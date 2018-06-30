«بيرسيان» و«دي إكس بي» الأبرز في ديربي إيرلندا

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية نحو مضمار كوراه العريق في إيرلندا، حيث ينطلق اليوم سباق الديربي الإيرلندي ضمن الشوط الخامس برعاية السوق الحرة-دبي، ويتنافس فيه 12 خيلاً من أبرزها «أولد بيرسيان» لجودلفين والذي حقق الفوز في آخر مشاركاته بلقب بطولة سباق «كينغ إدوارد السابع ستيكس» للفئة الثانية، ويقوده الفارس وليم بيوك بإشراف المدرب شارلي أبلبي. إلى جانب «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب مارك جونستون. ومن أبرز المرشحين للقب «ساكسون ووريور» لمايكل تابور وديريك سميث ومسز جون ماغنير بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبرين. إلى جانب «نايت توبي هولد» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف هاري دنلوب، «لاتروبي» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف جوزيف باتريك أوبرين، «ذا بنتاغون» بقيادة واين لوردان وإشراف إيدن أوبرين.

«دي إكس بي» وصيف الديربي الإنجليزي يتطلع إلى إنجاز جديد | البيان

ويتنافس للفوز باللقب كل من:

«باندوا» بقيادة ديكلان ماكدونوج وإشراف ديرمونت ويلد، «كارلو بيراجي» بقيادة كريس هايس وإشراف جيه. ستاك، «ديلانو روزفلت» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين، بلاتنيوم ووريور» بقيادة شين فولي وإشراف ام. هالفورد، «روسترو بوفيتش» بقيادة بي. بيجي وإشراف أيدن أوبرين، «ذا أوبالد» بقيادة كيفن مانينغ وإشراف جون بولجر.

الشوط الافتتاحي

يبدأ الشوط الافتتاحي الأول في الرابعة إلا ثلث «دبي ديوتي فري فاينست سيربرايز آيريشن ميدن» لمسافة 1200 متر وبمشاركة 12 خيلاً. وأبرز المنافسين على اللقب «أصداء» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة ديكلان ماكدونوغ وإشراف ديرمونت ويلد.

ويتطلع للفوز بلقب الشوط كل من:

«أول ذا كينغز من» بإشراف المدرب إيدن أوبرين، «بوسطن بروين» بقيادة كولم دونغو وإشراف مسز جون هارينغتون، «داركاش» بقيادة كريس هايس وإشراف جيه. ستاك، «دير ماك» بإشراف بي. فاهي، «دوهالو نويلي» بقيادة شين فولي وإشراف أدريان يول، «فياديرا» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة كولن كيني وإشراف جي ليونس، «غولدن آي دياموند» بقيادة أدريان أوشي وإشراف مسز ام. أوشي، «مونتالفان» بقيادة دبليو. لي وإشراف دبليو. ماكري، «ماونت تابورا» بإشراف إيدن أوبرين و«يواس ميتشيجان» بإشراف إيدن أوبرين.

«أولد بيرسيان» أمل جودلفين باللقب | البيان

الشوط الرابع

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع «دبي ديوتي فري ملينيوم مليونير سليبريشن ستيكس» لمسافة الميل «ليستد» تنافساً مثيراً بين 6 خيول قوية من أبرزها «زوريون» و«أمباسا دوريال» لجودلفين بقيادة كيفن مانينغ ووليام بيوك وإشراف جيم بولجروتي هالفورد، ويتنافس في الشوط «الكسيوس كومينوس» بقيادة كريس هايس وإشراف جيه. ستاك، «اليجيو» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف دينيس جيرارد هوجان و«آم سوفانسي» بقيادة كولم دونوهو وإشراف مسز جون هارينجتون و«سانت باتريكس داي» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «دبي ديوتي فري فل أوف سيربلايز صمر فيلليز هانديكاب» لمسافة 1400 متر للمهرات عمر 3 سنوات. ويتنافس في الشوط 10 مهرات من أبرزها «بيتيكوت» و«دون ديليفرس» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وكيفن مانينغ بإشراف تي. هالفورد وجون بولغر.

وأبرز المتنافسات «موست غيفتد» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، «ديناشس» بقيادة كريس هايس وإشراف ريتشارد جون أوبرين، «أونر أوك» بقيادة شين فولي وإشراف تي. هوجان، «ماي ميستيك» بقيادة سين ديفيس وإشراف جي ليونس، «سانتوريني صن» بقيادة روري كليري وإشراف دبليو فاريل و«ويتاكي» بقيادة داني شيهي.

الشوط السادس

ينتظر أن يشهد الشوط السادس «ريلواي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية تنافساً مثيراً بين 8 خيول قوية يتصدرها «سيرتن لاد» بقيادة رونان ويلان وإشراف ميك شانون. وأبرز المرشحين «لاند فورس» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف إيدن أوبرين، «انفيسيبل كارما» بقيادة كولم دونوهو وإشراف مسز جون هارينغتون، «هاريس دياموند» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون، «نورث ويند» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين، «فان بيث أوفن» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

الشوط الختامي

يتوقع أن يشهد الشوط الثامن والأخير لمسافة الميلين 3200 متر «دبي ديوتي فري تنس شامبيونش آيديش هانديكاب» للخيول عمر 4 سنوات وأكثر منافسة شرسة بين 14 خيلاً في هذه المسافة الماراثونية الطويلة. وأبرز المشاركين في الشوط «كلونغويس» لجودلفين بقيادة كيفن مانينغ وإشراف جون بولغر. إلى جانب «سبروس ميدوز» بقيادة ديلان هوغان، «أباريتشن» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف جوزيف باتريك أوبرين و«وسترن بوي» بقيادة شين فولي وإشراف بي. فاهي و«جان فان إيك» بقيادة داني شيهي وإشراف جيرارد أوليري، «ذا غراديويت» بقيادة ويان لوردان وإشراف تي. مارتن و«توتال ديموليشن» بقيادة سين ديفيز وإشراف لاركن، و«ماغنا كارتور» بقيادة روري كليري وإشراف جون هانون.

18

يتوقع أن يشهد الشوط الثاني «بوكينغهام هانديكاب» لمسافة الألف متر للخيول عمر 3 سنوات، صراعاً شرساً بين 18 خيلاً يتصدرها «كاسبيان برينس» بقيادة أندرو بريسلين وإشراف مايكل أبلبي. وأبرز المنافسين في الشوط «ألفريدو أركانو» بقيادة كريس هايس وإشراف ديفيد مارنان و«سورس» بقيادة وإشراف أندرو سلاترى، «لاكي بيجار» بقيادة روري كليري وإشراف ديفيد جريفث.

«دتش كونيكشن» يواجه الأقوياء على مضمار نيوماركت

يشارك «دتش كونيكشن» لجودلفين بسباق ج3 كرايتريون ستيكس على مسافة سبعة فيرلونغ بمضمار نيوماركت في المملكة المتحدة اليوم.

وخاض الجواد ذا الست سنوات مشاركتين خلال عام 2018 حتى الآن، واحتل في آخرهما المركز الرابع خلف ممثل آخر لجودلفين هو المهر «دباي» بسباق ج3 جون أوف غونت ستيكس على ذات المسافة في هايدوك بارك يوم 9 يونيو.

«دتش كونيكشن» يسعى إلى لقب ج3 كرايتريون ستيكس | البيان

واستهل العام محتلا المركز الرابع عن جدارة بسباق ج1 لوكينج ستيكس في نيوبري يوم 19 مايو.

وحقق «دتش كونيكشن» الانتصار الأكبر في مسيرته على مسافة سبعة فيرلونغ بسباق ج2 لينوكس ستيكس في جوود وود في شهر يوليو عام 2016.

وقال مدربه شارلي هيلز: «ذا كرايتريون ستيكس ربما يكون هو السباق المطلوب للجواد»دتش كونيكشن«لكي يستعيد تألقه.

»لقد خاض مشاركة عسيرة بسباق لوكينج، وهو ما قد يفسر لنا الأداء دون المستوى الذي ظهر به في سباق جون أوف غونت عندما أحرز المركز الرابع خلف «دباي».

«الجواد جاهز بما فيه الكفاية ولم يتطلب تدريبات قوية منذ مشاركته في هايدوك، كما إنه يعطينا الإشارات الصحيحة.

الفارس جيمس دويل سيتولى قيادة»دتش كونيكشن«في نيوماركت، حيث ينطلق به من الحارة السابعة. وتشارك بالسباق سبعة خيول تشمل الثاني بسباق جون أوف غونت ستيكس المهر»لارشمو لاد«، والفائز بسباق ج3»سو بيلافد«بالإضافة إلى الفائز بسباق قوائم»سير دانسيلوت).

«إنز أوف كورت» و«جيمي تو تايمز» ينافسان في «لونغشامب» الفرنسي

يتهيأ «إنز أوف كورت» و«جيمي تو تايمز» لجودلفين لخوض سباق ج3 بري دولا فورت ميلوت على مسافة سبعة فيرلونغ في مضمار لونغشامب في فرنسا اليوم.

«إنز أوف كورت» يخوض سباق ج3 بري دولا فورت ميلوت | البيان

وكان هذان الجوادان اللذان يدربهما أندريه فابر، التقيا بسباق ج3 بري دو باليه رويال على المضمار ذاته والمسافة يوم 2 يونيو، حيث احتل «إنز أوف كورت» المركز الثاني بفارق طول وربع الطول ومن خلفه بعنق جاء «جيمي تو تايمز» في المركز الثالث.

خاض «إنز أوف كورت» مشاركته الأولى لهذا الموسم بسباق بري دو باليه رويال. وأمضى هذه المهر ذو الأربع سنوات حملة ناجحة خلال عام 2017 تشمل انتصارين في ج3 على مسافة سبعة فيرلونغ في ميسو لافييت ودوفيل، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثاني بنصف رأس بسباق ج1 بري جاك لو موروا على مسافة الميل في دوفيل. الفارس بيار شارلي بودو سيتولى قيادة «إنز أوف كورت» للمرة الأولى.

خاض الجواد البالغ من العمر خمس سنوات «جيمي تو تايمز» ثلاث مشاركات هذا الموسم حتى الآن. قبل مشاركته الثالثة والتي جاءت بسباق بري دو باليه رويال، حل وصيفاً بفارق طول وربع الطول بسباق ج2 بري دو موغيه على مسافة الميل في سان كلو يوم 1 مايو، وجاء ثالثاً بسباق ج3 بري ادموند بلانك على المضمار نفسه والمسافة يوم 2 أبريل.

منافسة

«فلو» يشارك في سيفيك ستيكس روزهيل

سيخضع المستوى المتماسك الذي ظهر به «فلو» في الآونة الأخيرة للاختبار في مستوى الفئة المصنفة عندما يشارك هذا الجواد بسباق القوائم سيفيك ستيكس في روزهيل الأسترالية اليوم.

"فلو" في مواجهة التحدي اليوم | البيان

ومن خلال فوزه في اثنتين من مشاركاته الثلاث الأخيرة، أظهر «فلو» (جيمس كمنغز/‏كوري براون) قدرته على المنافسة في السباقات الفئوية باحتلاله المركز الثالث بسباق ج3 صن شاين غينيز في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

سيواجه ابن الفحل «ستريت كراي» مجموعة متوسطة من خيول السباقات الشتوية السريعة تشمل «انفينزبيل» الذي جاءه خلفه ثانياً في مشاركته الأخيرة، والمهر الواعد الفائز في مشاركته الأخيرة «مانولو بلانيغ».دبي - البيان الرياضي

سباق

«ليدو» في اختبار بيرفيكت ستينغ

"ليدو" في مشاركة سابقة | البيان

تتجه ابنة «ستريت كراي» المهرة ذات الأربع سنوات «ليدو» (كيران ماكلاغلين/جونيور الفرادو)، صاحبة المركز الثالث بسباق ج3 بيوغاي ستيكس الشهر الماضي، لخوض سباق بيرفيكت ستينغ ستيكس على مسافة الميل عشبي في بيلمونت بارك، أميركا اليوم.دبي - البيان الرياضي