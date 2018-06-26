«لايتينغ بولت» بطلاً لكأس رئيس الدولة في هولندا

المصدر: Ⅶدوندخت - البيان الرياضي

توج الجواد «لايتينغ بولت» التابع لواتر لاند، بطلاً لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم في مضمار دوندخت الهولندي العريق أول من أمس، ضمن المحطة الأوروبية الثالثة في نسخته الخامسة والعشرين، والتي شهدت نجاحاً باهراً، في أحداث السباق، وكذلك في الحضور الدبلوماسي رفيع المستوى، والتواجد الجماهيري الكبير، نتيجة الجهود الدؤوبة التي قامت بها سفارة الدولة في مملكة هولندا، بدعوتها لأعضاء السلك الدبلوماسي للدول الصديقة العربية والأجنبية.

أصداء كبيرة

وحظيت الكأس الغالية بإشادات هولندية وأصداء إعلامية واسعة، بما يواكب مكانة الدولة والحدث الذي يقام برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتزامن مع عام زايد ودعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لإعلاء الخيل العربي الأصيل وترسيخ مكانته العريقة وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة المنظمة لسلسلة السباقات برئاسة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات.

سباق مثير

وجاء السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى «ليستد» للخيول من سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2150 م، بمجموع جوائز 30 ألف يورو، متطابقاً للتوقعات والترشيحات قبل الإنطلاقة، من خلال المواجهة المثيرة والقوية بين «لايتينغ بولت» والمهر «عون»، منذ بداية السباق وخصوصا في آخر 400 متر التي شهدت تقدم لايتينغ ببراعة وسط مطاردة مميزة من عون لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلا أن خط النهاية حسم المواجهة لمصلحة لايتينغ بولت بفارق رقبة عن عون، وبزمن 2:22:60 دقيقة، بإشراف المدربة الهولندية فان دين بوس كارين والفارس جيان بابتيست هاميل، وحل عون ثانياً.

حضور مميز

وتميز السباق بحضور دبلوماسي رفيع المستوى، تقدمهم سعيد علي النويس سفير الدولة في مملكة هولندا وعبدالعزيز عبدالله أبو حيمد سفير السعودية وعبدالوهاب بلوقي سفير المغرب، بجانب تواجد عدد من سفراء بعض الدول الأخرى، كما حضرت السباق مارجريت جي دي راوتر مديرة مضمار دوندخت بمملكة هولندا وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وعكس الحضور القوي للسلك الدبلوماسي على متانة علاقات التقارب والصداقة المتميزة والسمعة الطيبة والمكانة المرموقة للدولة عند كافة دول العالم.

أهمية كبيرة

وتوجه سعيد علي النويس سفير الدولة في مملكة هولندا بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدعمه السخي ورعايته المستمرة لمسيرة التقدم والتنمية، مشيداً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واهتمامه الكبير بدعم سباقات الخيل العربي الأصيل، واكد أن كأس رئيس الدولة، يحظى بأهمية كبيرة في المملكة الهولندية، نتيجة لمسيرته الرائدة وحضوره القوي في المضامير العالمية، مبيناً أن الحضور الجماهيري المميز والتواجد الكبير لأعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والأجنبية الصديقة خير دليل على مكانة الإمارات وحرصها الكبير على تبني إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل المرتبط والمتجذر بتاريخنا وتراثنا العريق.

موروث زايد

وأعرب النويس عن فخره واعتزازه باستمرارية نجاحات الحدث وتميزه بقيمته ومكانته التي تزداد في كل موسم، مبيناً أن نسخة عام 2018 تقام بالتزامن مع عام زايد، ما يمثل فرصة مثالية لتعريف العالم أجمع بموروث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي حققه سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في هولندا، ما هو إلا ثمرة للعلاقات الوطيدة التي تجمعنا مع مملكة هولندا والروابط المتينة التي انعكست نجاحاتها بمختلف المجالات، معرباً عن سعادته بما حققه السباق من أهداف وسط الحضور المهم لسفراء الدول العربية والصديقة والذين يدركون دور الإمارات البارز في دعم سباقات الخيل العربي الأصيل والحفاظ على مسيرته العريقة.

تتويج

تمت مراسم تتويج لايتينغ بولت بلقب السباق وتقديم الكأس للمدربة الهولندية فان دين بوس كارين، والفارس جيان بابتيست هاميل، وقدم فيصل الرحماني وسعيد المهيري درع الكأس الغالية لسفير الدولة في هولندا، تقديراً للدور البارز الذي تلعبه سفارة الدولة في تهيئة وتحضير كافة متطلبات النجاح للسباق السنوي الذي يقام في مضمار دوندخت.

الرحماني: دعم القيادة يمنح الحدث قيمة وأهمية كبيرة

هنأ فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بالنجاحات الكبيرة التي سجلتها المحطة الهولندية الثانية أوروبياً، والثالثة في أجندة السباقات، مبيناً أن الدعم السخي الذي يقدمه سموه، نلمس ثماره في كل محطة من محطات الحدث الغالي، الذي يقام بالتزامن مع عام زايد، الأمر الذي يمنحه قيمة وأهمية كبيرة.

سباق قوي

وقال الرحماني: التنافس المثير الذي شهده السباق بين "لايتينغ بولت وعون"، يعكس قوة السباق من الناحية الفنية، ويؤكد من جديد على مشاركة نخبة الخيول في المضامير الأوروبية، والتواجد الجماهيري الكبير، والاهتمام الإعلامي الهولندي، والحضور الدبلوماسي المميز، أكد مكانة الإمارات وانفتاحها بسلام ومحبة تجاه شعوب العالم، ورسالتها السامية التي تعززها في كافة أنشطتها ومناسباتها الخارجية.

دافع مهم

وأعرب الرحماني عن فخره بالأصداء الكبيرة التي سجلتها المحطة الهولندية، والتي ستمثل لنا دافعاً مهماً لرفد كافة المحطات بمقومات النجاح والتميز، ووضع البصمات المبهرة التي ترسخ مكانة الإمارات بين الأمم، مبيناً أن اللجنة المنظمة، تحرص بكافة خططها، على مضاعفة قيمة المنجزات التي حققتها سباقات هذا العام، والعمل على تقييم كل محطة بعد ختامها، من أجل تحقيق علامات النجاح الكاملة تنظيمياً وفنياً، منوهاً بأهمية الأصداء الإيجابية بعد كل محطة، مشيداً بالحضور الجماهيري الغفير، والذي عكس اهتمام أوساط الملاك ومرابط الخيول العربية والعالمية الموجودة بهولندا.

دور رائع للسفارة

وأشاد الرحماني بالدور الرائع الذي قدمته سفارة الإمارات في هولندا، واهتمامها الكبير بوفد اللجنة المنظمة في كافة المجالات، من دعوات لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد، وقيامها بتهيئة المناخات المناسبة لنجاح مسيرة الحدث، مثمناً دور سعيد علي النويس سفير الدولة، وتسخيره لكافة الإمكانات، متقدماً بالشكر لكافة أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، لحضورهم ومشاركتهم سباق المحطة الهولندية، والتفاعل بسلسلة سباق الحدث، وموروث زايد الخير.

إنجاز

ذكرت المدربة الهولندية فان دين بوس كارين، أن إنجاز لايتينغ بولت، يعد تاريخياً، لما له من قيمة كبيرة، بعد أن تحقق بصعوبة بالغة، في ظل مطاردة عون، معربة عن سعادتها بالفوز باللقب، مبينة أن هذه الأمر يساعد على تحقيق نتائج مميزة، وكسب خبرات مهمة، مشيدة بحسن تعامل الفارس هاميل، وقوة الحصان التي قادت للظفر بهذه النتيجة المهمة.

السفير السعودي: السباق علامة فارقة في سباقات الخيول العربية

عبر عبدالعزيز عبدالله أبو حيمد سفير السعودية، عن سعادته بدعوة سفارة الإمارات وحضوره السباق، مبيناً أن مثل هذه المناسبات لها أهداف عديدة في مقدمتها إعلاء الخيل العربي الأصيل، مؤكداً أن السباق حقق نجاحات كبيرة وعكس صورة مثالية نموذجية عن الاهتمام العربي بالخيول والسعي لإعلاء شأنها في كافة المضامير العالمية، متقدماً بالتهنئة لدولة الإمارات للنجاح الكبير الذي حققه السباق.

وتقدم أبو حيمد بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لرعايته السامية للحدث والمتواصلة لسباقات الخيل العربي الأصيل، التي تمثل دعماً حقيقياً للحضارة والتاريخ العربي وتترك انطباعات إيجابية لدى جميع دول أوروبا وكافة المتابعين لسباقات الخيل، مؤكداً أن السباق بلا شك يمثل علامة فارقة في سباقات الخيل العربية الأصيلة التي تقام في أوروبا لعراقته ومسيرته التاريخية المعروفة، مبيناً أن الحدث يمثل أيضاً فرصة مميزة لتعريف المواطن الأوروبي بالخيل العربي وإعطاء صورة إيجابية عن المجتمع العربي، متقدماً بالشكر للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات للحفاظ عل تراث وتاريخ الخيل العربي الأصيل وإعلاء شأنه في أوروبا والعالم.

ومن جانبه، أكد عبدالوهاب بلوقي سفير المغرب أن سلسلة سباقات الكأس الغالية تمثل تظاهرة رياضية مهمة للمحافظة على مكانة الخيل العربي الأصيل وتقوده لمرتبة سامية ومتقدمة نتيجة المساهمة القيمة من دولة الإمارات واهتمامها الكبير بمثل هذه الفعاليات المميزة التي تمثل جزءاً أصيلاً من عادات وتقاليد الثقافة العربية، مشيداً بالنجاحات الكبيرة والحضور الجماهيري والدبلوماسي المميز.