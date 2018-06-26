خيول الإمارات تحصد ذهب «منتون» للجمال

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تمكنت مرابط الإمارات من إحراز نصف ذهب بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية، مؤكدة سطوة الإنتاج الوطني من خيل الجمال العربي الأصيل، وذلك خلال الحفل الختامي للبطولة التي جرت أطوارها مساء أول أمس الأحد بميدان المسابقة المطل على شاطئ الريفييرا بالقرب من مدينة موناكو الفرنسية.

وكانت حصيلة غنائم الإمارات جيدة جدا من ألقاب البطولة، التي تميزت هذا العام بارتفاع منسوب منافساتها إلى أعلى مستويات، مما جعل منها بطولة للعالم قبل أوانها. وشكل علم دولة الإمارات ونشيدها الوطني ملحمة لفتت انتباه ومشاعر الحضور من عشاق الخيل العربية، وأبرز المهتمين والمراقبين لمسيرة البطولات الدولية والتعرف على أجمل الخيول العربية في العالم، قبل انطلاق مسك ختام الموسم الدولي ببطولة كل الأمم في ألمانيا وبطولة العالم في باريس.

روح قيادية

واستطاعت مرابط الإمارات أن تنتزع بروح قيادية، أغلب ميداليات بطولة منتون الدولية، 8 ميداليات ملونة منها ثنائية ذهبية وفضية وثلاث برونزيات لمربط دبي للخيول العربية، وميدالية ذهبية وبرونزيتان لمربط عجمان وميدالية برونزية لمربط الإمارات. وسجل مربط دبي للخيول العربية إنجازا عاليا في بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربي، بإحرازه مجموعة من جوائز التميز، التي حفظت له مركز الصدارة في إنتاج أجمل الخيول العربية الأصيلة بين أقوى المرابط في العالم

دبي الأول

ووصف متتبعون سيطرة مربط دبي للخيول العربية، على نتائج بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية من الميداليات والألقاب، بأنها غزوة كبرى من غزوات المربط في أقوى البطولات في تاريخ التنافس الجمالي للخيل العربية الأصيلة. وفعلا تميزت حصيلة مشاركة المربط في دورة هذا العام بوفرة جيدة من الغنائم التي تمكن منها بإنتاجه المحلي النوعي. فقد نال مربط دبي ذهبية المهرات بعمر السنة بجمال المهرة المتميزة دي شيهانة، من فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا.

ميدالية برونزية

وفي نفس المسابقة انتزعت المهرة «دي رنانة» من الفحل «دي خطاف» و«الفر جميلة» الميدالية البرونزية. وفي مسابقة المهرات تمكنت بطلة العالم المهرة العجيبة «دي عجايب»، ابنة الفحل «آر إف فريد» والفرس «ليدي فيرونيكا»، من فرض هيبتها المطلقة وإمتاع عشاق الخيل العربي بحركتها الفريدة ونالت الميدالية الذهبية. كما انتزع الأخ الشقيق للمهرة «دي شيهانة»، المهر «دي شلال» من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي شهلة» الميدالية الفضية في مسابقة الأمهار.

مربط عجمان

وعزز كل من مربط عجمان ومربط الإمارات، حصيلة الإمارات من ميداليات البطولة، حيث أحرز مربط عجمان ذهبية بواسطة صاحب الكفاءة الجمالية المهر «ع ج كفو» من الفحل شنغهاي «ايه ايه» والفرس «ع ج كحيلة» في مسابقة الأمهار، وكذا برونزية المهرات التي انتزعتها المهرة «اتش دي ام مرايا ابال» وهي من الفحل «ار اف فريد» والفرس «دبليو دبليو ايمانيا ابال». كما انتزع مربط الإمارات برونزية بجمال الفحل «إي اس سراب» وهو من الفحل مراج والفرس ماجستي.

ألقاب التميز

وعلى صعيد ألقاب التميز استطاع مربط دبي أن يحقق أجواء مبهرة، بنيله اعترافا رسميا من بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية، بقيادته الإنتاجية والنوعية بين المرابط العالمية. فقد نال مربط دبي في البطولة عددا من جوائز التميز وهي لقب أفضل مزرعة منتجة للخيل العربية، وأفضل مهرة بالبطولة وكانت من نصيب المهرة الفاتنة «دي عجايب»، وأفضل فرس منتجة وكانت من نصيب إنتاج مربط دبي، وبطلة العالم «الفر دي شهلة»، وجائزة أعلى معدل نقط للمهرات بالبطولة، وكانت أيضا من نصيب المهرة العجيبة بطلة العالم «دي عجايب». وجائزة أفضل فحل منتج وكانت من نصيب الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إي إل رشيم».

محمد التوحيدي: مربط دبي يواصل إنجازات 10 سنوات

عبّر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في البطولة قائلا:«لا يسعنا في هذه البطولة القوية إلا أن نفرح بمقدار ما شهدته من قوة المنافسة بين أقوى مرابط العالم، وما حققه مربط دبي من إنجازات تضاف إلى إنجازات متواصلة على مدى أكثر من عشر سنوات على إنشاء مربط دبي، انطلاقا من رؤية ومنهج ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حينما وضع سموه للخيل العربية الأصيلة أفقا واضحا لتكون في أفضل مستوياتها إنتاجا وإنجازا.

نتائج جيدة

وأضاف قائلاً: «إن نتائج إنتاجنا المحلي كانت جيدة، عززتها سيطرة على ألقاب التميز التي مثلما نعتبرها اعترافا بجودة ثمار جهود المربط في إنتاج الخيل العربية الأصيلة، نعتبرها أيضا مسؤولية متجددة للاحتفاظ بالصفة القيادية لإنتاجنا المحلي على مستوى العالم». وأضاف التوحيدي: «الإمارات بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومشاركته في تتويج مرابطنا في الميدان حيث رفرف علم الإمارات، صنعت الحدث بمقاييس التميز وسطرت مشاهد عرس وطني للإمارات بين الدول المشاركة التي اعتادت أن ترى الإمارات في الصدارة بأقوى بطولات العالم».

من جهته قال عبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي: «إن للفرحة في بطولة منتون الدولية ما يبررها. فقد حشدت العديد من المرابط الأقوى في العالم، كل إمكانياتها من إنتاجها ومن غير إنتاجها من أفضل الخيول التي تمتلكها، لتجعل من المنافسات في أشرس مستوياتها، وهو أسلوب استباقي للمنافسة على ألقاب الأمم والعالم. وقد كان مربط دبي في الموعد بتمكنه من كل ألوان الميداليات وألقاب التميز، واحتلاله المركز الأول بين المتبارين». ومن جهته وصف العارض العالمي الإيطالي باولو كابيتشي، بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية في دورتها الأخيرة، بأنها تمتعت بمواصفات بطولة العالم بحجم مشاركة المرابط الدولية الكبرى، ونوعية الخيول وجودتها. وهذا أعطى إشارة واضحة لمستوى الحدث العالمي المقبل في باريس وقبله في بطولة كل الأمم بألمانيا. ويمكن القول إن بطولة منتون شكلت مناسبة دقيقة للتعرف على مدى ما بلغته مستويات الإنتاج العالمي.

حضور متميز

وأضاف كابيتشي قائلاً: «الإمارات سجلت كما جرت العادة منذ سنوات، حضورا متميزا وتمكنت مرابطها من تحقيق أكبر قدر من الميداليات والألقاب، وهي نتيجة منطقية لمستوى الإنتاج الإماراتي من الخيل العربية، وهو إنتاج فرض نفسه في مشهد البطولات العالمية على الإطلاق. كما جدد مربط دبي قيادته بين مرابط العالم من حيث عدد الميداليات والألقاب. إنه أمر عودنا عليه مربط دبي الذي يمتلك عددا من أفضل الفحول في العالم مثل الفحل «إف إيه إل رشيم» الذي أثبت قوته الإنتاجية التي امتدت إلى كل مرابط وميادين العالم».