزامن مع عام زايد، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل ودعم مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الحكيمة بالحفاظ على سلالة الخيل العربي الأصيل ودعم مسيرته. وتمثل المحطة الرابعة والثالثة على الصعيد الأوروبي استمراراً متواصلاً لأجندة السباقات العالمية للكأس الغالية بعد النجاحات الكبيرة والمنجزات المهمة التي تحققت في الجولة الافتتاحية العربية بجمهورية مصر ومن بعدها فرنسا وهولندا.